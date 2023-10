Explosion d’Ankara : la Turquie frappe des cibles présumées de militants kurdes

ANKARA, Turquie –

Des avions militaires turcs ont mené dimanche des frappes aériennes contre des cibles présumées de militants kurdes dans le nord de l’Irak, à la suite d’un attentat suicide contre un bâtiment gouvernemental dans la capitale turque, a annoncé le ministère turc de la Défense.

Une vingtaine de cibles du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, ont été « détruites » lors de la dernière opération aérienne, notamment des grottes, des abris et des dépôts, a indiqué le ministère, ajoutant qu’un grand nombre de membres du PKK avaient été « neutralisés » lors des frappes.

Plus tôt dimanche, un kamikaze a fait exploser un engin explosif près d’une entrée du ministère de l’Intérieur, blessant deux policiers. Un deuxième agresseur a été tué lors d’une fusillade avec la police.

Le PKK, qui possède des bases dans le nord de l’Irak, a revendiqué l’attentat suicide, selon une agence de presse proche du groupe rebelle. Le ministère de l’Intérieur de Turquie a également identifié l’un des assaillants comme étant membre du groupe interdit. Des efforts étaient toujours en cours pour identifier le deuxième attaquant.

L’attaque s’est produite quelques heures avant la réouverture du Parlement turc après trois mois de vacances d’été avec un discours du président Recep Tayyip Erdogan.

Les deux assaillants sont arrivés sur les lieux à bord d’un véhicule utilitaire léger, qu’ils ont saisi chez un vétérinaire de la province centrale de Kayseri, selon le ministère de l’Intérieur. Le quotidien progouvernemental Sabah a rapporté que l’homme avait été abattu d’une balle dans la tête et jeté son corps dans un fossé au bord de la route. Ils ont ensuite conduit le véhicule jusqu’à Ankara, à environ 300 kilomètres (200 miles).

« Nos policiers héroïques, grâce à leur intuition, ont résisté aux terroristes dès qu’ils sont descendus du véhicule », a déclaré le ministre de l’Intérieur Ali Yerlikaya aux journalistes. « L’un d’eux s’est fait exploser, tandis que l’autre a reçu une balle dans la tête avant d’avoir eu l’occasion de se faire exploser. »

« Notre lutte contre le terrorisme, ses collaborateurs, les trafiquants de drogue, les gangs et les organisations du crime organisé se poursuivra avec détermination », a-t-il déclaré.

La police a trouvé sur place des explosifs plastiques, des grenades à main et un lance-roquettes, a indiqué un communiqué du ministère.

Erdogan a prononcé son discours au Parlement comme prévu et a qualifié l’attaque de « dernier combat du terrorisme ».

« Les scélérats qui ont visé la paix et la sécurité des citoyens n’ont pas pu atteindre leurs objectifs et ils n’y parviendront jamais », a-t-il déclaré.

Le président a réitéré l’objectif de son gouvernement de créer une zone de sécurité de 30 kilomètres le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie afin de protéger sa frontière sud contre les attaques.

La Turquie a mené de nombreuses offensives transfrontalières contre le PKK dans le nord de l’Irak. Il a également lancé des incursions dans le nord de la Syrie depuis 2016 pour chasser le groupe État islamique et une milice kurde, connue sous les initiales YPG, et contrôle des pans de territoire dans la région.

La Turquie considère les YPG comme une extension du PKK, répertorié comme groupe terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne. Le PKK mène une insurrection contre la Turquie depuis 1984. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes dans le conflit.

L’année dernière, l’explosion d’une bombe dans une rue piétonne animée d’Istanbul a fait six morts, dont deux enfants. Plus de 80 autres personnes ont été blessées. La Turquie a imputé l’attaque au PKK et aux YPG.

Dimanche, des images des caméras de sécurité ont montré le véhicule s’arrêtant devant le ministère de l’Intérieur, un homme en sortant et se précipitant vers l’entrée du bâtiment avant de se faire exploser. On voit un deuxième homme le suivre.

Plus tôt, des images télévisées montraient des équipes anti-bombes travaillant à proximité d’un véhicule dans la zone, située à proximité de la Grande Assemblée nationale turque et d’autres bâtiments gouvernementaux. Un lance-roquettes a pu être aperçu à proximité du véhicule.

Les autorités turques ont ensuite imposé une interdiction temporaire des images de la scène.

Le ministre de la Justice, Yilmaz Tunc, a déclaré qu’une enquête avait été ouverte sur « l’attaque terroriste ».

« Ces attaques n’entraveront en aucun cas la lutte de la Turquie contre le terrorisme », a-t-il écrit sur X. « Notre lutte contre le terrorisme se poursuivra avec plus de détermination ».

La police a bouclé l’accès au centre-ville et renforcé les mesures de sécurité, avertissant les citoyens qu’ils procéderaient à des explosions contrôlées de colis suspects.

Les deux policiers étaient soignés à l’hôpital et n’étaient pas dans un état grave, a indiqué Yerlikaya.

L’Egypte, qui a normalisé ses relations avec la Turquie après une décennie de tensions, a condamné l’attaque. Une déclaration laconique du ministère des Affaires étrangères a exprimé la solidarité de l’Égypte avec la Turquie.

L’ambassade américaine à Ankara et d’autres missions étrangères ont également publié des messages condamnant l’attaque.

Erdogan, dans son discours, n’a donné aucune indication sur la date à laquelle le parlement turc pourrait ratifier l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

Stockholm a demandé à devenir membre de l’OTAN aux côtés de la Finlande après l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière. Alors que la Finlande a depuis rejoint l’alliance, la Turquie a bloqué l’adhésion de la Suède à l’alliance militaire, l’accusant de ne pas en faire assez pour empêcher des groupes comme le PKK d’opérer sur son sol. Dans un message publié sur X, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré que Stockholm « condamne fermement l’attaque terroriste d’aujourd’hui à Ankara ».

« Nous réaffirmons notre engagement en faveur d’une coopération à long terme avec la Turquie dans la lutte contre le terrorisme et souhaitons un rétablissement rapide et complet des blessés », a-t-il écrit, utilisant l’orthographe préférée du gouvernement turc pour le pays.

——



Les rédacteurs d’Associated Press Cinar Kiper à Bodrum, en Turquie, Robert Badendieck à Istanbul et Jari Tanner à Helsinki, en Finlande, ont contribué.