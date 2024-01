Explorez les opportunités d’emploi liées à la conception de maisons passives | Nouvelles

Plongez dans le tour d’horizon des emplois de cette semaine alors que nous mettons en lumière huit cabinets d’architecture à la recherche d’architectes et de designers expérimentés ou intéressés par la conception de maisons passives.

Pour en savoir plus sur les couvertures précédentes, explorez notre article d’opinion de 2017 de Zack Semke « Comment la conception de maisons passives peut propulser la transition énergétique propre en architecture » ​​et un précédent article intéressant soulignant comment la conception de maisons passives peut façonner sa carrière. Et pour une référence à la fois amusante et pertinente sur la culture pop, découvrez comment la conception de maisons passives joue un rôle thématique dans la série télévisée à succès Showtime, La malédictionavec Nathan Fielder et Emma Stone.

The Musial Group Architects recrute un Architecte de Projet et Designer Architectural

Emplacement: Côté montagne, New Jersey

Détails de l’architecte du projet: Le Groupe Musial, spécialisé dans l’architecture du secteur public dans la région des trois États, recherche un architecte de projet avec 10 à 15 ans d’expérience pour divers projets, notamment des bâtiments civiques, éducatifs et résidentiels. Le rôle implique la gestion de projets de la conception à la construction, nécessitant une maîtrise d’AutoCAD, Revit et une forte sensibilité en matière de conception. L’accent est mis sur les pratiques respectueuses de l’environnement, avec une préférence pour les candidats expérimentés ou intéressés par la conception de maisons passives. Cliquez ici pour en lire plus.

Détails du concepteur architectural : Le Groupe Musial est à la recherche d’un concepteur architectural possédant 3 à 5 ans d’expérience pour ses divers projets dans le secteur public, y compris des bâtiments civiques, éducatifs et résidentiels. Le rôle implique de soutenir des projets depuis la conception schématique jusqu’à la construction, nécessitant de solides compétences en conception, une maîtrise d’AutoCAD, Revit, Adobe Creative Suite et de la modélisation 3D. La préférence est accordée aux candidats titulaires d’un diplôme professionnel en architecture, en cours d’inscription, et à ceux possédant les certifications LEED et Passive House, soulignant l’engagement de l’entreprise en faveur d’une conception respectueuse de l’environnement. Cliquez ici pour en lire plus.

Paul A. Castrucci Architects recherche un chef de projet/architecte de projet

Emplacement: New York, New York

Détails: Paul Castrucci Architects, connu pour sa conception économe en énergie et durable, recherche un architecte/gestionnaire de projet avec 3 à 8 ans d’expérience, en particulier dans les projets multifamiliaux à New York. Le rôle implique de diriger des projets à travers toutes les phases, de coordonner avec les équipes et les clients, et de se concentrer sur les détails et l’observation de la construction. De solides compétences en conception, en organisation et en maîtrise de Revit et Adobe Creative Suite sont essentielles, une expérience en modélisation énergétique et en certifications de durabilité étant un avantage. L’entreprise est spécialisée dans le logement abordable, les équipements culturels et la réutilisation adaptative, intégrant souvent la méthodologie Passive House, et propose des formations dans ces domaines. Cliquez ici pour en lire plus.

Maison passive de l’est du Connecticut. Image ©Robert Benson Photography/Avec l’aimable autorisation de Wyeth Architects.

Wyeth Architects recherche un architecte de projet

Emplacement: Chester, Connecticut

Détails: Wyeth Architects, une société primée axée sur la conception durable et résiliente, recherche un architecte de projet possédant 5 à 10 ans d’expérience. Le candidat idéal doit être capable de travailler en collaboration sur plusieurs projets, avec une familiarité avec la conception de maisons passives. La maîtrise de Revit et d’AutoCAD est indispensable et le poste est basé dans leur bureau de Chester, CT. Cliquez ici pour en lire plus.

Cultivate, Inc. recherche un concepteur architectural/concepteur de maison passive

Emplacement: Eugène, OR

Détails: Cultivate, Inc., un studio d’architecture axé sur une mission et spécialisé dans la conception résidentielle urbaine durable, recherche un concepteur architectural techniquement compétent et passionné par la création d’une architecture saine et inspirante, y compris la modélisation énergétique pour les projets de maisons passives. Le rôle implique la conception, la rédaction, la communication avec le client et l’observation de la construction, nécessitant un diplôme en architecture avec 0 à 5 ans d’expérience. Ce poste hybride salarié à temps plein est basé à Eugene ou Portland, avec une échelle salariale de 40 000 $ à 65 000 $ et des congés payés. Cliquez ici pour en lire plus.

MESH Architectures recherche un Architecte Intermédiaire

Emplacement: Brooklyn, New York

Détails: MESH, une entreprise multidisciplinaire orientée vers le design située à Dumbo, Brooklyn, recherche un concepteur architectural avec 1 à 4 ans d’expérience, passionné par la conception durable et la construction selon les normes des maisons passives. Le candidat idéal doit être innovant, curieux et compétent dans les outils numériques, avec un intérêt pour le développement Web, l’IA et les médias numériques comme un atout. Le poste offre des opportunités de gestion de projet et des expériences d’apprentissage, y compris le travail sur des projets uniques comme le premier condominium en bois massif de New York, dans un environnement de studio loft dynamique. Cliquez ici pour en lire plus.

84 Congress Street par MESH Architectures en collaboration avec The Brooklyn Home Company.

INWORKSHOP ARCHITECTURE PLLC recherche un concepteur/architecte de projet

Emplacement: Brooklyn, New York

Détails: INWORKSHOP recherche un concepteur/architecte de projet avec 3 à 10 ans d’expérience pour divers projets, notamment des rénovations résidentielles, des conceptions de base, à usage mixte et de maisons passives. Le candidat idéal doit être avant-gardiste en matière de conception, soucieux du détail, maîtriser Revit et être à l’aise pour travailler dans un cabinet jeune et dynamique. Ce poste convient à une personne basée dans la région métropolitaine de New York, éligible pour travailler aux États-Unis et titulaire d’une licence ou en cours d’obtention d’une licence en architecture. Le poste offre des opportunités de participation à plusieurs projets et de croissance personnelle au sein d’une pratique boutique et avant-gardiste. Cliquez ici pour en lire plus.

Graphite Studio recherche un responsable de conception

Emplacement: Amherst, Massachusetts

Détails: Graphite Studio à Amherst, Massachusetts, spécialisé dans la conception résidentielle haute performance et les rénovations énergétiques, est à la recherche d’un responsable de la conception avec un minimum de 5 ans d’expérience en conception résidentielle. Le rôle implique de diriger des projets, d’encadrer une équipe et de collaborer avec le directeur, en mettant l’accent sur les stratégies de construction durable et d’efficacité énergétique. Le poste, nécessitant une présence en studio au moins quatre jours par semaine, offre une rémunération de 30 $ à 40 $/heure, des avantages pour les soins de santé, une correspondance 401 000 et un soutien au développement professionnel et à l’obtention potentielle d’un permis. Cliquez ici pour en lire plus.

Plane Remodeling Company recherche un administrateur technique principal

Emplacement: New York, New York

Détails: Plane, un constructeur de maisons passives certifié et une entreprise d’entrepreneur général résidentiel haut de gamme à New York, recherche un professionnel de l’administration de la construction avec une formation en architecture ou en ingénierie. Le poste nécessite de superviser des projets de construction techniques en mettant l’accent sur le contrôle de la qualité et la coordination, idéal pour une personne soucieuse du détail, dotée de solides compétences en communication et d’au moins cinq ans d’expérience dans la rénovation résidentielle haut de gamme. Le candidat doit être passionné par l’application de la technologie pour améliorer l’efficacité de la construction et intéressé par les pratiques de construction durables. Cliquez ici pour en lire plus.

