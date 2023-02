Explosion de Beyrouth : une famille libano-canadienne toujours à la recherche de réponses

Si vous pensez aux deux dernières années, le cycle des nouvelles a été fou. La COVID-19 a fait la une des journaux, les guerres mondiales sont en jeu et la nourriture sur la table dans une économie instable est une priorité pour les Canadiens ordinaires. Au milieu de la folie, tant de grandes histoires ont volé devant nous, sans même un second regard.

Un visuel qui a été imprimé dans mon esprit est une explosion monstrueuse du 4 août 2020. Je me souviens avoir vu les premières vidéos émerger sur Twitter de notre salle de presse nationale à Ottawa.

À l’époque, j’étais journaliste national, couvrant la politique fédérale. Je me souviens avoir vu l’énorme panache de fumée et la force colossale de l’explosion dévaster la capitale du Liban.

Je me suis dit que ça devait être une bombe nucléaire. J’ai eu tort. Près de trois tonnes de nitrate d’ammonium ont été laissées d’une manière ou d’une autre dans un entrepôt près des habitations, une bombe à retardement en plein cœur de la ville. Dans les jours qui ont suivi, le bilan humain a émergé.

Plus de 218 personnes sont mortes, 7 000 ont été blessées et 300 000 se sont retrouvées sans abri. Pour mon histoire nationale, j’ai rencontré Michele Awad, le grand-père en deuil d’une fillette libano-canadienne de trois ans qui a perdu la vie dans cette explosion.

Michele Awad avec sa petite-fille Alexandra Naggear (Photos fournies)

Alexandra Naggear était la meilleure amie de son grand-père. Michele a pleuré lors de notre interview Zoom. Même au-delà des frontières et à travers une connexion de mauvaise qualité, le chagrin et l’agonie étaient palpables. Il a expliqué comment sa fille, Tracy, a essayé de couvrir complètement Alexandra, pour la protéger de l’impact. Mais ce n’était pas assez. L’interview était si émouvante que je savais que je ne pouvais pas lui rendre justice dans une histoire de deux minutes.

Michele et moi échangeons des messages depuis plus de deux ans maintenant. Très tôt, il m’a présenté sa fille Tracy et son mari Paul, les parents d’Alexandra. Le couple décrit les dernières années comme atroces, à peine capable de se lever certains jours. Mais ils se sont ralliés, devenant l’un des défenseurs les plus virulents de la justice dans le pays, élevant la voix à chaque marche, manifestation et anniversaire.

Tracy, comme tant d’autres qui ont survécu à l’explosion, traite toujours la douleur. Nous discutons sur son canapé avec son psychologue Ray Aoun, un Libano-Canadien comme Tracy, devenu un ami cher à Tracy après cette catastrophe. Aoun explique comment tout le pays apprend de nouvelles façons de faire son deuil de manière plus saine grâce à la famille Naggear.

“Ils n’ont pas fait taire leur chagrin. Et ils ont partagé une partie de ce qu’ils vivaient », explique Aoun.

Aoun dit que parler publiquement de son chagrin est rare au Liban. Elle explique qu’après la guerre civile, les assassinats politiques, l’insécurité politique et la crise économique, les Libanais ont appris à calmer leurs émotions et à ne rien dire.

« Cela fait partie du mécanisme de défense que les Libanais ont développé au fil des années », explique Aoun.

Tracy se prépare également à dire un jour à son petit garçon ce qui est arrivé à sa sœur aînée.

« J’ai toujours pensé à ce que j’allais lui dire », dit Tracy. « Sa sœur est dans le ciel, elle est à côté de Jésus, elle a voyagé et puis Ray m’a dit que tu n’as pas à mentir… parce que si tu lui dis qu’elle a voyagé, il aura peur de voyager. Si tu voyages, il aura peur que tu ne reviennes pas.

(Crédit photo : Tracy Awad Naggear)

Mais l’aide psychologique n’est qu’une partie de leur parcours de guérison. La famille a besoin de réponses. Tracy et Paul mènent également la campagne pour la responsabilisation au Liban et à l’étranger, appelant publiquement les politiciens qui étaient au courant du nitrate d’ammonium, stocké de manière dangereuse dans un entrepôt dans des blocs de maisons résidentielles.

Mais même avec un tollé public, les critiques disent que la justice a été ignorée au Liban.

C’est parce que deux enquêtes nationales n’ont abouti à rien. Un juge militaire, Fadi Sawan, a d’abord été nommé pour enquêter sur l’explosion. Il a accusé plusieurs politiciens de haut niveau de négligence criminelle, mais beaucoup ont intenté des poursuites judiciaires contre lui, affirmant qu’il était partial parce que sa maison avait été endommagée par l’explosion. Il a été licencié.

Un autre juge national, Tarek Bitar, est intervenu. Il a prononcé des accusations encore plus graves, notamment d’homicide avec intention probable, mais bon nombre des mêmes politiciens ont déposé des plaintes judiciaires mettant en doute son autorité et sa crédibilité.

Un autre obstacle rencontré par Bitar : le gouvernement avait refusé de nommer de nouveaux juges pour statuer sur les plaintes portées contre lui, de sorte que son enquête a été bloquée. Après 13 mois, début 2023, le juge Bitar a rouvert le dossier de manière inattendue en invoquant de nouveaux motifs juridiques pour le faire, mais le procureur général du Liban a immédiatement discrédité son enquête en disant qu’elle était “inexistante”.

Dans une tournure choquante, ce même procureur, qui a lui-même été inculpé dans les dernières conclusions de Bitar, a accusé le juge d’avoir mal géré l’affaire.

Des années plus tard, il y a peu de réponses pour les familles en deuil. Tracy et Paul aimeraient que l’ONU commande une mission internationale d’enquête sur l’explosion de Beyrouth.

« La vérité ne ramènera certainement pas ma fille… mais la vérité nous donnera l’occasion de pleurer, la vérité nous donnera l’occasion de fermer la page le 4 août », déclare Tracy.

Regardez le documentaire « The Explosion » de CTV W5 le samedi 4 février à 19 h.