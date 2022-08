Explorer la vie prend plusieurs formes – Shaw Local

“Tous ceux qui errent ne sont pas perdus.” ~ JRR Tolkien

Dernièrement, j’ai été jusqu’aux genoux avec envie de voyager.

Maintenant, je ne suis pas énorme sur les voyages.

La plupart du temps, les vacances m’épuisent plus que rester à la maison. Même aller à Chicago, avec sa surcharge sensorielle intense, est rare pour moi.

Mais j’aime bien sauter dans la voiture et aller dans ma résidence secondaire, Bloomington-Normal, et d’autres endroits en moins d’une heure, quand l’envie me prend.

J’ai vécu à Bloomington-Normal de 1993 à 2005, tout au long de ma vingtaine et jusqu’au début de ma trentaine.

Beaucoup de choses ont changé depuis lors, en particulier du côté est et sur le campus de l’État de l’Illinois / centre-ville Normal, mais mon cœur réside toujours dans de nombreux endroits dans et autour des villes jumelles.

J’y ai déménagé en septembre, et c’est peut-être à cause de cela et de l’excitation d’être seul que cet automne occupe une place particulièrement spéciale dans mon cœur lorsque j’y vivais.

Je ne peux pas l’expliquer… c’est juste un “sentiment” que j’ai quand je suis dans des endroits familiers, surtout par temps clair et frais.

Tout d’un coup, une partie de moi est viscéralement de retour là où mon âge adulte a essentiellement commencé.

Je chéris mes expériences là-bas et les leçons apprises.

Et je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de m’éloigner de ma ville natale, d’expérimenter la vie de manière indépendante, même si ma trajectoire a changé de manière inattendue et m’a renvoyé dans la vallée de l’Illinois.

La nuit dernière, je me suis réveillé et j’ai pensé à la façon dont récemment, je n’ai pas voyagé autant à Bloomington, ni ailleurs, à cause du coût ridiculement élevé de l’essence.

Cela a été pendant que mon esprit brûlait de visiter les points de vente artistiques et créatifs qu’offrent les plus grandes localités.

Je me retrouve à conduire autour du périmètre de Streator, juste pour avoir le sentiment de m’éloigner de ma routine. Malheureusement, cela ne fait que renforcer la petite taille de mon territoire actuel.

En conduisant dans ma ville natale, je pense à tous les changements qui ont eu lieu au cours des 30 dernières années, et tout cela reste le même.

Quand j’étais plus jeune, je pensais à la façon dont mon père, qui a grandi ici, et à l’exception d’un passage dans l’armée, a vécu ici toute sa vie.

Je me demandais quels types de changements il avait vus en 30 ou 40 ans, par exemple.

Enfant, il jouait au baseball sur le terrain du côté est de l’ancienne école Sherman. Un jour, nous sommes passés par là et il s’est souvenu du parc ouvert tel qu’il était aujourd’hui. J’ai été surpris. Il m’a semblé que 50 ans c’était une éternité lorsqu’on l’appliquait à la vie de mon père, et de penser que les arbres avec lesquels il jouait étaient les mêmes arbres que j’ai vécus…

Récemment, nous avons perdu certains de ces arbres, et la première fois que je l’ai vu, j’ai eu l’impression d’avoir reçu un coup de poing dans le ventre.

Ces arbres ont été à l’arrière-plan de toute ma vie, et maintenant ils ont disparu.

Il me semble que 30 ans, c’est à peu près aussi long qu’une minute.

Je pense à toutes les personnes qui sont venues et reparties au cours de ces 30 années. Des centaines, voire des milliers d’étudiants qui ont parcouru les couloirs des lycées Streator et Woodland vivent maintenant dans tous les coins du pays et dans le monde entier. Beaucoup d’entre eux ont connu un grand succès et une source de fierté pour ceux qui les connaissent et les ont enseignés.

Je me demande à quoi ressemble leur vie maintenant.

Je me demande si et à quelle fréquence ils se souviennent de l’endroit où ils ont été formés et des personnes avec lesquelles ils ont grandi.

Je me demande comment ils vivent leur ville natale si et quand ils reviennent pour une visite, après avoir vécu leur vie dans divers autres endroits.

J’avais l’habitude de penser que ne jamais s’éloigner de sa ville natale limitait son potentiel et sa capacité à apprécier la diversité.

Dans une certaine mesure, c’est vrai, surtout en ce qui concerne l’appréciation de la diversité.

Mais l’histoire de la vie de chacun est différente, et ce n’est pas parce que vous vivez dans une petite ville que vous êtes petit d’esprit. D’un autre côté, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des localités vastes et diverses, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas voir en dehors de leur propre perception limitée.

Peu importe où vous vivez.

Nos cœurs et nos esprits sont infiniment expansifs, peu importe où nous vivons ou combien ou combien peu nous voyageons.

Ce qui compte, c’est ce que vous nourrissez votre esprit et votre cœur, où que vous soyez.

Je choisis de nourrir la mienne d’imagination, de créativité et de questions.

Je choisis d’explorer le paysage de mon âme sans âge.

Mon exploration de cette âme sans âge au cours de la première moitié de la vie ne m’a pas mené très loin physiquement.

Mais chaque semaine, lorsque mes doigts et mon être s’harmonisent pour écrire cette petite chronique, mon âme voyage par l’esprit vers d’innombrables endroits et personnes que je n’ai jamais rencontrés.

Je peux vivre avec ça.