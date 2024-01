Explorer les projets qui façonnent la ville NEOM en Arabie Saoudite

Épicon. Image gracieuseté de NEOM | Sous utilisation équitable

NÉOM – ou “nouvelle vie” dans un mélange de grec et d’arabe– est un nouveau développement urbain prévu par le Royaume d’Arabie Saoudite. Imaginée comme une ville transfrontalière située au nord-ouest du pays, elle vise à diversifier l’économie et à réduire sa dépendance au pétrole. Avec des promesses de durabilité et d’innovation, le méga développement a attiré l’attention mondiale avec ses 10 régions distinctes.

Elle est conceptualisée comme une métropole de pointe, aspirant à émerger comme un épicentre mondial de progrès révolutionnaires et un exemple de modes de vie respectueux de l’environnement. Depuis son annonce en 2017, NEOM a révélé ses projets pour 10 régions centrales, comprenant un gratte-ciel de 170 km de long, une station de ski futuriste, un hôtel côtier à l’envers, une destination touristique dans une vallée montagneuse et bien d’autres encore.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les projets qui composent la région NEOM.

La ligne. Image gracieuseté de NEOM | Sous utilisation équitable

Le gouvernement saoudien a révélé ses plans pour « The Line », un développement métropolitain de 170 km, dans le cadre du projet NEOM. La ligne vise à relier les montagnes et les hautes vallées du nord-ouest de l’Arabie saoudite à la côte de la mer Rouge. Large de 200 mètres, la ligne est une expérimentation pour une autre façon de vivre. Doté de deux structures parallèles en forme de mur recouvertes d’une façade en miroir, l’intérieur sera construit pour accueillir des bâtiments, des parcs publics, des écoles, des maisons et des lieux de travail. De plus, le projet est conçu pour accueillir 9 millions d’habitants sur une superficie de 34 km².

Trojena. Image gracieuseté de NEOM | Sous utilisation équitable

Surnommée « Les montagnes du NEOM », Trojena, située à 50 km du golfe d’Aqaba, fait partie du plan régional du NEOM. Confrontée à des températures hivernales inférieures à zéro, Trojena comprendra 36 km de pistes de ski, des activités de plein air, 42 000 m2 d’espaces de vente au détail et de restauration commerciale, ainsi que plus de 3 000 chambres d’hôtel et appartements avec services. En fait, la station a attiré l’attention du monde entier lorsqu’elle a annoncé sa candidature gagnante pour accueillir les Jeux asiatiques d’hiver de 2029. La région a été planifiée par les architectes LAVA et présente déjà des plans pour un gratte-ciel de 330 mètres de haut conçu par Zaha Hadid Architects.

Épicon. Image gracieuseté de NEOM | Sous utilisation équitable

Situé sur la côte nord du royaume, Epicon a pour objectif « d’emmener ses invités dans un voyage de découverte ». Doté de résidences luxueuses, de villas de plage et de centres de villégiature, Epicon est la dernière destination touristique côtière de NEOM. La propriété comprendra deux tours remarquables, l’une mesurant 225 mètres de haut et l’autre atteignant 275 mètres. Ils abriteront tous deux des hôtels et résidences de 41 clés qui espèrent échapper au stress de la vie quotidienne.

Siranna. Image gracieuseté de NEOM | Sous utilisation équitable

NEOM vient également d’introduire « Siranna », un nouveau lieu de vacances dans le nord-ouest de l’Arabie Saoudite. Faisant partie d’un développement alliant innovation, durabilité et luxe, Siranna se concentre sur la préservation de l’environnement local et la minimisation de l’impact. L’architecture a révélé l’espoir d’imiter les montagnes et l’oued de la région, s’alignant ainsi sur l’objectif de NEOM de créer des espaces naturels respectueux de l’environnement.

Leyja. Image gracieuseté de NEOM | Sous utilisation équitable

Le plan directeur de Leyja comprend trois hôtels conçus par des architectes de renommée mondiale. A l’origine, une ancienne vallée surplombée par des montagnes de 400 m de haut, le projet comprend un hôtel époustouflant de Chris van Duijnun hôtel miroir de Shaun Killa, et un hôtel rock vertical de Mario Cucinella. De plus, Leyja entend préserver sa nature, avec 95 % du territoire qui restera intact, en intégrant des techniques de construction respectueuses de l’environnement et en harmonie avec le paysage. La destination Leyja offrira une gamme d’expériences, avec un centre d’expérience placé aux nœuds le long de la ligne reliant les trois développements.

Aquellum

Avec l’aimable autorisation de NEOM | Sous utilisation équitable

NEOM a récemment dévoilé Aquellum, un refuge de montagne en développement régional. Adoptant la technologie, le développement est niché sur la côte du golfe d’Aqaba, dissimulé dans une chaîne de montagnes de 450 mètres d’altitude. L’objectif d’Aquellum est de remettre en question les normes de construction traditionnelles, en créant la première marina flottante au monde. Conçu pour voyager dans un canal souterrain dissimulé, le plan directeur garantit une « aventure sensorielle ».

Avec l’aimable autorisation de NEOM | Sous utilisation équitable

En tant que première station balnéaire insulaire de NEOM près de The Line, située sur la mer Rouge, Sindalah devrait être la première réalisée parmi les différentes régions de Neom. Sindalah est reliée à la Méditerranée voisine, avec un club de plage, un yacht club, un spa, un centre de bien-être, des hôtels et une vaste marina. Cette destination ouverte toute l’année a été développée par le studio italien Luca Dini Design and Architecture et comprend trois grands hôtels. Sindahalah vise à devenir la première « destination insulaire de luxe et yacht club » de Neom.

Oxagone

Oxagone. Image gracieuseté de NEOM | Sous utilisation équitable

Prévue pour être développée le long de la côte de la mer Rouge, Oxagon by BIG est envisagée comme une ville portuaire flottante. Son objectif principal est d’établir des connexions avec les navires se dirigeant vers le canal de Suez. Ce développement industriel « contribuera au commerce régional de l’Arabie saoudite ». La ville dispose également d’un centre logistique et d’installations de fabrication de pointe. Elle se situe également au carrefour de 3 continents : l’Afrique, l’Asie et l’Europe.

Utamo

Utamo. Image gracieuseté de NEOM | Sous utilisation équitable

En décembre, NEOM a présenté Utamo, une nouvelle destination d’art et de divertissement dans la région. Niché dans une montagne du golfe d’Aqaba, l’espace événementiel d’Utamo est conçu pour accueillir des artistes du monde entier, des événements musicaux, des expositions et des activations artistiques. Conçu par Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, le lieu vise à redéfinir les expériences de divertissement traditionnelles, en combinant la construction technologique et la nature. Positionné comme un « théâtre du futur », Utamo espère intégrer le domaine numérique en accueillant les meilleurs artistes mondiaux.

Norlane. Image gracieuseté de NEOM | Sous utilisation équitable

Norlana est située le long de la côte du golfe d’Aqaba et devrait se concentrer sur la redéfinition de la vie moderne. Comprenant 711 résidences, Norlana présente de nombreux prototypes de maisons, une importante marina et un terrain de golf niché dans les montagnes. Pour 30 000 habitants, cette ville côtière de plaisance vise à retravailler la conception autour des éléments aquatiques et montagneux, créant ainsi un nouveau type d’architecture.