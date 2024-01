Explosion à Paris : plus de 30 blessés après l’explosion

L’explosion a eu lieu dans un immeuble abritant une école de design et le siège de l’enseignement catholique, rue Saint-Jacques, dans le cinquième arrondissement de la capitale française.

Mais les autorités ont indiqué que la cause de l’explosion n’avait pas encore été déterminée.

La zone a été bouclée et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est rendu sur place.

La zone où l’explosion a eu lieu s’étend au sud du Quartier Latin, sur la rive gauche de Paris, un quartier populaire auprès des touristes et connu pour sa population étudiante.

Un étudiant de l’Ecole des Mines du boulevard Saint-Michel raconte au Parisien : “J’étais devant le Val de Grâce, j’ai entendu un énorme boum et j’ai vu une boule de feu de 20 ou 30 m de haut. Et le bâtiment s’est effondré avec un énorme bruit.” ” J’ai senti une odeur de gaz, mais j’ai mis plusieurs minutes à reprendre mes esprits. ”

“J’ai passé la tête par la fenêtre et j’ai regardé vers Cochin [hospital]puis j’ai vu un gros nuage de fumée et en m’approchant, il y avait un bâtiment qui s’était effondré et pour le moment, il y a un incendie.”