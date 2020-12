Les autorités ont confirmé qu’il y avait «un certain nombre de victimes» dans une explosion dans un centre de recyclage d’eau près de Bristol, au Royaume-Uni.

L’explosion aurait eu lieu dans l’un des réservoirs de produits chimiques de l’établissement.

La police britannique a déclaré un « incident majeur ».

Les services d’urgence ont été appelés sur le site de Wessex Water à Avonmouth, Bristol vers 11h20 heure locale (12h20 CET) jeudi.

Les médias locaux Des témoins oculaires cités ont déclaré avoir vu les services d’urgence se précipiter sur les lieux, avec « au moins dix ambulances » ainsi que des équipes de police et de pompiers.

« Une opération de sauvetage a ensuite été menée par les pompiers, impliquant cinq appareils et deux équipes de plaque tournante », a déclaré la police dans un déclaration.

Une enquête approfondie a également été ouverte sur l’incident.

« Les agents restent sur les lieux et le seront probablement pendant un certain temps alors que nous travaillons avec d’autres agences pour faire face à cet incident majeur », a déclaré l’inspecteur en chef Mark Runacres de la police d’Avon et Somerset.

Les autorités ont mis en place un cordon autour du site de l’explosion et ont conseillé aux membres du public d’éviter la zone pour permettre aux services d’urgence de mener à bien leurs travaux.

Un porte-parole du service d’ambulance du sud-ouest a également déclaré qu’il avait envoyé «de multiples ressources sur les lieux», notamment des équipes aériennes terrestres et d’autres équipes paramédicales spécialisées.