Six mois après l’explosion du port de Beyrouth, au Liban, et la famille des victimes a réclamé justice.

L’incident du 4 août, qui a vu exploser 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium mal stocké, a tué plus de 200 personnes. Il en a blessé 6 000, laissé 300 000 sans-abri et détruit des quartiers entiers.

Six mois après l’explosion et l’enquête nationale sur la façon dont cela s’est passé a été pratiquement interrompue par les mêmes rivalités politiques et confessionnelles qui ont contrecarré les tentatives passées pour découvrir la vérité dans les crimes majeurs.

Les représentants du gouvernement ont rejeté une enquête internationale et ont nommé l’ancien juge du tribunal militaire Fadi Sawwan pour enquêter.

Il a accusé deux anciens ministres et l’actuel Premier ministre de négligence, ce qui a déclenché une répression.

Les ministres ont interpellé le juge et ont demandé à la plus haute cour du Liban de le remplacer dans une mesure qui a mis fin à l’enquête depuis le 17 décembre.

Un tribunal a décidé que Sawwan pouvait reprendre son enquête début janvier, mais il ne l’a pas encore fait, ce qui a fait craindre aux familles des victimes qu’il ait peut-être cédé aux pressions.

Human Rights Watch (HRW) a déclaré que le processus de nomination de Sawwan était opaque et que l’enquête elle-même, jusqu’ici secrète, a été entachée d’ingérence politique.