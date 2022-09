BOSTON –

Un colis a explosé sur le campus de la Northeastern University à Boston mardi soir, et le collège a déclaré qu’un membre du personnel avait été légèrement blessé.

Les autorités ont déclaré qu’un autre colis suspect avait été trouvé près d’un important musée d’art et que le FBI participait à l’enquête.

Le colis qui a explosé était l’un des deux qui ont été signalés à la police en début de soirée. L’équipe antibombe de Boston a neutralisé un deuxième colis près du musée des beaux-arts de la ville, qui se trouve à la périphérie du campus nord-est.

NBC Boston a rapporté que le paquet qui a explosé a explosé lors de son ouverture près du Holmes Hall de l’université, qui abrite le programme d’écriture créative de l’université et son programme d’études sur les femmes, le genre et la sexualité. Il a déclaré que le FBI participait à l’enquête.

Les autorités ont refusé de donner des détails, mais la porte-parole du Nord-Est, Shannon Nargi, a déclaré dans un communiqué qu’un membre non identifié du personnel de l’université avait été légèrement blessé à la main dans l’explosion.

La police a convergé sur le campus peu avant 19h30, et l’université a demandé aux étudiants qui s’étaient rassemblés pour un cours de journalisme du soir dans le hall d’évacuer le bâtiment.

Northeastern est une université privée du centre-ville de Boston. WCVB a déclaré que l’un de ses journalistes, Mike Beaudet, y enseignait un cours à l’époque. Beaudet a déclaré à la station que sa classe avait été déplacée à l’extérieur mais que ni lui ni ses élèves n’avaient entendu une explosion.

Michael Davis, chef des forces de police du Nord-Est, a déclaré aux journalistes que le campus était sécurisé. La police de Boston n’a pas précisé si d’autres colis suspects avaient été trouvés.

“Nous surveillons la situation au nord-est et nous sommes prêts à travailler avec l’université et nos partenaires chargés de l’application de la loi sur toute poursuite qui pourrait se développer”, a déclaré le procureur du comté de Suffolk, Kevin Hayden, promettant “une enquête approfondie pour déterminer exactement ce qui s’est passé”. ici.”

L’Université de Harvard et le Massachusetts Institute of Technology, tous deux de l’autre côté de la rivière Charles séparant Boston de Cambridge, ont déclaré qu’ils augmentaient les patrouilles sur leurs campus par précaution et exhortaient les étudiants et les professeurs à signaler tout élément suspect.

L’explosion de mardi a marqué l’une des premières grandes frayeurs à Boston depuis 2013, lorsque deux bombes posées près de la ligne d’arrivée du marathon de Boston ont tué trois spectateurs et blessé plus de 260 autres.