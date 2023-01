Explosion à Peshawar, au Pakistan: le nombre de morts s’élève à 88 dans une mosquée soupçonnée d’attentat-suicide

Islamabad, Pakistan

Le nombre de morts d’un attentat-suicide présumé qui a ravagé une mosquée dans un complexe de la police dans le nord-ouest du Pakistan lundi est passé à au moins 88, alors que les talibans pakistanais ont revendiqué de manière contradictoire la responsabilité de l’une des attaques les plus meurtrières du pays depuis des années.

Mohammad Asim Khan, porte-parole de l’hôpital Lady Reading de la ville de Peshawar, a confirmé mardi les décès et a déclaré qu’environ 50 autres victimes de l’explosion étaient soignées pour des blessures.

Pendant ce temps, l’espoir s’estompait dans la recherche de survivants alors que les secouristes passaient au crible les débris et les décombres de la mosquée qui a été pratiquement détruite lundi, alors que les fidèles, principalement des responsables de l’application des lois, se rassemblaient pour les prières du soir.

«Nous ne nous attendons pas à ce que quiconque vivant soit retrouvé. La plupart des cadavres sont récupérés », a déclaré Bilal Faizi, un porte-parole des secours.

Nasarullah Khan, un responsable de la police qui a survécu à l’explosion, a déclaré qu’il se souvenait avoir vu “une énorme explosion de flammes” avant d’être entouré d’un panache de poussière noire.

Khan a déclaré que son pied s’était cassé dans l’explosion et qu’il était resté coincé dans les décombres pendant trois heures.

“Le plafond s’est effondré… l’espace entre le plafond et le mur est l’endroit où j’ai réussi à survivre”, a-t-il déclaré.

L’explosion de lundi est le dernier signe de la détérioration de la situation sécuritaire à Peshawar, capitale de la province agitée de Khyber-Pakhtunkhwa qui borde l’Afghanistan et site d’attaques fréquentes des talibans pakistanais, connus sous le nom de Tehreek-e-Taliban (TTP).

Le TTP est une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis opérant à la fois en Afghanistan et au Pakistan.

L’année dernière, la rupture d’un cessez-le-feu d’un an déjà précaire entre le TTP et le gouvernement pakistanais menaçait non seulement une escalade de la violence dans ce pays, mais potentiellement une augmentation des tensions transfrontalières entre les gouvernements afghan et pakistanais.

Initialement lundi, les responsables du TTP Sarbakaf Mohmand et Omar Mukaram Khurasani avaient affirmé que l’explosion était une “vengeance” pour la mort du militant du TTP Khalid Khorasani l’année dernière.

Mais le principal porte-parole du TTP a par la suite nié que le groupe était impliqué dans l’attaque.

“En ce qui concerne l’incident de Peshawar, nous estimons qu’il est nécessaire de clarifier que Tehreek-e-Taliban Pakistan n’a rien à voir avec cet incident”, a déclaré le porte-parole du TTP, Muhammad Khorasani, dans un communiqué lundi soir. “Selon nos lois et notre constitution générale, toute action dans les mosquées, les madrasas, les lieux de funérailles et autres lieux sacrés est une infraction.”

Les autorités pakistanaises affirment qu’une enquête est en cours et n’ont confirmé aucune de ces allégations.

Lundi, le chef de la police de Peshawar, Mohammad Aijaz Khan, a déclaré que l’explosion à l’intérieur de la mosquée Police Lines était “probablement une attaque suicide”, faisant écho à une déclaration du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

“Le meurtre brutal de musulmans se prosternant devant Allah est contraire aux enseignements du Coran”, a déclaré Sharif, ajoutant que “le ciblage de la Maison d’Allah est la preuve que les assaillants n’ont rien à voir avec l’islam”.

La Commission des droits de l’homme du Pakistan a également condamné l’attaque dans un communiqué publié lundi.

« Les forces de l’ordre mal équipées continuent d’être la cible d’incidents qui coûtent cher des vies civiles et policières. Nous demandons à l’État d’agir maintenant », a-t-il déclaré.