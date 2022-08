Explorer le bleu de la banlieue sud – Shaw Local

Brême

Record 2021 : 5-5

Entraîneur: Dan Stel

À noter: Brême a fait chacun des deux derniers champs des séries éliminatoires et espère prolonger cette chaîne. Idéalement, cela briserait une série des six dernières apparitions en séries éliminatoires de l’école sans victoire. La dernière victoire de Brême en séries éliminatoires remonte à 2005. Pour atteindre ces deux objectifs, il s’appuiera fortement sur un groupe de 11 partants de retour. Un trio de joueurs devrait jouer un double rôle dans OL / DL Eric Perez-Nava, RB / LB Breyahn Townsend et RB / DB Keshawn Lewis-Hunt. Le double devoir n’est jamais l’idéal, en particulier pour une équipe de niveau classe 6A, mais un groupe solide de nouveaux arrivants au programme pourrait être en mesure d’alléger une partie du fardeau. Si Brême peut remplacer certains des postes vacants dans leur alignement, en particulier dans les tranchées, les Braves devraient être de la partie pour décrocher un autre billet pour les séries éliminatoires.

Crête

Record 2021 : 5-5

Entraîneur: Tisserand Kyran

À noter: Les Hawks ont pris un peu de recul par rapport aux saisons précédentes avec la campagne de l’an dernier, qui s’est terminée par une défaite au premier tour contre Triad lors des séries éliminatoires de classe 5A. Hillcrest semble être un candidat de choix pour rebondir, d’autant plus qu’il a une multitude d’athlètes pour occuper les postes de compétences. RB Ajani Rush devrait mener cette charge, mais la question, comme toujours pour Hillcrest, sera de savoir s’ils peuvent ou non reconstruire les lignes offensives et défensives pour profiter des actifs dont ils disposent. Hillcrest pourrait avoir du mal à prendre de l’élan dès le début avec un horaire hors conférence difficile (Frère Rice, Montini). Si les Hawks survivent à cette séquence, la seconde moitié de la saison devrait offrir une opportunité de prendre de l’élan.

Citron

Record 2021 : 11-1

Entraîneur: Bret Kooï

À noter: Lemont était un quart de finaliste de classe 6A la saison dernière et envisage de faire des dégâts similaires à tout le moins cette campagne également. La raison d’un tel optimisme est un lot sain de retours, en particulier en attaque. La ligne offensive revient presque totalement intacte et protégera le quart-arrière très efficace Payton Salomon. Lemont a également un certain nombre de ses receveurs de retour, dirigés par Luke Wallace. Défensivement, il y a encore quelques vides à combler, mais la sécurité et l’engagement de l’État du Dakota du Nord, Noah Taylor, leur donnent un formidable départ pour reconstruire de ce côté du ballon. Bien que limité dans l’expérience universitaire, Kooi aime la façon dont sa ligne défensive se dessine. Lemont a été une équipe dominante dans la banlieue sud pendant plusieurs saisons et il y a peu de raisons de croire qu’il pourrait être renversé de ce perchoir. Mais une paire de matchs hors conférence dès le départ (Libertyville, Nazareth) devrait donner à Lemont une chance de voir exactement où il en est.

Forêt de chênes

Record 2021 : 4-5

Entraîneur: Antoine Malopsy

À noter: Oak Forest remonte lentement d’une saison 0-9 en 2019, ce qui était bien loin de la norme établie par le programme puisqu’il a fait 17 apparitions consécutives en séries éliminatoires de 2000 à 17. Alors qu’Oak Forest a programmé une équipe de la Chicago Public League pour commencer la saison (Westinghouse), la clé sera de savoir comment elle survivra au reste de la première partie de son calendrier (Sycamore et Lemont dans les semaines 2 et 3). Plusieurs entraîneurs de la banlieue sud ont cité Oak Forest comme une équipe à garder sur leur radar.

TF Nord

Record 2021 : 1-8

Entraîneur: Jason Richardson

À noter: Les efforts de TF North pour commencer une reconstruction ont été un peu détournés début août lorsque l’ancien entraîneur-chef Tristan Stovall a été brusquement renvoyé en raison d’une violation de conduite. Stovall conteste les actes répréhensibles, mais le programme a progressé avec Richardson étant tabulé avec une étiquette provisoire. Il sera assisté par l’entraîneur-chef de longue date de Hubbard, Elton Harris. Les Meteors ont tout un processus de reconstruction devant eux car le programme ne s’est pas qualifié pour les séries éliminatoires depuis 2011 et n’a pas remporté de match éliminatoire depuis 2002.

TF Sud

Record 2021 : 6-4

Entraîneur: Robert Padjen

À noter: Le talent haut de gamme des Red Wolves a pris un coup avec un transfert hors saison de CJ Miles à Mount Carmel, mais le placard est loin d’être vide. Senior WR Brandon Woods est un talent électrique qui donne à TF South une certaine explosivité à l’extérieur, tandis que Jacob Foster revient dans le champ arrière pour accompagner trois rapatriés sur la ligne offensive. Le quart-arrière est toujours un derby avec le junior Dion Hayes ou Nathan Lewis qui obtient finalement le feu vert. Il n’y a que quatre joueurs défensifs de retour pour les Red Wolves, mais il y a au moins un joueur avec de l’expérience à chaque niveau pour aider à guider les nouveaux arrivants dans le giron.

Parc Tinley

Record 2021 : 1-8

Entraîneur: Chris Vitt

À noter: Une liste assez jeune a été héritée par Vitt, mais il y a de l’expérience et de la promesse parsemées partout. Le vide le plus notable a été celui laissé par le partant à double sens Evan King (QB/LB). Brooks Davis semble avoir l’incursion au poste de quart-arrière et il s’appuiera fortement sur l’ailier serré Anthony Czerwiec et le receveur large Zach Hesse. Les Titans retournent également trois joueurs de ligne offensive. Défensivement, le joker pourrait être le talentueux joueur de ligne défensif junior Carlos Hazlewood (6-5, 260).

FND.82721.Football Lemont Le porteur de ballon de St. Charles East Manuel Cayman (30 ans) est touché par la sécurité de Lemont Noah Taylor (22 ans) lors d’un match la saison dernière. (Steven Buyansky/Steven Buyansky pour Shaw Media)

CINQ JOUEURS À SURVEILLER

Peyton Soloman, QB, Lemont : Lemont avait beaucoup d’armes à sa disposition la saison dernière, tellement qu’une saison junior spectaculaire s’est en quelque sorte perdue dans le remaniement alors que Soloman a lancé 25 passes de touché contre une seule interception.

Lemont avait beaucoup d’armes à sa disposition la saison dernière, tellement qu’une saison junior spectaculaire s’est en quelque sorte perdue dans le remaniement alors que Soloman a lancé 25 passes de touché contre une seule interception. Ajani Rush, RB/DB, Hillcrest : Dans un programme rempli de joueurs d’impact aux postes de compétences, Rush pourrait être le meilleur interprète du groupe. Avec une vitesse à brûler, Rush est un contributeur des deux côtés du ballon.

Dans un programme rempli de joueurs d’impact aux postes de compétences, Rush pourrait être le meilleur interprète du groupe. Avec une vitesse à brûler, Rush est un contributeur des deux côtés du ballon. Eric Perez-Nava, OL/DL, Brême : Perez-Nava fournira un point d’ancrage pour les Braves des deux côtés du football.

Perez-Nava fournira un point d’ancrage pour les Braves des deux côtés du football. Marcus Woods, WR, TF Sud : La cible rapide de 6 pieds 4 pouces à l’extérieur devrait fournir une option extrêmement viable pour l’attaque des Red Wolves.

La cible rapide de 6 pieds 4 pouces à l’extérieur devrait fournir une option extrêmement viable pour l’attaque des Red Wolves. Noah Taylor, S, Lemont : Une défense très solide de Lemont la saison dernière a beaucoup perdu à la graduation, mais certainement pas tout. Recrue de l’État du Dakota du Nord, Taylor n’hésite pas à s’intégrer.

DES HORAIRES

Brême Crête Citron Forêt de chênes TF Nord TF Sud Parc Tinley Semaine 1 @ Thornridge; À déterminer, 26 août @ Frère Rice; 19 h, 26 août contre Libertyville ; 19 h, 26 août contre Westinghouse ; 19 h, 26 août contre Carver; 19 h, 26 août @Shepard; 19 h, 26 août contre Oak Lawn; 18 h, 26 août Semaine 2 @ Joliet Central ; 18h30, 2 septembre @Montini; 19 h 30, 2 septembre @Nazareth; 19 h 30, 2 septembre @ Platane; 19 h, 2 septembre @ Académie de l’espoir ; 19 h, 2 septembre @ Voie; 19 h 15, 2 septembre @ Aurore Chrétienne; 19 h, 2 septembre Semaine 3 @ Parc Tinley ; 18 h, 9 septembre contre Shepard ; 18 h, 9 septembre contre la forêt de chênes ; sept p .m., 9 septembre @ Lemont; 19 h, 9 septembre @ TF Sud ; 19 h, 9 septembre contre TF Nord ; 19 h, 9 septembre contre Brême ; 18 h, 9 septembre Semaine 4 contre Lemont ; 18h, 16 septembre contre TF Nord ; 18h, 16 septembre @ Brême ; 18h, 16 septembre contre TF Sud ; 18h, 16 septembre @ Hillcrest ; 18h, 16 septembre @ Forêt de chênes ; 18h, 16 septembre contre Argo ; 19 h, 16 septembre Semaine 5 @ TF Nord ; 19 h, 23 septembre contre TF Sud ; 18 h, 23 septembre contre Tinley Park; 19 h, 23 septembre contre Blue Island Eisenhower; 19 h, 23 septembre contre Brême ; 19 h, 23 septembre @ Hillcrest ; 18 h, 23 septembre @ Lemont; 19 h, 23 septembre Semaine 6 contre Hillcrest ; 18 h, 30 septembre @ Brême ; 18 h, 30 septembre contre TF Nord ; 19 h, 30 septembre @ Parc Tinley ; 18 h, 30 septembre @ Lemont; 19 h, 30 septembre contre Evergreen Park; 19 h, 30 septembre contre la forêt de chênes ; 18 h, 30 septembre Semaine 7 contre TF Sud ; 18 h, 7 octobre contre Tinley Park; 18 h, 7 octobre contre Richards ; 19 h, 7 octobre @ TF Nord ; 19 h, 7 octobre contre la forêt de chênes ; 19 h, 7 octobre @ Brême ; 18 h, 7 octobre @ Hillcrest ; 18 h, 7 octobre Semaine 8 @ Forêt de chênes ; 18 h, 14 octobre contre Lemont ; 18 h, 14 octobre @ Hillcrest ; 18 h, 14 octobre contre Brême ; 18 h, 14 octobre contre Reavis ; 19 h, 14 octobre contre Tinley Park; 19 h, 14 octobre @ TF Sud ; 19 h, 14 octobre Semaine 9 contre Oak Lawn; 18 h, 21 octobre @ Forêt de chênes ; 18 h, 21 octobre @ TF Sud ; 19 h, 20 octobre contre Hillcrest ; 18 h, 20 octobre @ Parc Tinley ; 18 h, 20 octobre contre Lemont ; 19 h, 20 octobre contre TF Nord ; 18 h, 20 octobre

CINQ MATCHUPS À NE PAS MANQUER

Semaine 2 — Lemont à Nazareth : Cela a évolué en un match hors conférence assez excitant pour les deux équipes.

Semaine 4 – TF Sud à Oak Forest : Un excellent jeu de bâton de mesure pour les deux programmes qui se considèrent comme des billets potentiels pour les séries éliminatoires.

Semaine 7 — Richards à Lemont : Un match croisé dans la banlieue sud entre les deux programmes qui ont historiquement fait le plus de dégâts en séries éliminatoires.

Semaine 7 – TF Sud à Brême : Cela pourrait s’avérer être un match très crucial dans le cheminement des deux équipes vers une place potentielle en séries éliminatoires.

Semaine 8 – Lemont à Hillcrest : Ce match est en quelque sorte devenu le match de championnat non officiel de la conférence et les choses pourraient s’aligner pour que cela se reproduise cette année.

