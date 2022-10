Explosion de Donegal – Dix personnes décédées dans l’explosion d’une station-service nommées par Gardai en hommage rendu

Les dix personnes qui ont perdu la vie dans l’explosion d’une station-service d’horreur ont été nommées par Gardai.

Les victimes sont Catherine O’Donnell, 39 ans, et son fils de 14 ans, James Monaghan ; Robert Garwe, 50 ans, et sa fille de cinq ans, Shauna Flanagan Garwe ; Leona Harper, 14 ans; Jessica Gallagher, 24 ans; James O’Flaherty, 48 ans; Martin McGill, 49 ans; Martina Martin, 49 ans, et Hugh Kelly, 59 ans.

Les services d’urgence se rendent sur les lieux après une explosion à Creeslough vendredi

Leona, 14 ans, est décédée dans l’explosion

Jessica Gallagher, 23 ans, était récemment rentrée de Paris

Ils ont perdu la vie après qu’une explosion a secoué le village de Creeslough, Co Donegal, vendredi après-midi.

Des hommages sont rendus au défunt sur les réseaux sociaux.

Le père au cœur brisé de Leona a raconté comment les dernières 24 heures ont été “rien de moins que l’enfer”.

Il est entendu qu’elle achetait une glace au Applegreen lorsque l’explosion s’est produite.

Son père au cœur brisé, Hugh Harper, a remercié le Letterkenny Rugby Club après avoir rendu hommage à la jeune femme.

Il a déclaré: “Les dernières 24 heures n’ont été rien de moins qu’un enfer.

“Malheureusement, Leona était dans l’explosion à Cresslough et elle n’a pas survécu, ainsi que neuf autres personnes.

“Savoir que nous avons le soutien du club et de ses membres nous offre un énorme soutien. Merci.”

Il a ajouté: “Leona adorait le rugby même si cette année, elle prenait du temps pour la boxe. Mais son premier amour était le Letterkenny Rugby Club.”

Le Letterkenny Rugby Club s’est rendu hier sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’adolescent populaire.

Ils ont déclaré: “Nous avons le cœur brisé de dire que nos pires craintes ont été confirmées. Leona Harper a tragiquement perdu la vie hier à Creeslough.

“Leona était une joueuse de rugby talentueuse et une partie importante de notre équipe féminine U14.”

Ils ont ajouté: “Aux parents de Leona, Hugh et Donna, ses frères Anthony et Jamie, et tous ses coéquipiers, nous vous offrons nos plus sincères condoléances et notre soutien.

“Il n’y a pas de mots assez forts dans un moment de profonde tristesse comme celui-ci. Repose en paix, Leona.”

Gardai traite l’horrible explosion à la station-service comme un “accident tragique”.

Martin McGill a également perdu la vie dans l’explosion