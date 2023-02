Explosion à Ottawa : Deux personnes sauvées des débris à Orléans

Alors que tout le monde a été retrouvé après une explosion massive sur un chantier de construction de l’est d’Ottawa lundi matin qui a blessé 12 personnes, les responsables se tournent maintenant vers l’enquête pour savoir comment cela aurait pu se produire.

Pendant ce temps, les habitants qui ont été déplacés par l’explosion se demandent maintenant où loger. Certains sont hébergés en famille, d’autres sont hébergés dans des chambres d’hôtel avec l’aide de la Croix-Rouge et de l’Armée du Salut. Le promoteur, Minto, a également ouvert des maisons modèles aux résidents déplacés.

Les autorités ont évacué tout le monde dans un rayon de 300 mètres ; cependant, le nombre exact de personnes touchées reste inconnu et on ne sait pas quand les gens pourront revenir.

“Les gens ici, alors que la nuit commençait à tomber, devenaient un peu plus anxieux de savoir s’ils pourraient rentrer chez eux”, a déclaré Catherine Kitts, conseillère municipale de la région. “Tous les services ont été coupés dans ce lotissement ont été coupés pendant que l’enquête est en cours donc la majorité des gens qui se trouvent dans cette zone, même s’ils n’ont pas eu de dégâts à leur domicile, ne pourront pas y retourner ce soir.”

Les pompiers ont sauvé deux personnes des décombres d’un nouveau développement sur le chemin Tenth Line près de l’avenue Harvest Valley à Orléans après qu’une fuite de gaz a provoqué l’explosion, ont indiqué des responsables.

L’un d’eux a été secouru environ une heure après l’explosion et l’autre a été secouru environ trois heures plus tard à une certaine distance. Tous deux ont été transportés au centre de traumatologie de l’Hôpital d’Ottawa dans un état grave mais stable. L’étendue des blessures n’est pas encore entièrement connue.

L’explosion à 6 h 18 a emporté plusieurs maisons en construction dans un développement de Minto appelé Avalon Vista. Il a soufflé les fenêtres des maisons voisines et dispersé des morceaux d’isolant dans les rues et les cours voisines. Des habitants à plusieurs kilomètres de là ont entendu l’explosion.

Outre les deux personnes sauvées des décombres, quatre autres personnes ont été hospitalisées, ont indiqué les ambulanciers. Deux d’entre eux sont des enfants et ont été emmenés au CHEO. Deux adultes ont été emmenés dans d’autres hôpitaux de la région.

Les six autres personnes soignées par les ambulanciers paramédicaux ont été relâchées sur place.

« Il s’agit d’un événement incroyablement pénible pour les habitants de l’est. Cela a été largement ressenti, en particulier pour ceux qui se trouvaient à proximité de l’endroit où l’explosion s’est produite », a déclaré Kitts aux journalistes plus tôt dans la journée.

Le chef adjoint des services d’incendie d’Ottawa, Dave Matschke, a déclaré que les quatre maisons détruites se trouvaient aux 305, 307, 309 et 311 Blossom Pass Terrace. La zone est un nouveau développement en construction, mais certains résidents ont déjà emménagé dans des maisons récemment achevées.

Dans un communiqué, le président de Minto, Brent Strachan, a confirmé la fuite de gaz et l’explosion et a déclaré que des membres du personnel étaient sur place pour aider.

“Les membres de l’équipe de Minto sont sur place pour répondre aux besoins des membres de la communauté touchés et nous avons ouvert nos maisons modèles pour garder les résidents évacués au chaud et à l’aise”, a-t-il déclaré. “Nous travaillons avec les autorités pour identifier la cause de l’explosion et coopérons pleinement à l’enquête.”

En collaboration avec la police et les pompiers d’Ottawa, le ministère du Travail de l’Ontario, l’Office des normes techniques et de la sécurité et le bureau du commissaire des incendies enquêtent.





La famille et les amis à la recherche d’êtres chers ou qui ne pouvaient pas accéder à leur domicile ont été invités à se rencontrer au bureau de Minto au 2370 Tenth Line Rd., ont déclaré des responsables. Toute personne dont la maison a subi des dommages mineurs doit contacter sa compagnie d’assurance, ont déclaré les pompiers.

L’Armée du Salut et la Croix-Rouge canadienne ont été appelées pour aider les personnes touchées. Enbridge était sur les lieux lundi après-midi pour couper l’alimentation en gaz, ont indiqué les pompiers.

Certains résidents à proximité ont déclaré à CTV News qu’ils pensaient que l’explosion était un tremblement de terre. L’un d’eux a déclaré que le toit de son garage s’était effondré sous la force de l’explosion.

“Nous avons juste entendu un bruit très fort. Nous ne savions pas ce qui se passait. Toute la maison s’est réveillée et nous sommes sortis”, a déclaré Yvette Ashiri. “Je ressens toujours la vibration dans mon corps. C’est très effrayant.” “Mes fenêtres de la maison se sont ouvertes à cause de l’onde de choc, et même les charnières de la porte se sont simplement détachées”, a déclaré Sandeep Saini. Beaucoup d’autres se sont réveillés pour trouver leurs allées et leurs pelouses jonchées de morceaux d’isolant de l’explosion.

La scène de l’explosion se situe à environ 20 kilomètres à l’est du centre-ville d’Ottawa.

Police d’Ottawa Insp. Amy Bond n’a pas fourni de détails sur le nombre de personnes évacuées ni sur le nombre de maisons endommagées, mais a déclaré que la scène était “assez vaste”.

“Nous allons être ici tout au long de la soirée et jusqu’à demain”, a-t-elle déclaré.

« L’explosion a été si intense. Les gens de partout dans l’est l’ont ressenti », a déclaré Kitts.

Il y a eu des rapports selon lesquels l’explosion a été ressentie et entendue encore plus loin. William Guvin, à Chapel Hill South, à environ cinq kilomètres de la zone de l’explosion, a déclaré avoir senti sa maison trembler.

“La porte de la salle de bain a commencé à trembler, la porte s’est ouverte et j’ai eu un peu peur”, a-t-il déclaré. “Il n’a pas cliqué jusqu’à ce qu’un ami m’envoie un texto, avez-vous vu l’explosion?”

La mère de Guvin, Julie, a déclaré que la maison s’était secouée lundi matin.

“Je n’ai pas pensé à un tremblement de terre, mais c’était comme ça”, a-t-elle déclaré.

Une autre indication de la puissance de l’explosion est qu’un moniteur de tremblement de terre a détecté ce qu’il a appelé un événement sismique aussi loin que Carleton Place, à environ 70 km.

Kitts dit que pendant que les enquêteurs travaillent pour déterminer ce qui s’est passé, la conversation deviendra comment empêcher que cela ne se reproduise.

“Je pense que c’est vraiment là que la conversation va aller dans les jours, les semaines et les mois à venir, c’est ce qui s’est passé ici et comment allons-nous nous assurer que cela ne se produise sur aucun autre site”, a-t-elle déclaré à CTV News à 6 “Il y a des chantiers de construction à travers la ville, donc je pense qu’il y a beaucoup d’anxiété à ce sujet.”