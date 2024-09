Explorer les éléments interconnectés de la santé : La santé physique

Première partie : Le rôle de la santé physique des employés et son impact sur la productivité et le moral

Lorsque les gens se sentent bien physiquement, ils sont plus susceptibles d’avoir des niveaux d’énergie plus élevésCela est vrai pour tout le monde, et c’est pourquoi les employeurs doivent soutenir la santé physique des employés s’ils veulent améliorer les performances et la productivité sur le lieu de travail.

Dans une étude sur la relation entre la santé physique et l’épuisement professionnelles employés qui pratiquaient une activité physique de faible intensité avaient un sentiment d’accomplissement personnel plus faible et se sentaient plus fatigués. Ils ressentaient également un niveau d’épuisement émotionnel plus élevé que les autres personnes qui pratiquaient régulièrement une activité physique modérée.

Alors pourquoi l’activité physique affecte-t-elle le niveau d’épuisement émotionnel d’un employé ? En bref, c’est parce qu’il existe de nombreux facteurs qui contribuent au bien-être général d’une personne, et ils sont tous interdépendants. Certains des principaux éléments de la santé sont la santé mentale, physique et financière, bien qu’il existe d’autres facteurs qui peuvent influer sur la santé. autres facteurs et déterminants sociaux en jeu également.

Voici un examen plus approfondi de la santé physique et de la manière dont elle interagit avec d’autres éléments de la santé pour avoir un impact sur l’engagement, la productivité et la performance des employés.

Qu’est-ce que la santé physique?

La santé physique fait référence à la capacité du corps à fonctionner de manière optimale. Cela inclut le niveau de forme physique d’une personne, ainsi que la force et la souplesse des muscles, des articulations et des os. Mais cela implique également les sens, les organes internes et externes et les systèmes qui permettent au corps de fonctionner correctement.

Pour améliorer et maintenir la santé physique, l’activité physique est importante. L’Institute for Health and Productivity Studies de la Johns Hopkins Bloomberg School for Public Health rapporte que lorsque les employés sont physiquement inactifsils prennent plus de congés maladie, ce qui augmente considérablement les coûts de santé de leurs employeurs.

L’inverse est également vrai : lorsque les employés font de l’exercice physique vigoureux pendant au moins 75 minutes par semaine, ils prennent environ quatre jours de congé de maladie de moins par an. Et une activité physique très exigeante n’est pas toujours nécessaire. Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) recommande 150 minutes d’activité modérée ou vigoureuse par semainece qui équivaut à environ 20 minutes par jour.

Le lien entre la santé physique et mentale

En plus d’être physiquement présents au travail (en raison du besoin réduit de congés de maladie), les employés qui restent actifs se présentent également au travail mentalement. Ils font preuve des niveaux de concentration plus élevés, des niveaux de stress plus faibles et une tendance à être plus productif.

À l’inverse, une mauvaise santé mentale peut être un indicateur d’une mauvaise santé physique. En effet, lorsqu’une personne souffre d’un problème de santé mentale tel que l’anxiété ou la dépression, cela affecte son humeur, sa motivation et ses niveaux d’énergie, et perturbe les cycles de sommeil, la fonction immunitaire et l’équilibre hormonal.

Le lien entre la santé physique et financière

Le sentiment de santé financière et de stabilité économique des employés peut également être une source majeure de stress dans leur vie s’ils ont du mal à économiser de l’argent et à payer leurs factures. En conséquence, ils peuvent être quatre fois plus susceptibles de souffrir de maux de tête, de troubles du sommeil et d’autres maladies. selon le gouvernement du Canadaun.

Et comme les gens qui sont stressés financièrement perdent une en moyenne 30 minutes par jour En essayant de régler leur situation financière, cela pourrait limiter encore davantage le temps nécessaire pour prendre soin de leur santé physique — sans compter que cela peut avoir un impact sur l’énergie et la motivation nécessaires pour le faire.

Comment la santé physique des employés influence la productivité

Harvard Business Review cite une série d’études qui ont été menées pour identifier Comment la santé physique affecte la performance et la productivité au travailLes chercheurs ont découvert que l’activité physique quotidienne apporte des améliorations physiques, affectives et cognitives grâce à une série d’avantages qui se renforcent mutuellement le lendemain et qu’ils appellent « caravanes de ressources ».

En améliorant la qualité du sommeil et la synthèse des protéines, l’activité physique permet aux gens d’exceller au travail en augmentant leur énergie, leur vigueur et leur concentration. Une plus grande énergie peut leur donner l’endurance nécessaire pour faire de leur mieux sans s’épuiser. Une plus grande concentration peut leur permettre d’être alertes, attentifs et plus créatifs dans la résolution de problèmes, tout en améliorant leur capacité à retenir et à se concentrer sur l’information.

Pourquoi les entreprises doivent-elles promouvoir la santé physique ?

Il peut être difficile pour les employés de maintenir un mode de vie physiquement actif lorsqu’ils doivent jongler entre leur temps de travail et leurs autres engagements quotidiens. Cela signifie que les employeurs ont à la fois la responsabilité et l’intérêt de faire de la place à la santé physique des employés.

Les employeurs peuvent apporter une plus grande flexibilité aux horaires de travail de leurs employés, ce qui est relativement simple et efficace. Accorder aux employés une certaine autonomie dans la gestion de leur temps signifie qu’ils peuvent s’accorder du temps pour une alimentation saine et faire de l’exercice régulièrement. De plus, cette autorisation leur permet d’accéder aux soins au moment et à l’endroit qui leur conviennent le mieux.

Une mauvaise santé physique peut être liée à des problèmes de santé mentale et financière. Il est donc important de prendre soin de sa santé physique pour résoudre ces problèmes. Lorsque les employés se sentent au mieux de leur forme, ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes.

