Explorer le travail d’Aerosyn-Lex Mestrovic via Samsung Art Store – Samsung Global Newsroom

Aerosyn-Lex Mestrovic est une artiste multidisciplinaire primée dont le travail a été reconnu et exposé dans des institutions et des lieux prestigieux tels que le Museum of Modern Art (MoMA), Art Basel Miami Beach et même la Maison Blanche. Son inspiration provient d’un large éventail de cultures, embrassant une grande variété de médiums allant de la mode et du cinéma aux performances artistiques en direct et au-delà.

Son talent artistique unique existe à la jonction de l’art et de la technologie, et il considère l’histoire et l’évolution des deux comme indissociables. Il considère la technologie comme une force de transformation – une force qui s’est étendue et continuera d’élargir le monde de l’art – ouvrant de nouvelles opportunités et encourageant les artistes à réimaginer et affiner leur travail. Samsung Newsroom s’est entretenu avec Aerosyn-Lex pour discuter de son parcours en tant qu’artiste et de la façon dont la technologie est devenue intégrée à son travail.

Premières rencontres avec des inspirations multiculturelles

Q : Pouvez-vous nous donner un bref aperçu de votre parcours artistique ?

J’ai toujours été un artiste et un créatif. L’art et le design sont des éléments essentiels de mon identité. J’ai étudié l’art dès mon plus jeune âge et n’ai jamais cessé d’utiliser la créativité comme principal moyen de communication. Je suis reconnaissant que mes œuvres et mes créations aient été reconnues par certaines des plus grandes institutions et marques du monde, et je suis enthousiasmé par ce qui va arriver !

Q : Vos premières influences présentent un mélange fascinant de diverses cultures, notamment la calligraphie japonaise, l’écriture latine, les graffitis et le mysticisme slave. Comment avez-vous rencontré et choisi d’incorporer ces éléments distinctifs dans votre œuvre ?

Très tôt dans ma vie, j’ai été exposé à la calligraphie grâce à un cours que j’ai suivi pendant les vacances d’été. Pour une raison quelconque, l’acte d’écrire et toutes ses variations culturelles m’ont marqué. Qu’il s’agisse de la calligraphie japonaise ou des écritures occidentales, l’écriture est devenue une énorme influence sur toutes mes œuvres. Je pense qu’il y a un grand pouvoir dans les mots écrits, et ces mots peuvent prendre n’importe quelle forme.

Q : Comment intégrez-vous diverses perspectives culturelles dans votre art ? Comment cela résonne-t-il auprès du public à travers le monde ?

Grandir en tant qu’immigré aux États-Unis dans une région culturellement diversifiée a contribué à façonner mon identité. J’ai eu la chance de parcourir le monde à travers mon travail et je m’efforce de traduire ces expériences à travers mes œuvres. Mon objectif est d’entrer en contact avec les gens à un niveau subconscient, quelle que soit leur origine.

Q : Qu’est-ce qui vous incite à continuer à repousser vos limites artistiques ?

Je suis profondément inspiré par l’évolution des technologies et par leur capacité à atteindre des échelles et des publics plus larges à l’échelle mondiale. Ayant travaillé sur divers marchés mondiaux et dans diverses industries, mon objectif est de partager mon travail avec le monde, dans le but de laisser un héritage durable.

Explorer toute la gamme des médiums et des projets artistiques

Q : Pouvez-vous raconter un projet qui vous a poussé hors de votre zone de confort ?

Il y a de nombreuses années, on m’a demandé de réaliser mon premier court métrage « SCRIPTURA VITAE » pour la BBC et Channel 4 au Royaume-Uni. Cela a commencé comme un concept simple, mais il s’est transformé en l’un des projets les plus marquants sur lesquels j’ai jamais travaillé. . J’ai dû apprendre le cinéma tout en réalisant le film ! Cette œuvre unique a véritablement ouvert la voie à bon nombre de mes projets majeurs qui ont suivi.

Q : Votre vaste portefeuille couvre la culture pop, la mode, la technologie et bien plus encore. Qu’est-ce qui inspire votre choix de support pour différents projets ?

Mon processus varie grandement en fonction du projet. De la conception de collections de mode à la création de performances artistiques en direct pour Carnegie Hall, le médium suit le concept. Il n’existe pas d’approche unique qui fonctionne pour toutes ces applications variées de la créativité.

J’examine chaque projet individuellement et j’essaie de trouver la meilleure façon de créer une œuvre ou une performance mémorable et émouvante. Je commence toujours par réfléchir à un concept pour une pièce avant d’essayer de trouver la meilleure façon de la représenter.

Q : Vous avez collaboré avec des icônes et des marques culturelles telles que Jeff Koons, Nike et Mr. Children, et vos œuvres ont été exposées dans des lieux renommés à travers le monde. Comment ces expériences vous ont-elles façonné ?

Ce sont certainement quelques-uns de mes « plus grands succès » et ils m’ont certainement inspiré confiance et motivation pour repousser les limites de mon travail. Cependant, l’industrie de l’art peut être un paysage instable et en évolution rapide. Rien n’est garanti dans la carrière d’un artiste — pour maintenir sa pertinence artistique, il faut constamment avancer pour se redéfinir.



Connecter les artistes et le public via The Frame et Samsung Art Store

Q : Comment s’est déroulée votre expérience de partenariat avec Samsung Art Store ?

Cela a été vraiment incroyable. J’étais ravi de voir autant de connaissances et de nouveaux supporters me contacter et mentionner qu’ils avaient vu mon travail sur l’Art Store. C’est une plateforme tellement merveilleuse, et je suis ravi de continuer à créer et à créer des œuvres pour elle !

J’apprécie vraiment les marques qui comprennent la valeur de l’art et cherchent véritablement à soutenir les artistes et leurs œuvres. Le marché de l’art a connu un bouleversement radical ces dernières années et je pense qu’il faut de grands acteurs pour proposer des idées innovantes sur de nouvelles plateformes et de nouvelles façons d’interagir avec un large public. Je pense que Samsung fait exactement cela d’une manière unique.

Q : Pouvez-vous nous parler de la technique derrière vos peintures à l’encre éthérée ? Comment apparaissent-ils sur The Frame ?

Mon travail est créé selon une technique entièrement pratique et non numérique que j’ai développée au fil des années d’expérimentation. Ces œuvres ont commencé avec mon film « SCRIPTURA VITAE » et ont ensuite été exposées au MoMA. J’adore la façon dont mon travail est présenté sur The Frame : les voir vivre maintenant chez les gens est une sensation formidable. L’esthétique et l’étalonnage du cadre font tout simplement ressortir !

Q : Pouvez-vous nous recommander trois de vos œuvres préférées disponibles sur l’Art Store ?

La beauté de l’Art Store est que vous pouvez modifier l’œuvre d’art en fonction de votre humeur. Certains de mes favoris sont ci-dessous, mais vérifiez-les tous ! Il y en aura d’autres bientôt, alors gardez l’œil ouvert !

CHROMIS IOMELAS MMXXI (2021) est issu de ma série « Living Paintings », qui incarne le fluidité et mouvement dans mon processus.

VERSALIS DRIP MMXXII (2022) est une utilisation ludique de peindre comme un tableau. Cette œuvre est tirée d’une série d’œuvres plus récentes initialement créées sous le nom de 60FT (20 meter) Peintures murales pour le Wynwood Arts District à Miami, en Floride. Le concept était de créer une représentation dynamique de peinture fluide mais de jouer avec l’échelle de l’œuvre d’art qui serait représentée dans le contexte du trompe l’œil.

VERSAEL BRUSH MMXXI (2021) introduit une calligraphie méticuleuse qui semble incroyable dans le 4k net de The Frame. Cette pièce témoigne de ma passion de longue date pour la calligraphie et l’écrit. Ces grandes peintures sont imprégnées de symbologie multiculturelle et cherchent à trouver la beauté dans le motif et le rythme des traits calligraphiques et des lettrages utilisés dans l’œuvre d’art.

Repousser les limites de l’art grâce à la technologie

Q : Votre travail mélange souvent l’art et diverses formes de technologie. Comment voyez-vous cette intersection façonner l’avenir de l’art ?

L’histoire de l’art ne peut être séparée de la progression de la technologie. Leurs histoires s’entrelacent à l’infini. En tant que grand passionné de technologie, la technologie est un espace que je trouve infiniment fascinant et inspirant.

Nous entrons certainement dans une ère radicalement nouvelle avec la prolifération de l’intelligence artificielle, et je suis ravi de participer à l’avancement des méthodes créatives grâce à la technologie. J’ai vraiment hâte de travailler sur des projets dans cet espace et je suis ravi de les combiner avec les pratiques que j’ai développées au cours de ma carrière.

Q : Pouvez-vous nous donner un aperçu de certains des projets sur lesquels vous travaillez ?

Je suis ravi de travailler sur des projets majeurs dans diverses villes métropolitaines, notamment Tokyo, New York, Los Angeles, Riyad, Dubaï et Abu Dhabi. Ces projets vont d’installations à grande échelle pour de grands hôtels à d’immenses installations d’art numérique dans des centres-villes entièrement nouveaux.

Je travaille également sur de nouveaux projets dans le domaine du jeu, ce qui me passionne puisque je suis un joueur passionné. Je lance également cette année ma propre collection de whisky, de saké, de shochu et de vin japonais de luxe avec la distillerie japonaise primée Nishi Shuzo. Enfin, je cherche à créer un grand studio d’art à Los Angeles.

Il se passe beaucoup de choses en ce moment, mais je ne le ferais pas autrement !

