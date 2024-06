Explorez et téléchargez 131 000 cartes à partir de vastes archives en ligne

Les cartes nous aident à nous déplacer d’un endroit à l’autre, mais elles nous orientent également vers notre environnement, tant physique que culturel. Ils reflètent les valeurs et les priorités de leurs créateurs, ainsi que les avancées scientifiques de l’époque. Ils peuvent être topologiques, illustrés, conceptuels, etc. Pour les cartographes en herbe ou toute personne à la recherche d’un lieu particulier dans l’espace ou dans l’histoire, le Collection de cartes de David Rumsey est une incroyable archive en ligne proposant des téléchargements gratuits en haute résolution de milliers de cartes des 500 dernières années de l’histoire du monde. Depuis 2019, les archives ont ajouté 40 000 nouveaux ajouts dans ses nombreuses catégories, parmi lesquelles des joyaux tels qu’un jeu de société sur l’histoire mondiale et une chronologie de l’histoire mondiale de 22 pieds de long.

On peut rechercher les cartes par sujet, lieu et même par texte. Ou vous pouvez parcourir thématiquement, par exemple, à travers des cartes mythiques. La collection comprend d’innombrables objets, allant d’environ 1550 à nos jours. Certains ont été fabriqués à la main, tandis que d’autres reflètent des géotechnologies sophistiquées. La collection est en fait le miroir d’une collection de cartes physiques rassemblée par David Rumsey. Rumsey a commencé sa collection dans les années 1980 et en a depuis fait don à l’Université de Stanford. Il a également reçu des prix pour ses efforts inlassables visant à numériser et à rendre disponibles les cartes de la collection.

Les mordus de l’armée trouveront des cartes de Sites de la Première Guerre mondialetandis que les astronomes peuvent les admirer les phases de la lune. Comparez les hauteurs du monde les plus hautes montagnesou regardez ceci version historique de Google Maps de 1907. Explorez les cartes des collections du Ford Motor Companyet découvrez les différentes régions du Mexique à travers l’art. Explorer la collection de cartes David Rumsey ne sera jamais ennuyeux, alors qu’allez-vous trouver aujourd’hui ?

David Rumsey a commencé sa vaste collection de cartes dans les années 1980.

Il appartient désormais à l’Université de Stanford et a été numérisé, avec plus de 130 000 cartes en ligne.

La collection est vraiment le rêve d’un cartographe.

Collection de cartes de David Rumsey : Site web | Facebook | Instagram

h/t : [Open Culture]

