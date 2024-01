Explorez des passages labyrinthiques explosant de mosaïques élaborées dans les jardins magiques de Philadelphie – Colossal

Art



Quand le mosaïste Isaïe Zagar Ayant déménagé à South Street à Philadelphie dans les années 1960, il y a vu une opportunité non seulement de revitaliser un quartier négligé, mais aussi de le transformer en un paradis pour les créatifs. Il y installa son atelier et fut rejoint par une communauté d’artistes et d’activistes qui voyaient le potentiel et souhaitaient qu’il prospère, empêchant même un grand projet de construction d’autoroute qui aurait anéanti le quartier.

En 1991, Zagar a commencé à travailler sur quelques terrains vagues adjacents à son atelier, recouvrant d’abord les murs des bâtiments de chaque côté de tesselles colorées, puis sculptant des cloisons et des passages à travers le centre et créant un environnement artistique immersif. Mais en 2004, le propriétaire décide de vendre la propriété et demande le démontage de l’œuvre.

La communauté locale s’est précipitée au secours de Zagar, en l’aidant à acheter le terrain. Bientôt, Les jardins magiques de Philadelphie a été constituée en organisation à but non lucratif avec pour mission de préserver l’œuvre existante pour le plaisir de tous tout en permettant à l’artiste de continuer à développer encore plus de grottes, de sentiers et de tunnels. « C’est incroyable de voir ce que l’esprit d’un seul homme a créé », déclare Stacey Holder, responsable de la préservation. Elle continue :

Il est important de célébrer ces lieux spéciaux dans nos villes, ces lieux qui attisent la curiosité et l’émerveillement. Ce sont des endroits comme PMG qui inspirent la créativité et l’innovation dans nos communautés, et pour cette raison, il est crucial de les protéger et de les préserver.

Des formes sculptées en métal, en bois et en béton nous attirent à travers des passages en forme de labyrinthe, serpentant sous des arches, en montant des marches et à côté d’assemblages multimédias fabriqués à partir d’objets trouvés comme des bouteilles en verre, des roues de vélo, de la vaisselle et des éléments architecturaux. De nombreuses pièces disséminées dans les jardins ont été collectionnées par l’artiste et son épouse Julie lors de leurs voyages, notamment au Mexique. Figures en argile peintes, bois sculpté, peintures sur paille et assemblages métalliques par près de deux douzaines d’artistes sont incorporés dans les mosaïques, dont beaucoup sont des commandes réalisées en collaboration entre Zagar et d’autres artistes.

Ouverts au public, les Magic Gardens accueillent régulièrement des visites, des ateliers, des performances et des expositions temporaires. Actuellement en train de rénover ses galeries intérieures, il y aura bientôt un espace rafraîchi pour présenter les œuvres des artistes en visite, avec également de nouvelles mosaïques. Et comme 2024 marque le 20e anniversaire de l’organisation, une multitude d’événements festifs seront annoncés dans les mois à venir, que vous pourrez surveiller sur le site web et Instagram.

