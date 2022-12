Explosion de Jersey: 7 personnes dont on craint qu’elles soient mortes nommées et 9 tuées dans une “explosion de gaz” d’horreur alors que des corps ont été retirés des décombres

SEPT des neuf personnes que l’on craignait de mourir après l’énorme explosion de gaz dans un immeuble d’appartements à Jersey ont été nommées.

Cinq corps ont été retirés des décombres après l’explosion qui a ravagé le bâtiment de St Helier samedi.

Derek et Sylvia Ellis ont été nommés comme deux des neuf victimes de l’explosion de gaz à Jersey Crédit : Police des États de Jersey

Raymond ‘Raymie’ Brown a également été nommé aux côtés du couple Crédit : Police des États de Jersey

On pense également que Romeu et Louise de Almeida sont morts dans l’explosion Crédit : Police des États de Jersey

Mais, selon la police, il y a encore quatre autres corps de victimes qui sont portés disparus.

Les officiers ont nommé aujourd’hui sept des neuf personnes dont on craint qu’elles soient mortes dans l’explosion.

ITV a rapporté que leurs noms sont : Peter Bowler, 72 ans, Raymond ‘Raymie’ Brown, 71 ans, Romeu et Louise de Almeida, 67 et 64 ans, Derek et Sylvia Ellis, 61 et 73 ans, et Billy Marsden, 62 ans.

L’identité de deux autres personnes n’a pas été divulguée aux médias à la demande de leurs familles.

Hier, la police a confirmé avoir retiré cinq corps des décombres, après que leur mission de sauvetage soit devenue une mission de “récupération”.

Les services d’urgence avaient frénétiquement travaillé toute la nuit après l’explosion “dévastatrice” survenue juste avant 4 heures du matin samedi.

Mais Robin Smith, chef de la police, a annoncé hier : “C’est avec tristesse que je confirme que l’opération de recherche et de sauvetage a été déplacée vers une opération de récupération.

“La décision a été prise après une évaluation détaillée et suite à l’utilisation d’unités K9 spécialisées.”

Lors d’une conférence de presse, Smith a ajouté que les familles des victimes étaient soutenues.

Il a déclaré: “Nous sommes passés à une phase de récupération, c’est un moment pour penser aux familles.”

Billy Marsden a également été nommé victime Crédit : Police des États de Jersey