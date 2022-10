Explosion de Donegal: les 10 personnes tuées dans l’explosion d’une station-service nommées par la police | Nouvelles du monde

Les 10 personnes tuées dans une explosion dans une station-service du comté de Donegal ont été nommées par la police.

L’explosion dans le village de Creeslough vendredi après-midi a laissé une scène de débris et de dévastation et a coûté la vie à quatre hommes, trois femmes, deux adolescents et une fillette de cinq ans.

Lors d’une conférence de presse dimanche, la police a déclaré que les victimes étaient James O Flaherty, 48 ans, Jessica Gallagher, 24 ans, Martin McGill, 49 ans, Catherine O Donnell, 39 ans, et son fils James Monaghan, 13 ans, Hugh Kelly, 59 ans, Martina Martin, 49 ans, Robert Garwe, 50 ans, et sa fille Shauna Flanagan Garwe, cinq ans, et Leona Harper, 14 ans.

Image:

Léona Harper, 14 ans



Leona a été la première à être nommée parmi les personnes tuées.

Letterkenny Rugby Club l’a décrite comme une “joueuse de rugby talentueuse” et une “partie importante de notre équipe de filles U14” dans un message sur leur page Facebook.

Le père de Leona, Hugh, a écrit sous le message : “Les dernières 24 heures n’ont été rien de moins qu’un enfer.

“Sachant que nous avons le soutien du club et que ses membres nous offrent un énorme soutien… merci.

“Leona adorait le rugby, même si cette année, elle prenait du temps pour la boxe. Mais son premier amour était le Letterkenny Rugby Club.”

Image:

Shauna Flanagan Garwe, âgée de cinq ans, a été tuée dans l’explosion avec son père Robert



Image:

Robert Garwe, 50 ans



Leona et sa co-victime James Monaghan étaient élèves au Mulroy College, tout comme un certain nombre de personnes blessées dans l’explosion.

La directrice de l’école, Fiona Temple, a déclaré: “En tant que communauté scolaire, nous sommes dévastés en apprenant la tragédie et l’issue fatale pour nos deux beaux élèves et nos chers parents.

“Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les familles et la communauté de Creeslough en ce moment.

“Nous sommes engourdis par cette immense tristesse et travaillerons ensemble pour soutenir tous les membres de notre communauté scolaire dans les jours, semaines et mois à venir.”

Image:

Catherine O Donnell, 39 ans et son fils James Monaghan, 13 ans



Image:

Martine Martin, 49 ans



Un homme dans la vingtaine est dans un état critique à l’hôpital de Dublin, tandis que sept autres personnes sont soignées à l’hôpital universitaire de Letterkenny et sont décrites comme étant dans un état stable.

Le surintendant de la Garda, Liam Geraghty, a déclaré dimanche que la scène de l’explosion était toujours en cours d’examen et restait bouclée.

Image:

Hugh Kelly, 59 ans



Image:

Martin McGill, 49 ans



Les examens post mortem des victimes ont commencé et se poursuivront au cours des prochains jours, bien que les résultats ne soient pas publiés pour des “raisons opérationnelles”.

Le Spt Geraghty a déclaré: “C’est un impact énorme pour une petite communauté rurale – ils étaient tous des locaux, tous très impliqués dans la communauté, tous faisant leurs courses dans leur magasin local.

“Mais c’est une communauté très forte, comme on le voit ici vendredi après-midi… donc je suis sûr que la communauté se réunira et se soutiendra.”

Image:

Jessica Gallagher, 24 ans



Image:

James O’Flaherty, 48 ans



L’évêque de Raphoe, Alan McGuckian, a déclaré à la messe dominicale à l’église St Michael que la communauté de Creeslough “vivait un cauchemar de choc et d’horreur”.

Il a ajouté: “Au cours des deux derniers jours, alors que les gens se rassemblaient en groupes pour parler de ce qui s’est passé ici ces derniers jours, le seul mot qui ressort pour moi par rapport à l’explosion est quelque chose que quelqu’un a dit.

“C’est tellement aléatoire, ont-ils dit. Et ce à quoi elle faisait référence, c’est que n’importe qui aurait pu être pris là-dedans. Il y a quelque chose de profondément choquant et bouleversant dans ce que la vie vomit, peut vomir.”

Image:

Photo : Newspix du nord-ouest



Le Spt Geraghty a déclaré qu’il y avait eu “des scènes très traumatisantes” vendredi, ajoutant que le personnel des services d’urgence était venu de tout le comté de Donegal ainsi que d’Irlande du Nord pour aider.