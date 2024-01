Explorer un vaste complexe de tunnels du Hamas où des otages auraient été retenus captifs : Carnet du journaliste

KHAN YOUNIS, Gaza — À bord du Leopard APC incroyablement bruyant, l’armée israélienne nous a fait traverser les ruines de l’est de Khan Younis, dans la bande de Gaza.

Le véhicule militaire nous a déposés dans un quartier partiellement rasé au bulldozer. On pouvait entendre au loin des tirs de chars et de mitrailleuses. Au-delà de ce qui est devenu un parking pour tanks, se trouvait le quartier, avec tous les bâtiments gravement endommagés. Un trou avait été creusé dans l’une des maisons, révélant une antichambre menant à un puits de tunnel. A l’intérieur du tunnel : un escalier, un palier, puis un autre escalier. Il y avait entre 45 et 60 pieds de profondeur, ont indiqué les soldats.

Les Forces de défense israéliennes ont emmené ABC News à l’intérieur d’un complexe de tunnels du Hamas où, selon elles, 20 otages étaient détenus. Actualités ABC

Le dédale de tunnels en dessous contenait, a déclaré l’armée israélienne, quelque chose de plus sinistre que ce qu’elles avaient découvert dans le passé : un ensemble de cellules où étaient détenus les otages.

Plusieurs volées d’escaliers creusées dans l’argile nous mènent à une porte en acier cadenassée – de là, le tunnel zigzague et zague sur des dizaines de mètres. Chaque ramification est reliée par une articulation, dont beaucoup ont été piégées, qu’il faut marcher en crabe pour traverser.

Les soldats israéliens gardaient toujours les branches inexplorées du tunnel. Tout semble être lié à quelque chose là-bas.

Les tunnels étaient d’une chaleur et d’une humidité suffocantes. Le manque d’oxygène rend même la marche pénible. Notre caméra s’est instantanément embuée et les murs et les arches en béton perlaient de sueur. Il y avait des faisceaux de fils attachés aux murs, reliant apparemment l’électricité, les données et d’autres fils aux parties les plus profondes des tunnels. La majeure partie du tunnel était suffisamment haute pour permettre d’y entrer facilement. Après avoir parcouru des centaines de mètres tout de suite, le tunnel a dépassé une section effondrée où, selon Tsahal, le Hamas avait tenté de piéger le tunnel.

Il y avait plusieurs ramifications de tunnels, l’une d’elles nous menant à une grande pièce avec un plafond voûté enduit de blanc, des murs colorés avec des murs carrelés et recouverts de moquette de gazon artificiel. Les soldats ont déclaré qu’ils pensaient qu’il était utilisé pour retenir des femmes et des enfants en otages, nous montrant un dessin d’enfant qu’ils ont dit qu’un otage de 5 ans aurait dit avoir dessiné. Parmi les déchets de literie, les trousses de premiers secours et les couches se trouvaient des tubes vides marqués RPG et ce qui semblait être le logo du Hamas.

Les Forces de défense israéliennes ont emmené ABC News à l’intérieur d’un complexe de tunnels du Hamas où, selon elles, 20 otages étaient détenus. Actualités ABC

Juste au-delà de la zone commune se trouvait une cuisine. Au-delà, salles de bains et chaudières pour l’eau chaude. La pièce est divisée en deux tunnels (nous avons vraiment compris pourquoi les responsables israéliens l’appellent « le métro », avec son nombre ahurissant de virages et de tunnels latéraux, et l’immense investissement nécessaire à sa construction.)

À gauche se trouvait un autre long tunnel, enduit de blanc, qui s’accrochait à droite et révélait une rangée de ce que Tsahal appelait des cellules d’otages. Elles étaient entièrement carrelées, blanches avec une bande de carreaux violets et disposaient de salles de bains. Ils mesuraient environ 12 pieds de long et 5 pieds de large. Un matelas ou deux ont été laissés sur le sol. C’est là que Tsahal affirme que le Hamas a détenu plusieurs otages.

Les Forces de défense israéliennes ont emmené ABC News à l’intérieur d’un complexe de tunnels du Hamas où, selon elles, 20 otages étaient détenus. Actualités ABC

Les Forces de défense israéliennes ont emmené ABC News à l’intérieur d’un complexe de tunnels du Hamas où, selon elles, 20 otages étaient détenus. Actualités ABC

Le contre-amiral de Tsahal, Daniel Hagari, a déclaré qu’ils y avaient trouvé l’ADN des otages ainsi que des vêtements comme des soutiens-gorge et des sous-vêtements.

Les cellules avaient des portes en forme de cage qui s’ouvraient sur le tunnel. Il nous a fallu 10 minutes pour entrer complètement et autant de temps pour repartir. Hagari a déclaré qu’il restait encore des centaines de puits inexplorés, y compris ceux où des otages pourraient être détenus à peine à 800 mètres de l’endroit où nous nous trouvions.

J’ai demandé à Hagari si la destruction apocalyptique que nous avons vue en surface était nécessaire et si Israël voulait que tous les Palestiniens souffrent de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre.

“Nous ne voyons pas de punition collective”, a-t-il déclaré. “Nous cherchons uniquement à sauver les otages et à renverser le Hamas. Tuer l’équipe dirigeante. Tuer les industries des fusées et ruiner les industries des fusées… Nous faisons donc le nécessaire pour minimiser les dommages collatéraux.”

Plus de 25 000 personnes ont été tuées à Gaza et plus de 62 000 autres blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. En Israël, au moins 1 200 personnes ont été tuées, pour la plupart des civils, et 6 900 autres blessées, selon le bureau du Premier ministre israélien. Les responsables israéliens affirment que 532 soldats de Tsahal ont été tués, dont 195 depuis le début des opérations terrestres à Gaza.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle ne ciblait que le Hamas et d’autres militants à Gaza et allègue que le Hamas s’abrite délibérément derrière des civils, ce que le groupe nie.

J’ai interrogé Hagari sur les ministres israéliens comme Itamar Ben Gvir appelant à la réoccupation de Gaza. Il a déclaré que l’objectif d’Israël est “de démanteler le Hamas afin qu’il ne puisse plus être souverain à Gaza et qu’il ne puisse y avoir un autre 10/7… Il n’y a aucune mission de contrôle de la population, aucune mission de refoulement de la population vers un autre pays”.