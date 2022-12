Explosifs et laboratoire de drogue exclus dans une explosion meurtrière au Texas

SAN ANTONIO (AP) – Un laboratoire de drogue et des engins explosifs ont été écartés comme causes possibles d’une explosion meurtrière qui a tué quatre personnes à San Antonio la semaine dernière, ont annoncé mardi les autorités. Ils ont dit qu’ils enquêtaient toujours sur d’autres causes possibles, y compris des problèmes potentiels avec un réservoir de propane.

L’explosion juste avant minuit vendredi a détruit K-Bar Services, que les responsables du service d’incendie de San Antonio ont décrit mardi comme une résidence souterraine et une entreprise de construction située sur 75 acres (30 hectares) de propriété. Une centaine de véhicules, dont des engins de chantier, des voitures et des véhicules récréatifs, se trouvent également sur la propriété, ont indiqué les responsables lors d’une conférence de presse.

Le temps humide, les conditions boueuses, les problèmes structurels et un large éventail de preuves produites par l’ampleur de l’explosion ont ralenti l’enquête, ont-ils déclaré.

“C’était absolument troublant en ce qui concerne la dévastation dont nous avons été témoins”, a déclaré le chef du service d’incendie de San Antonio, Charles Hood. “En ce qui concerne les premiers intervenants, nous ne voyons pas des choses comme ce type d’explosion à l’intérieur d’un bâtiment comme celui-ci.”

Des témoins qui ont déclaré avoir été sur la propriété avant l’explosion ont déclaré aux responsables qu’ils pouvaient sentir une odeur de gaz et qu’un réservoir de propane sur la propriété avait été récemment réparé, ont déclaré les pompiers. Ils ont ajouté qu’un acte criminel n’a pas été exclu et que l’enquête est en cours.

Les autorités ont trouvé un corps sur le site immédiatement après l’explosion et en ont découvert trois autres plus tard : deux samedi et un autre lundi. Le bureau du médecin légiste du comté de Bexar a identifié deux des victimes comme Ashley Autobee, 28 ans, et Roger Huron, 36 ans. Les responsables ont déclaré que les deux autres victimes étaient des hommes blancs, âgés de 57 et 61 ans, mais ne les ont pas identifiés.

The Associated Press