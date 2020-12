Abritant des hôtels primés surmontés d’héliports, des centres commerciaux remplis de boutiques de créateurs et des marinas bordées de super yachts, Dubaï est un phare pour les hauts revenus à la recherche du luxe. À son tour, le voyageur aisé alimente les marchés de luxe de la mode à la gastronomie. Les collections de créateurs de marques de mode de renommée mondiale peuvent être livrées directement dans les suites de l’hôtel et les chefs enveloppent joyeusement leurs créations dans de l’or comestible. Quoi de mieux pour goûter à l’opulence que dans une destination réputée pour elle?

Arriver avec style à Dubaï

Les VIP arrivent à Dubaï en jet privé, en hélicoptère et même en superyacht. Le tout premier Yacht Club de Bulgari dispose d’une marina de 46 places et l’Adastra, un trimaran coûtant 8,5 millions d’euros, est amarré ici. Ce yacht est actuellement en vente et Anastazja Kociolkowska, responsable du développement commercial de la société de courtage Burgess, a invité Euronews à bord pour jeter un coup d’œil.

«Elle a un espace de vie incroyable», dit Anastazja, écartant ses bras tout en montrant les intérieurs aérés. «Il y a un salon principal, une salle à manger et trois cabines avec salles d’eau privatives.»

L’Adastra (qui signifie «vers les étoiles») peut accueillir un total de neuf invités et six membres d’équipage, qui naviguent et entretiennent le yacht et préparent les repas dans la cuisine.

«La nuit, vous pouvez profiter de dîners de famille et de films», dit Anastazja, alors qu’elle appuie sur un bouton et qu’un téléviseur grand écran monte d’un meuble encastré. «Le jour, l’océan est votre terrain de jeu. Vous pouvez sauter dans l’eau et utiliser les planches à pagaie, les kayaks et le matériel de plongée avec tuba du bateau pour explorer les environs, ou simplement vous détendre sur l’un des ponts et profiter de la vue.

Conçu par McConaghy Boats, spécialisé dans les yachts de performance, l’Adastra est capable de naviguer d’aussi loin que les Caraïbes jusqu’à Dubaï avant de devoir faire le plein.

Les hôtels les plus chers de Dubaï

Les VIP sont logés dans certaines des suites d’hôtel les plus somptueuses du monde à Dubaï. Le Burj Al Arab, composé entièrement de duplex, a été surnommé une propriété «sept étoiles» par un journaliste qui a estimé qu’il était monté dans le classement traditionnel des hôtels cinq étoiles.

Son ajout le plus récent est The Terrace, un pont spectaculaire en forme d’éventail qui a été construit en Finlande et expédié sur l’eau pour être uni à la structure emblématique en forme de voile. Il ajoute une piscine d’eau douce avec un bar swim-up, une piscine à débordement d’eau salée incurvée donnant sur la mer d’Arabie et 32 ​​cabanes climatisées, dont la plus grande dispose d’un salon, d’un balcon privé et d’une salle de bains.

Un autre hôtel emblématique, Atlantis, The Palm, a fait la une des journaux avec ses suites emblématiques; la plus chère, la Royal Bridge Suite, fait 22 étages dans le ciel, enjambant la célèbre arche de l’hôtel. Accessible par ascenseur privé, il offre un spacieux salon et salle à manger, une salle de billard, une salle de cure thermale, deux balcons et trois chambres. La chambre principale comprend des salles de bains lits jumeaux et des articles de toilette en or 22 carats. Tout ce luxe coûte 20 000 euros la nuit et attire des célébrités internationales.

«Nous avons eu un éventail incroyable de clients au fil des ans», déclare Daniel Worsley, directeur des opérations du complexe. « Nous avons eu Mike Tyson ici, Kim Kardashian … nous avons eu des présidents … des célébrités de tous types restent ici. »

Shopping de créateurs à Dubaï

Les majordomes de l’hôtel s’adaptant à tous les caprices, l’une des demandes les plus courantes des clients VIP est de faire du shopping. Le Dubai Mall est l’une des destinations de shopping les plus populaires des EAU et la personal shopper Nicole Majdalany nous a emmenés en tournée.

«Je recherche des pièces difficiles à trouver et je fais gagner beaucoup de temps à mes clients», explique Nicole en nous montrant la dernière collection d’Alexander McQueen. «Ici, à McQueen, vous pouvez organiser la livraison de vos achats à votre hôtel, ou l’équipe peut apporter des collections à votre suite pour les examiner. Ils enverront même un tailleur.

Nicole considère Dubaï comme sa ville préférée pour faire du shopping non seulement pour le service exemplaire, mais aussi pour la sécurité qu’il offre aux consommateurs haut de gamme. «Vous pouvez porter ce que vous voulez sans craindre d’être ciblé par des indésirables – la sécurité ici est parmi les meilleures au monde.»

Le Dubai Mall abrite également l’un des magasins de chaussures les plus impressionnants au monde, Level Shoes, où les clients peuvent acheter des marques de Chanel à Dior, visiter un spa pour les pieds et personnaliser leurs achats avec des services de découpe laser le jour même.

L’étalon-or de l’alimentation

Dubaï est aussi bien connue pour la haute cuisine que pour la haute couture. Avant-poste du Marea, étoilé Michelin à New York, son restaurant de Dubaï n’est qu’un établissement à Dubaï qui sert des plats mêlés de caviar et d’or. Emballée dans une feuille d’or 24 carats, la burrata sicilienne faite à la main a été un grand succès auprès des convives du quartier riche de DIFC (Dubai International Financial Centre), qui se trouve également être le cœur de la gastronomie à Dubaï. Bien sûr, tout à Dubaï n’est pas fait d’or, mais si vous avez l’appétit pour les bonnes choses de la vie, vous les trouverez certainement ici.