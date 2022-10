Explosion de Donegal – Les dix personnes décédées dans l’explosion d’une station-service sont nommées sur des photos publiées par Gardai

LES dix personnes qui ont perdu la vie dans l’explosion de la station-service d’horreur ont été nommées et photographiées par Gardai cet après-midi.

Les victimes sont Catherine O’Donnell, 39 ans, et son fils de 14 ans, James Monaghan ; Robert Garwe, 50 ans, et sa fille de cinq ans, Shauna Flanagan Garwe ; Leona Harper, 14 ans; Jessica Gallagher, 24 ans; James O’Flaherty, 48 ans; Martin McGill, 49 ans; Martina Martin, 49 ans, et Hugh Kelly, 59 ans.

Shauna Flanagan Garwe, cinq ans, est la plus jeune victime Crédit : collecte des médias sociaux

Le père de Shauna, Robert Garwe, 50 ans, s’est arrêté pour acheter un gâteau d’anniversaire pour sa mère Crédit : collecte des médias sociaux

Leona Harper, 14 ans, achetait une glace Crédit : collecte des médias sociaux

Jessica Gallagher, 23 ans, était récemment rentrée de Paris Crédit : collecte des médias sociaux

Les services d’urgence se rendent sur les lieux après une explosion à Creeslough vendredi

Ils ont perdu la vie après qu’une explosion a secoué le village de Creeslough, Co Donegal, vendredi après-midi.

Des autopsies seront effectuées sur leurs corps “au cours des prochains jours”, a déclaré Gardai.

Huit personnes sont toujours soignées pour leurs blessures à l’hôpital.

Une personne reste critique dans un hôpital de Dublin et sept autres sont dans un état stable à l’hôpital universitaire de Letterkenny.

Gardai a déclaré qu’il continuait d’enquêter sur “toutes les circonstances” sur la cause de l’explosion.

Un porte-parole a déclaré cet après-midi: “L’enquête est coordonnée depuis une salle des incidents à la gare de Milford Garda.

“Le Bureau technique de Garda, avec l’aide d’autres agences, continuera d’examiner les lieux, qui restent bouclés. Ces examens devraient se poursuivre au cours des prochains jours. Les déviations de trafic sur la N56 sur les lieux de l’incident restent en place.

“Au total, 10 décès ont été confirmés à la suite de cette explosion mortelle.

“La dépouille du défunt se trouve à l’hôpital universitaire de Letterkenny où les autopsies d’État ont commencé sous la direction du Dr Heidi Okkers, pathologiste adjointe de l’État.

“Ces Post Mortems se poursuivront au cours des prochains jours. Les résultats ne seront pas publiés pour des raisons opérationnelles.

“Un homme dans la vingtaine est toujours dans un état critique à l’hôpital St. James de Dublin.

“Les sept autres blessés continuent de recevoir des soins à l’hôpital universitaire de Letterkenny et restent dans un état stable.

“Les 10 décès comprenaient quatre hommes, trois femmes, deux adolescents (un homme et une femme) et une fille plus jeune. Des agents de liaison avec les familles de la Garda ont été nommés auprès des familles et continuent de fournir un soutien et des informations.”

Catherine O’Donnell et son fils James, 14 ans, ont péri dans l’explosion

Le fan du Celtic Martin McGill, 49 ans, est également décédé dans la tragédie Crédit : collecte des médias sociaux

Martina Martin, 49 ans, a également été nommée par gardai aujourd’hui Crédit : collecte des médias sociaux

‘RIEN DE MOINS DE L’ENFER’

Des hommages sont rendus aux victimes décédées sur les réseaux sociaux avec des condoléances envoyées à leurs familles au cœur brisé.

Le père dévasté de Leona a raconté comment les dernières 24 heures ont été “rien de moins que l’enfer”.

Hugh Harper a remercié le Letterkenny Rugby Club après avoir rendu hommage à la jeune femme.

Il est entendu qu’elle achetait une glace au Applegreen lorsque l’explosion s’est produite.

Il a déclaré: “Les dernières 24 heures n’ont été rien de moins qu’un enfer.

“Malheureusement, Leona était dans l’explosion à Cresslough et elle n’a pas survécu, ainsi que neuf autres personnes.

“Savoir que nous avons le soutien du club et de ses membres nous offre un énorme soutien. Merci.”

Il a ajouté: “Leona adorait le rugby même si cette année, elle prenait du temps pour la boxe. Mais son premier amour était le Letterkenny Rugby Club.”

Le Letterkenny Rugby Club s’est rendu hier sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’adolescent populaire.

Ils ont déclaré: “Nous avons le cœur brisé de dire que nos pires craintes ont été confirmées. Leona Harper a tragiquement perdu la vie hier à Creeslough.

“Leona était une joueuse de rugby talentueuse et une partie importante de notre équipe féminine U14.”

Ils ont ajouté: “Aux parents de Leona, Hugh et Donna, ses frères Anthony et Jamie, et tous ses coéquipiers, nous vous offrons nos plus sincères condoléances et notre soutien.

“Il n’y a pas de mots assez forts dans un moment de profonde tristesse comme celui-ci. Repose en paix, Leona.”

Gardai traite l’horrible explosion à la station-service comme un “accident tragique”.

James O’Flaherty, 48 ans, est décédé Crédit : collecte des médias sociaux