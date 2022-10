Explosion de Donegal: «Toute la nation en deuil» en hommage aux 10 victimes de l’explosion d’une station-service | Nouvelles du monde

Le Taoiseach irlandais Micheal Martin a déclaré que toute la nation pleurait les 10 victimes tuées dans une explosion dévastatrice dans une station-service.

L’explosion à la station-service de Creeslough, dans le comté de Donegal, vendredi, a coûté la vie à quatre hommes, trois femmes, deux adolescents – un garçon et une fille – et une fille en âge d’aller à l’école primaire.

La joueuse de rugby adolescente Leona Harper a été nommée parmi les personnes tuées.

Letterkenny Rugby Club a rendu hommage au “talentueux joueur de rugby” et à “une partie importante de notre équipe féminine U14” dans un post sur sa page Facebook.

Le club a déclaré: “Nous avons le cœur brisé de dire que nos pires craintes ont été confirmées … aux parents de Leona, Hugh et Donna, à ses frères Anthony et Jamie, et à tous ses coéquipiers, nous vous offrons nos plus sincères condoléances et notre soutien.

“Il n’y a pas de mots assez forts dans un moment de profonde tristesse comme celui-ci.

« Repose en paix, Léona. »

Jessica Gallagher, qui aurait été au début de la vingtaine ; l’employée de magasin Martina Martin; Catherine O’Donnell et son fils James; et Hughie Kelly, ont tous été nommés localement parmi ceux qui sont morts dans l’explosion.

Quatre autres personnes, dont une fille en âge d’aller à l’école primaire, ont également été tuées.

Huit personnes blessées dans l’explosion sont restées hospitalisées samedi.

Image:

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a promis son soutien pour aider la communauté à traverser «l’énorme traumatisme»



L’explosion est traitée comme un “accident tragique” par la police irlandaise.

M. Martin s’est rendu sur place et s’est entretenu avec des membres des services d’urgence qui avaient travaillé 24 heures sur 24 pour localiser les victimes suite à l’explosion. La longue opération de recherche et de récupération s’est terminée samedi après-midi.

Il a dit qu’il y avait une “profonde tristesse” dans le village et un “terrible silence” reflétant l’énormité de ce qui s’est passé.

“La nation tout entière est en deuil et profondément attristée.

“Un jeune enfant dans la boutique et deux adolescents, ainsi que des hommes et des femmes qui menaient eux aussi leur vie.

“C’est une communauté très unie et notre cœur va à eux.”

Image:

Photo : Newspix du nord-ouest



Le Taoiseach a ajouté: “En parlant à ceux qui sont en première ligne et à toutes les personnes impliquées, ils ont été très émus par le soutien extraordinaire qu’ils ont reçu de la communauté ici presque immédiatement.

“De nombreux volontaires se sont précipités sur les lieux pour essayer de faire tout ce qu’ils pouvaient pour aider car c’était une scène horrible sur laquelle ils sont tombés et nous devons toujours nous souvenir de nos services d’urgence.

“Je tiens à les remercier d’avoir aidé ceux qui ont été piégés et blessés. Nous devons faire tout notre possible pour soutenir la communauté.

“Les mots seuls ne consoleront pas quelqu’un qui a perdu un être cher et nous devons être avec eux. Nous serons avec eux pendant un certain temps.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:48

L’explosion de Donegal était un “accident anormal”



La présidente du Sinn Fein, Mary Lou McDonald, chef du principal parti d’opposition irlandais, s’est également rendue à Creeslough samedi soir, tout comme le vice-Premier ministre du pays, Tanaiste Leo Varadkar.

Une communauté sinistrée se débat avec un «tsunami de chagrin» David Blevins Correspondant principal en Irlande @skydavidblevins Il serait difficile d’exagérer le sentiment de choc à Creeslough. Ce petit village pittoresque du comté de Donegal tente de comprendre une énorme tragédie. Il y a un silence étrange, des gens engourdis par ce qui s’est passé ici. Le curé de la paroisse, le père John Joe Duffy, m’a dit qu’il faisait face à “un tsunami de chagrin”. Il apporte un soutien pastoral aux personnes endeuillées et à celles qui attendent encore des nouvelles. La station-service était un centre communautaire et aurait été bondée au moment de l’explosion. La population locale creusait dans les décombres pour tenter de secourir les personnes prises au piège lorsque les secours sont arrivés. Les services d’incendie et d’ambulance d’Irlande du Nord ont traversé la frontière pour aider leurs collègues. Les gens sont arrivés avec de la nourriture chaude pour les équipes d’urgence fouillant délicatement les débris. Un politicien local a déclaré: “Nous voyons le meilleur de cette communauté alors qu’elle fait face à sa pire journée.”

Les dirigeants politiques ont ensuite rejoint les membres des services d’urgence et les résidents locaux pour un service pour les victimes dans une église voisine.

Le curé de la paroisse, le père John Joe Duffy, a déclaré à la messe : “Nos cœurs sont en effet brisés, nous ressentons tous un engourdissement, une incrédulité que nous vivons vraiment cette tragédie, qu’elle est réelle.

“Le chagrin que nous voyons chez les jeunes et les personnes âgées montre qu’il s’agit d’une famille qui prend soin les unes des autres, une véritable communauté.

“Nous subissons la perte, nous ressentons tous la douleur.

“Les jours à venir seront des jours difficiles. J’aurais aimé qu’il y ait un moyen plus simple, mais malheureusement il n’y en a pas.

“Cependant, la force de notre communauté nous portera.”