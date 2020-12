Dans les montagnes Hajar, la plus haute chaîne de l’est de la péninsule arabique, nous avons été emmenés dans un endroit appelé Hatta – un haut lieu de randonnée et une enclave de Dubaï.

Notre guide de montagne, Fadi Hachicho, est également le fondateur de Adventurati en plein air. Il a abandonné son travail en entreprise pour poursuivre son style de vie de rêve.

«Il y a cinq ans, je travaillais dans le monde de l’entreprise. Je me suis inscrit au Kilimandjaro… c’était le premier grand sommet. Deux mois après, j’ai démissionné, j’ai obtenu la certification d’alpiniste, de grimpeur sur glace et de grimpeur, je suis revenu et ici Je le suis », expliqua-t-il.

Pour cet épisode d’Aventures sur Euronews, j’ai reçu une leçon de brouillage et de bloc par Fadi, pour atteindre l’un des sommets de Hatta, où au sommet nous marcherions également le long d’une crête.

Nous mettons notre équipement de sécurité pour nous préparer – y compris un harnais et un casque.

« C’est là que la vraie action commence. Nous allons apprendre à grimper et à nous frayer un chemin sur ce terrain assez lâche comme vous pouvez le voir », m’a dit Fadi.

Il a expliqué à quel point il était important de se concentrer sur la position de mon pied lorsque nous nous sommes dirigés vers la montagne.

Au sommet, la vue était à couper le souffle – certainement un terrain de jeu diversifié plein d’aventures et de paysages magnifiques.