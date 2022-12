Explorer l’histoire des appareils durcis de Samsung – Samsung Global Newsroom

Le lancement récent du Galaxy XCover6 Pro et de la Tab Active4 Pro est le résultat d’années d’innovation. Chaque fois qu’un nouveau modèle est lancé, Samsung écoute attentivement ses clients pour créer des appareils plus durables, plus puissants et adaptés aux tâches qu’ils doivent accomplir. La soif d’innovation de Samsung signifie regarder en arrière et faire le point, tirer des leçons précieuses des générations d’appareils précédentes pour répondre aux besoins des clients et offrir la qualité supérieure qu’ils méritent.

Le dernier XCover6 Pro a un écran presque deux fois plus grand que le XCover original, qui a été lancé en 2011 et est plus résistant que jamais.

À partir de ce premier lancement de XCover en 2011, Samsung vous invite à parcourir l’histoire de ses appareils robustes pour voir comment l’innovation du présent commence avec le pedigree de conception du passé.