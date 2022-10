Explosion de Falkirk: un mort dans une explosion d’horreur écossaise alors que les services d’urgence se précipitent sur les lieux

Un HOMME a été tué après une horrible explosion dans un Falkirk.

Les équipes de pompiers se sont précipitées sur Northfield Road, à Dunipace après avoir signalé une explosion de gaz.

L’explosion aurait eu lieu plus tôt cet après-midi Crédit : Steve Welsh

Les services d’urgence sont censés être toujours présents

L’explosion aurait eu lieu dans un atelier situé dans le jardin arrière de la propriété.

Un voisin a déclaré au Scottish Sun: “Nous étions à l’étage quand c’est arrivé, il y a eu une forte détonation mais nous n’avons rien vu, nous l’avons juste senti.

“Ce n’est pas ce que j’attendais d’une explosion de gaz.

“C’était confiné à l’atelier à l’arrière, je sais qu’il aimait les stock-cars et qu’il y travaillerait là-bas.

“Il n’y avait pas de flammes ou quoi que ce soit, juste un bang.”

Un autre témoin a déclaré: “J’ai entendu un bang mais il n’est pas rare d’entendre des bruits provenant de cette maison alors qu’ils construisent des stock-cars.

“La police est alors venue à notre porte et nous a dit de sortir, nous étions évacués.

“Ils étaient inquiets pour les bouteilles de gaz.”

Environ 14 propriétés ont été évacuées pendant plusieurs heures pendant que les services d’urgence menaient une enquête sur l’explosion.

Il est entendu que l’homme visitait la propriété.

L’électricité de la propriété a été coupée et la maison est restée dans l’obscurité.

Deux policiers gardent le cul-de-sac menant à la maison alors que l’enquête sur la cause de l’explosion se poursuit dans la nuit.

La police a confirmé qu’un homme est décédé sur les lieux et que sa mort est considérée comme inexpliquée.

Et ils ont déclaré qu’il n’y avait pas de risque plus large pour le public et qu’une enquête était en cours pour établir toute l’étendue de l’incident.

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: «Nous avons été appelés vers 16 h 10 le dimanche 16 octobre pour nous signaler une explosion de gaz dans une dépendance du quartier de Northfield Road à Denny.

“Les services d’urgence sont intervenus et un homme a été déclaré mort sur les lieux.

“Il n’y avait aucun danger pour le grand public.

“Le décès est traité comme inexpliqué mais pas considéré comme suspect et des enquêtes sont en cours pour établir toutes les circonstances.”

SFRS a été approché pour commentaires.

