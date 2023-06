Une raffinerie de pétrole RUSSE à moins de 80 miles du palais au sommet d’une falaise de Vladimir Poutine a été secouée par une explosion majeure.

Des flammes et une épaisse fumée noire nocive se sont déversées de l’installation de Krasnodar à la suite de l’attaque présumée par drone ou sabotage.

4 La Russie a subi une explosion majeure dans une raffinerie de pétrole à Krasnodar 1 crédit : East2West

4 L’installation est à moins de 80 miles du palais de Poutine au sommet d’une falaise 1 crédit : East2West

Le dernier coup porté à Poutine survient alors que l’Ukraine intensifie sa contre-offensive.

La ville de Krasnodar est la capitale d’une région du même nom qui est liée à la Crimée annexée à travers le détroit de Kertch.

La ville est un maillon clé de l’effort de guerre de Poutine et une plaque tournante pour l’approvisionnement de la Crimée occupée.

L’incendie s’est déclaré à la raffinerie de pétrole de Krasnodar, dans une usine de traitement de diesel, rapporte le journal local Kuban News.

Plus de 130 pompiers ont été appelés sur les lieux.

Le palais au sommet d’une falaise de 1 milliard de livres sterling de Poutine à Gelendzhik – avec un bunker souterrain, un boudoir de pole dance et un vignoble – est à moins de 80 miles de l’explosion.

Le manoir tentaculaire, qui éclipse la taille du palais de Buckingham, a été surnommé « l’endroit le plus gardé de Russie et le plus grand secret de Poutine » par le chef de l’opposition emprisonné Alexeï Navalny.

Il dispose d’une piscine, d’un spa, de saunas, d’un bar, d’un théâtre, d’un cinéma, d’une cave à vin, d’un casino, d’une maison d’hôtes et même de sa propre station-service.

On dit également que Poutine l’a aménagé avec une salle de « strip-tease » sordide pour lui et ses copains, avec une scène et un poteau.

La région de Krasnodar a également subi cette semaine un piratage radio de la part du groupe partisan anti-Poutine Freedom of Russia Legion.

Le message menaçait de détruire les « criminels de guerre » de Poutine en Crimée, mais ne constituerait pas une menace pour la population civile.

Cela survient après qu’un missile a frappé un port occupé par la Russie au début du mois.

Un missile Storm Shadow présumé fourni par les Britanniques a frappé le port de Berdiansk en Ukraine occupée par la Russie, faisant « des victimes et des destructions ».

Un énorme panache de fumée a été vu s’élever du port sur la mer d’Azov dans la région de Zaporizhzhia occupée par la Russie.

Les missiles de croisière à lancement aérien Storm Shadow peuvent parcourir jusqu’à 600 mph et exploser des cibles jusqu’à 350 miles de distance qui ont longtemps été hors de portée de l’Ukraine.

Les armes de haute technologie sont capables d’atteindre des cibles à portée maximale en seulement 35 minutes – parcourant près de la moitié de la longueur du Royaume-Uni.

Les missiles dévastateurs peuvent anéantir des cibles statiques bien défendues telles que des installations, des bunkers et des ponts et ont déjà prouvé leurs capacités au cours des dernières semaines.

4 Le somptueux palais Gelendzhik dispose d’un spa, de saunas, d’un bar, d’un théâtre, d’un cinéma et d’un casino 1 crédit : East2West