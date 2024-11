Explorez gratuitement les parcs nationaux américains en 2024

Si vous avez reporté votre voyage dans un parc national dont vous rêviez, vous avez une dernière chance en 2024 de le visiter gratuitement. D’accord, vous devrez couvrir les frais de transport, d’hébergement et de repas, mais les frais d’entrée sont supprimés dans tous les sites des parcs nationaux des États-Unis le jour des anciens combattants, le 11 novembre 2024.

Comme vous pouvez l’imaginer, de nombreux voyageurs profiteront de cette offre. Alors, où aller pour éviter la foule ? Voici 5 recommandations pour certains Américains .

Grottes de Carlsbad

Le Nouveau Mexique a déclenché ma passion pour les parcs nationaux. J’ai été époustouflé par le monde souterrain géant composé de magnifiques formations de grottes. L’exploration de l’immense caverne induit un sentiment d’émerveillement et de calme. C’est l’un de nos parcs les plus uniques et je pense que vous l’aimerez aussi.

Vous n’avez pas besoin de deviner les conditions météorologiques puisque la température de la grotte reste la même chaque jour. Cependant, des billets d’entrée chronométrés sont nécessaires pour entrer dans la caverne, et les gardes du parc vous suggèrent de faire des réservations. Les niveaux de fréquentation sont généralement faibles en novembre, ce qui en fait une excellente période pour visiter.

Parc national des montagnes Guadalupe

Bien qu’il se trouve au Texas, se trouve à 45 minutes en voiture des Grottes de Carlsbad. En raison de la proximité des parcs, vous pouvez cocher deux parcs sur votre liste de choses à faire. Chaque parc offre des aventures uniques et vaut bien votre temps.

Le parc national des Montagnes Guadalupe présente un terrain montagneux accidenté et propose certaines des randonnées les plus enrichissantes que nous ayons connues. Certains sentiers nécessitent de l’escalade et du bloc, mais vous obtenez des vues spectaculaires et un sentiment d’accomplissement gratifiant. Devil’s Hall est l’une des meilleures randonnées du parc. Après avoir parcouru des rochers et un escalier naturel, vous vous retrouvez dans un hall étroit entre deux imposantes parois de canyon.

Parcs nationaux et d’État de Redwood

Niché dans le nord de la Californie, présentez les arbres les plus hauts du monde dans la forêt la plus paisible que nous ayons vue. La taille et la beauté des séquoias côtiers sont fascinantes. Bien que l’entrée au parc soit gratuite toute l’année, le mois de novembre offre des niveaux de fréquentation considérablement plus faibles que l’été et le début de l’automne.

Le parc est à la hauteur si vous aimez les randonnées paisibles ou les routes panoramiques. C’est l’un de nos parcs préférés ; nous avons hâte de le revoir. Pour ceux qui aiment la faune, le wapiti de Roosevelt, la plus grande espèce de wapiti d’Amérique du Nord, habite le parc.

Parc national de Congaree

Eli Wilson via Getty Images

Situé en Caroline du Sud, possède certaines des forêts anciennes de feuillus de plaine inondable les plus étendues d’Amérique, avec une hauteur moyenne de la canopée supérieure à 100 pieds. Vous pouvez marcher le long de promenades et de sentiers paisibles au-dessus et à côté de la plaine inondable. Le parc est une évasion où vous pourrez faire de la randonnée, du canotage et observer les oiseaux.

Même si l’entrée est gratuite toute l’année, il y a de bonnes raisons de s’y rendre en novembre. Le parc abrite de nombreux moustiques en raison de son climat humide et de ses eaux stagnantes. Cependant, novembre compte généralement moins d’insectes gênants en raison du temps plus frais et plus sec. De plus, le pic de feuillage se produit régulièrement fin octobre ou début novembre.

Parc national du Black Canyon du Gunnison

Eduardo Cabanas via Getty Images

du Colorado possède certains des rochers les plus anciens et des falaises les plus abruptes d’Amérique. Ses flèches escarpées et ses canyons rayés offrent une leçon de géologie au milieu du spectacle de la beauté naturelle. Le parc offre une évasion du stress et des foules de la vie grâce à la conduite panoramique, la randonnée et l’observation des étoiles. Même si l’hiver entraîne certaines fermetures de routes, les routes du parc sont régulièrement ouvertes jusqu’à la mi-novembre.

Conseils supplémentaires pour votre visite dans un parc national

Buddy Mays via Getty Images

Étant donné que les parcs nationaux offrent des paysages à couper le souffle et des possibilités de loisirs uniques, les visiter à tout moment de l’année est enrichissant. Éviter les grandes foules peut améliorer votre expérience. De nombreux parcs connaissent une forte affluence de 9h à 15h. Arriver avant ou après cette période vous donne plus d’espace et de liberté pour profiter de votre temps.

Certains parcs nécessitent des réservations. Des fermetures peuvent survenir à tout moment en raison des conditions météorologiques, d’incendies ou de circonstances imprévues. Nous vous suggérons toujours de surveiller le site Web officiel du parc avant votre visite. Arrêtez-vous dans un centre d’accueil pour parler à un garde-parc lors de votre visite. Les rangers peuvent vous offrir un aperçu unique et vous aider à planifier votre journée.

Si l’observation de la faune est l’un de vos objectifs, prévoyez d’être dans le parc près du lever ou du coucher du soleil. Les animaux sont plus actifs pendant ces périodes. Julie et moi avons fait l’expérience de la plupart de nos observations d’animaux sauvages près du lever et du coucher du soleil. En raison de la faune qui habite les parcs, roulez toujours lentement et restez vigilant lorsque vous traversez un parc.

Si votre emploi du temps le permet, prévoyez de visiter un parc pendant plus d’une journée. La plupart des parcs nationaux offrent de nombreuses zones à explorer, et une visite de plusieurs jours vous offre davantage d’occasions de vous imprégner de la beauté naturelle et de découvrir des expériences uniques.

Quelle que soit la date de votre visite, profitez de nos parcs nationaux. Mais la Journée des anciens combattants est le dernier appel à une entrée gratuite dans tous les sites des parcs nationaux des États-Unis en 2024 !