Explosion à Woodstock suite à une fuite de gaz ; au moins une maison gravement endommagée – Shaw Local

Une explosion à Woodstock lundi qui a secoué des immeubles et a gravement endommagé au moins une maison à proximité du centre-ville a été précédée d’une fuite de gaz dans le secteur.

Une maison a été décimée, selon un courrier électronique envoyé par le directeur municipal Roscoe Stelford à d’autres responsables municipaux. Il n’y a eu aucune information dans l’immédiat sur des blessés ou des victimes.

L’explosion a pu être entendue sur la place de la ville, qui s’est remplie de fumée s’échappant des structures voisines.

Avant l’explosion, le service d’incendie et de secours de Woodstock avait signalé que le secteur de Tryon Street, entre les rues Washington et Judd, avait été fermé en raison d’une « fuite de gaz naturel sur la chaussée ».

Le courriel de Stelford, envoyé juste avant 15 heures, indiquait qu’un garage était en feu au nord de Judd Street et que le service d’incendie était en feu.

Nicor ​​Gas a publié lundi soir une déclaration qui n’abordait pas la fuite de gaz antérieure ni toute cause potentielle de l’explosion. La déclaration disait : « La sécurité du public et de chaque famille que nous servons est notre valeur n°1. Les équipes de Nicor ​​Gas sont sur place et travaillent avec les premiers intervenants pour sécuriser la zone et aider les autorités locales dans leur enquête sur cet incident.

Plus tard lundi soir, les résidents évacués de leur domicile attendaient de savoir quand ils pourraient rentrer.

L’église catholique St. Mary, au coin de Tryon et Lincoln Avenue, a été évacuée lors de la fuite de gaz précédente, et il a été conseillé aux habitants des maisons environnantes de s’abriter sur place, mais une zone plus large a apparemment été évacuée après l’explosion.

Julie Shoffner, qui habite à proximité de la maison qui a explosé, a déclaré qu’elle s’était promenée près de la maison vers 13 h 15, qu’elle avait senti une « très forte odeur de gaz » et qu’elle avait vu des policiers, des pompiers et d’autres travailleurs chercher l’objet. fuite de gaz.

Vers 14h30, « toute ma maison a tremblé », a-t-elle déclaré.

Shoffner a déclaré que la police disait aux gens de quitter la zone, alors elle a marché avec son chien jusqu’à la maison d’un ami quelques pâtés de maisons plus loin.

