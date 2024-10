Explorer l’impact de l’algorithme génétique : entretien avec Luke Fox de Foster + Partners sur l’immeuble de bureaux d’Alibaba à Shanghai

© Fangfang Tian

Alors que l’humanité entre dans l’ère intelligente basée sur l’IA, les entreprises de plateformes technologiques adoptent des modes de fonctionnement plus ouverts et plus flexibles. Les espaces collaboratifs tels que les incubateurs créatifs et les espaces d’échanges informels sont devenus des lieux privilégiés pour mettre en pratique leurs philosophies opérationnelles. Dans la conception des bâtiments de leur siège social, les entreprises visent à interagir plus profondément avec le public et à transmettre leur culture et leur esprit d’entreprise, en plus de remplir les fonctions de bureau quotidiennes. Le nouveau siège social d’Alibaba à Shanghai est situé dans la « Zone mondiale de démonstration du style de vie du front de mer », au cœur du corridor culturel de Cisjordanie. Situé au bord du fleuve et à proximité du port médiatique de Cisjordanie, de Financial City et d’autres pôles industriels, le site intègre l’art au patrimoine industriel, apportant un dynamisme historique et contemporain unique à la région. L’architecture autour du parc est « étoilée », avec des conceptions avant-gardistes réalisées par des cabinets d’architectes renommés du monde entier. Les trois bâtiments du campus Alibaba Xuhui Riverside, conçus par SANAA, Foster + Partners et SOM, introduisent de nouveaux concepts et visions à Xuhui Riverside.

+ 6

L’ouverture officielle de l’immeuble de bureaux Alibaba Shanghai Campus conçu par Foster + Partners, enraciné dans l’ADN d’innovation et d’ouverture de la ville, redéfinit l’environnement de bureau traditionnel. Le campus est envisagé comme un pôle écologique d’innovation Internet, fusionnant l’art et la technologie, fournissant des services de campus intelligents et favorisant un environnement de bureau vert et ouvert. En donnant la priorité aux espaces publics et à la conception ouverte et transparente du bâtiment, le lien entre les gens et la nature est renforcé et divers espaces de collaboration efficace sont créés pour répondre aux besoins de la structure d’équipe dynamique de l’entreprise. Le bâtiment répond également à l’environnement complexe du bord de la rivière avec des espaces publics dynamiques. En utilisant des outils de conception tels que des algorithmes génétiques, il crée des espaces ouverts confortables pour le public et les employés de bureau.

ArchDaily a interviewé Luke Fox, chef de studio et associé exécutif principal chez Foster + Partners, pour des informations détaillées sur le concept de conception du site et le processus de construction.

Article connexe SOM dévoile son siège social « à l’envers » contrôlé par l’utilisateur pour le campus d’Alibaba à Shanghai

ArchDaily (Han Shuang) : Comment avez-vous abordé la relation entre le bâtiment et l’environnement urbain, notamment compte tenu de son emplacement au bord de la rivière ? Quelle est la vision du groupe Alibaba quant à son rôle au sein de la ville ?

Foster + Partenaires (Luke Fox) : Alibaba souhaitait tirer le meilleur parti de cet emplacement privilégié et créer un nouveau symbole visible pour l’entreprise, accueillant, tout en profitant des vues imprenables offertes. Le bâtiment présente une ouverture généreuse vers la rivière, accueillant les gens sur une nouvelle place publique et offrant une nouvelle connexion urbaine entre le parc fluvial et le développement urbain plus large à l’ouest.

© Fangfang Tian

AD : Comment les algorithmes génétiques basés sur l’IA ont-ils été utilisés pour générer la volumétrie du bâtiment ? Combien de possibilités de conception ont été explorées ? Comment avez-vous déterminé l’échelle de chaque module ? De plus, quels pourcentages de la GFA (surface brute de plancher) totale sont alloués aux balcons, aux cours et autres espaces de transition ou « gris » ?

F + P : Les trois facteurs clés – potentiellement concurrents – du projet étaient de créer l’espace ouvert central le plus sensible au climat, d’optimiser les vues sur la rivière et la ville et de maximiser la surface au sol des bureaux. En utilisant un algorithme génétique, nous avons traité des milliers d’options de masse offrant l’équilibre optimal entre ces trois critères. L’échelle de chaque module utilisé pour l’algorithme génétique était basée sur les étendues structurelles optimales, la planification du lieu de travail et d’autres considérations programmatiques. 22 pour cent de la superficie totale est réservée à l’espace extérieur.

© Fangfang Tian

AD : En tant que siège social d’Alibaba, quelles solutions d’espace de travail personnalisées ont été développées pour répondre spécifiquement à leurs besoins opérationnels uniques ?

F + P : L’espace ouvert central permet aux gens d’avoir un aperçu du monde d’Alibaba, puisque le bâtiment abrite 1 600 employés d’Alibaba répartis dans différents départements. Nous avons conçu un ensemble de plaques de sol adaptatives et dynamiques qui permettent un haut degré de visibilité entre les départements et facilitent l’accès aux espaces extérieurs. Le bâtiment permet une grande variété d’aménagements bien éclairés et naturellement ventilés. La disposition des terrasses optimise la vue sur Pudong et le fleuve, tout en créant des lieux où les équipes peuvent se retrouver de manière informelle et générer davantage de rencontres fortuites tout au long de la journée.

© Fangfang Tian

© Fangfang Tian

AD : Outre les algorithmes génétiques, quelles autres nouvelles technologies ont été intégrées au projet ?

F + P : Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos ingénieurs internes et nos équipes spécialisées pour accéder à certaines des dernières technologies. Par exemple, la technologie VR était un outil de conception essentiel, nous permettant d’évaluer constamment la qualité des espaces tout au long du développement du design. Nous avons également cartographié différents matériaux sur le bâtiment à l’aide de techniques de numérisation de matériaux développées par nos spécialistes, ce qui nous permet d’évaluer les options en temps réel et avec des simulations d’éclairage précises. Une fois le bâtiment terminé, nous avons utilisé le dernier drone à caméra thermique pour vérifier les températures de surface et de l’air afin de démontrer l’efficacité de notre stratégie de refroidissement passif.

© Fangfang Tian

AD : L’un des points forts du projet est l’utilisation d’« algorithmes génétiques » pour faire évoluer et optimiser la volumétrie du bâtiment en fonction des conditions climatiques locales, créant ainsi un environnement thermique confortable. Comment avez-vous veillé à ce que les considérations à échelle humaine soient intégrées dans la conception après ce processus d’optimisation ?

F + P : L’objectif de l’utilisation de l’algorithme génétique était de créer une volumétrie optimale donnant la priorité à la création d’une place publique centrale et maximisant les vues pour les occupants du bâtiment. Parmi les milliers d’options, nous avons créé une liste restreinte qui a ensuite été évaluée par rapport à d’autres critères, tels que les connexions visuelles entre les différents étages, les variations optimales de la plaque de sol, la lumière du jour et la ventilation naturelle, qui sont tous en corrélation avec l’échelle humaine. De plus, nous avons mis à profit nos connaissances approfondies en matière de conception et de construction sur le projet, ce qui nous a conduit à la solution finale.

© Fangfang Tian

AD : La technologie offre une perspective purement rationnelle. Des données qualitatives et quantitatives à la conception architecturale, comment les architectes ont-ils équilibré la rationalité avec les éléments architecturaux tels que la structure, la fonction et l’esthétique tout au long du processus ?

F + P : L’algorithme génétique a créé une solution partielle – un volume approximatif – qui a dû être évaluée esthétiquement et qualitativement par notre équipe et le client. Cela nous a aidé à affiner et à créer la forme finale. Cette évolution de la conception, des détails et de la matérialité est le résultat de notre vaste expérience : l’outil GA était une aide à la conception, pas le concepteur !

© Fangfang Tian

AD : Au-dessus de la place centrale, il y a une structure de liaison de près de 50 mètres de portée. Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de la construction et comment les avez-vous surmontées ? (Levage intégral de structure métallique)

F + P : Comme il s’agissait d’un site très contraint et que la construction sur site a été impactée par les restrictions liées au COVID-19, l’équipe de conception a travaillé sans relâche pour concevoir une solution innovante permettant d’économiser de l’espace, de raccourcir le calendrier de construction et d’atténuer les risques de sécurité liés aux travaux d’assemblage en hauteur. L’ensemble de la structure de couverture a été pré-assemblé au sol et soulevé hydrauliquement jusqu’à sa position finale. Nous avons utilisé les quatre coins de la structure métallique du bâtiment comme cadre de levage, éliminant ainsi le besoin de grues supplémentaires et accélérant considérablement le rythme de la construction.

© Fangfang Tian

AD : La conception du mur-rideau comporte de nombreux détails. Y a-t-il des aspects et des intentions notables dans le système géométrique, les dimensions et les formes des composants, ou le savoir-faire conjoint ?

F + P : Le mur-rideau est conçu pour exprimer la structure modulaire du bâtiment. Sa conception vise à capitaliser sur les vues spectaculaires tout en fournissant de l’ombre et une ventilation naturelle, réduisant ainsi l’impact environnemental du bâtiment. Les détails ont été développés et affinés en étroite collaboration avec les entrepreneurs en revêtement à l’aide de plusieurs maquettes. Nous avons été impliqués jusqu’à la réalisation pour garantir que le projet atteigne les plus hauts niveaux de qualité.

© Fangfang Tian

AD : Pourriez-vous s’il vous plaît partager quelques expériences réussies en matière de gestion de projet issues de la collaboration avec l’équipe d’Alibaba, Shimizu Corporation et des entreprises locales de conception et de construction ?

F + P : Un projet comme celui-ci nécessite un effort d’équipe complet avec une excellente communication entre le client, les entrepreneurs et l’équipe de conception. Le client a chargé Shimizhu, connu pour sa construction de haute qualité, d’assumer la supervision, la gestion de la construction et un rôle de spécialiste BIM pendant les étapes de construction. Cela nous a aidé à identifier les problèmes géométriques complexes du boîtier avec la technologie BIM, ce qui a permis d’obtenir une meilleure qualité de construction.