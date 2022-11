Explorez les meilleures expositions en bordure de route le long des cent premiers kilomètres – Shaw Local

Visitez des expositions en bord de route, des centres d’expérience, des statues d’interprétation et des monuments incontournables de la Route 66 le long des cent premiers kilomètres. Avec l’aide d’une toute nouvelle application Web, qui peut être trouvée à heritagecorridorcvb.visitwidget.com/tours/the-first-hundred-milesvous pouvez vous rendre à 27 arrêts d’information en bordure de route adaptés aux familles situés entre le centre-ville animé de Chicago et la petite ville historique de Pontiac.

Propulsé par Visit Widget, le road trip pré-fait pratique est accessible via un ordinateur de bureau ou un mobile. Visitez simplement le lien et vous serez accueilli par une carte linéaire mettant en évidence plus de deux douzaines de panneaux d’interprétation le long de la Mother Road. Érigés par l’Illinois Route 66 Scenic Byway Association, ces panneaux d’information illustrés de photos aident les voyageurs de tous âges à comprendre l’importance historique et l’impact durable de la Route 66, des restaurants et des attractions en bordure de route. Rejoignez-nous pour explorer quelques-uns des panneaux qui vous attendent le long de la Route.

(Bob Okon)

Route 66 : Le showroom itinérant – Une culture automobile est née

La Route 66 était une salle d’exposition itinérante pour les voitures neuves dans les années 1950. Le design audacieux, la rationalisation, le chrome et les ailerons évasés ont captivé l’imagination des gens. Ogden Avenue est devenue une plaque tournante pour les entreprises automobiles de la région de Chicago. À son apogée, la bande comptait plus d’une douzaine de concessionnaires automobiles. Aujourd’hui, Berwyn continue de célébrer sa culture automobile. Henry Ford a rendu les voitures abordables dans les années 1920, mais, dans les années 1930, General Motors les a rendues à la mode et a introduit de nouveaux modèles de voitures chaque année. En 1960, les Américains possédaient plus de voitures que le reste du monde réuni. Ogden Top & Trim fournit un travail personnalisé primé à l’échelle nationale depuis 1919, lorsque Frank Nesdladek a ouvert l’entreprise. Trois générations ont aidé les amoureux de l’automobile à restaurer et personnaliser leurs voitures. De nombreux concessionnaires ont fermé, mais Berwyn célèbre toujours sa culture automobile. Chaque mois de septembre, Ogden Avenue est fermée à la circulation automobile alors que des milliers de personnes affluent pour voir le salon de l’automobile Route 66.

Manger sur le pouce – Restauration rapide sur l’avenue Ogden

Vous cherchez une bouchée rapide? Après la Première Guerre mondiale, des restaurants de restauration rapide ont vu le jour le long de la route 66, proposant des repas rapides et bon marché aux personnes en déplacement. Ogden Avenue abrite encore de nombreux restaurants qui étaient populaires à l’apogée de la Mother Road. Ouvert dans les années 1960 sur l’avenue Ogden, Bunyon’s Hot Dogs présentait un hot-dog surdimensionné en fibre de verre. En 2003, lorsque Bunyon a fermé, la statue a été transférée au centre-ville d’Atlanta, où vous pouvez la voir aujourd’hui. Ouvert le 14 janvier 1939, c’est le plus ancien château blanc encore en activité sur la route historique 66. Ici, vous pouvez obtenir un curseur à 5 cents pour manger au comptoir ou en emporter pour l’autoroute. White Castle a été la première chaîne alimentaire du pays à normaliser les petits pains, les hamburgers et les bâtiments. Des bâtiments, des intérieurs et des uniformes impeccables ont rassuré les clients sur le fait que la nourriture était propre et pure à une époque où les gens craignaient un mauvais assainissement de l’emballage de la viande. Henry’s Drive-In sur Ogden Avenue est un incontournable de la Route 66. Les clients apprécient ses célèbres hot-dogs garnis de frites depuis les années 1940. L’enseigne au néon de hot-dog surdimensionnée d’Henry des années 1950 se dresse toujours fièrement à côté du drive-in.

Bien manger – Histoire de la ferme White Fence

Un éminent citoyen de Chicago, Stuyvesant Peabody, avait une théorie : “Les gens apprécieraient un menu simple de plats de qualité supérieure servis dans une atmosphère de ferme attrayante.” Au début des années 1920, il a construit White Fence Farm dans l’actuelle Romeoville sur 12 acres d’une ferme de 450 acres. Ce fut un succès instantané avec la banlieue de Chicago. En 1926, Joliet Road a été désignée Route 66 et la ferme est devenue une étape préférée des voyageurs. Les habitants de Chicago pourraient prendre 40 minutes de route sur la Route 66 pour un dîner raffiné dans un cadre champêtre. ” … Je suis sûr que vous aimerez cet endroit pour manger. L’un des aspects agréables est qu’en attendant une table ou après avoir mangé, vous pouvez jouer au jeu de galets, au croquet, au ping-pong, au pitch quoits, ou simplement vous asseoir sur la terrasse et profiter la musique… », commentait Duncan Hines, critique gastronomique, en 1935. Stuyvesant Peabody, président de Peabody Coal Company, fonda la White Fence Farm. Les estampes Currier et Ives du restaurant proviennent de sa collection privée. Robert et Doris Hastert ont acheté l’entreprise en 1954. Leur fils, Robert Jr., perpétue la tradition. Le menu propose toujours « Le plus grand poulet du monde » servi dans un style familial.

Service complet sur la route 66 – Un refuge convivial à Dwight

La station Ambler-Becker Texaco a fonctionné plus longtemps que n’importe quelle station-service sur la route 66. Elle a été gérée par des familles locales pendant 66 ans, de 1933 à 1999. Les appartements ont été réparés, les pannes remorquées et, parfois, les esprits des voyageurs fatigués ont été restaurés. Ce bâtiment pittoresque de style cottage «maison et canopée» se mélangeait avec des quartiers où les stations-service commençaient à peine à devenir courantes. Il évoquait un sentiment de confort et de chez-soi pour les voyageurs. Basil “Tubby” Ambler de l’ère Ambler était propriétaire de l’entreprise de 1954 à 1966, alors qu’elle était connue sous le nom de Ambler’s Texaco Station. Il a gardé un canapé dans sa station pour inviter les gens à se sentir chez eux. Phil Becker, 14 ans, de l’ère Becker, a été embauché par Tubby Ambler pour faire des petits boulots à la gare en 1964. Il a acheté l’entreprise de son vieil ami en 1970 et l’a exploitée pendant plus de 26 ans sous le nom de Texaco de Phil Becker et, plus tard, Marathon. Station-essence. Phil et Deb Becker ont fait don de la station aux citoyens de Dwight en 2004. Elle est inscrite au registre national des lieux historiques et au temple de la renommée de la Route 66 Association of Illinois. Aujourd’hui, la gare continue de servir les voyageurs en tant que centre d’accueil du village de Dwight.

