Six personnes restent dans un état critique et une personne est portée disparue après une explosion de gaz dans le centre Paris mercredi, a déclaré jeudi à CNN le parquet de Paris.

Une cinquantaine de personnes ont été blessées dans l’incident, même si le parquet de Paris, qui enquête sur l’explosion, a déclaré que ce chiffre n’était peut-être pas définitif.

Quelque 270 pompiers ont été déployés sur place près de la rue Saint-Jacques, dans le cinquième arrondissement de Paris, et ont maîtrisé l’incendie, a déclaré à la presse le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.

François Braun, ministre français de la Santé, a déclaré jeudi à BFMTV, affiliée à CNN, que certaines des personnes blessées souffrent de « brûlures extrêmement importantes », tandis que d’autres ont subi des « blessures traumatiques importantes » dues à l’explosion.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est rendu mercredi sur les lieux de l’explosion. Il a ajouté qu’on ne savait pas exactement comment l’explosion s’était produite, ajoutant qu’il n’y avait eu aucun avertissement avant l’incident.

Le procureur de Paris, qui enquête sur l’incident, a déclaré que les premiers signes indiquent que l’explosion de gaz provenait de l’intérieur du bâtiment qui abrite l’Académie américaine de Paris, selon BFMTV, affiliée à CNN.

Une partie du bâtiment s’est effondrée à la suite de l’explosion et de l’incendie, montrent des vidéos. De la fumée a été vue s’échapper des décombres plus tôt mercredi alors que les secours tentaient de maîtriser l’incendie.

Paris American Academy, école de mode et de design, se décrit sur son site comme la « première école de design bilingue » de la capitale française

La Kent State University, dans l’État américain de l’Ohio, a déclaré que tous ses étudiants de la Paris American Academy étaient sains et saufs après l’explosion.

Les habitants ont également été empêchés de regagner leurs domiciles dans les rues environnantes par les autorités à la suite de l’explosion.

Une femme, Anne, a déclaré à un producteur de CNN présent sur les lieux qu’elle se trouvait dans son appartement, à environ 500 mètres (1 640 pieds) du site, lorsque l’explosion s’est produite.

“C’était comme un tremblement de terre, les fenêtres se cognaient les unes contre les autres”, a-t-elle déclaré.

Une autre femme qui ne voulait pas donner son nom et qui vit dans une avenue voisine a déclaré à CNN que ses portes s’étaient fermées à cause de l’explosion.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, s’est rendue sur place mercredi et a écrit dans un tweet : “Mes pensées vont tout d’abord aux victimes et à leurs proches”.

Le président français Emmanuel Macron a brièvement abordé la catastrophe plus tard mercredi, remerciant les premiers intervenants pour leur travail. « En célébrant la musique aujourd’hui, nous pensons aussi à [the victims] et tous ceux qui traversent une période difficile », a ajouté Macron avant de lancer un spectacle mercredi soir à l’Élysée pour la Fête de la Musique.