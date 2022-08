Explorer la scène culinaire du sud-est du Connecticut

C’est le marché du dimanche de Chester qui a initialement attiré les Garganos dans la ville. Les vendeurs vendant des produits frais, des produits de boulangerie, des fromages, du poisson et de la viande au rythme de la musique en direct ferment la rue Main pendant quelques heures tous les dimanches de la mi-juin à la mi-octobre. La fierté et le plaisir des résidents sont parfaitement illustrés par le chef Jonathan Rapp de River Tavern, un autre célèbre restaurant de Chester qui défend les produits locaux. C’est là qu’il puise son inspiration et ses ingrédients pour Dinners at the Farm, une série du dimanche soir qui dure 10 semaines chaque été et peut inclure des plats comme une soupe fraîche de poivrons et de tomates anciennes avec panzanella et pesto, et un gâteau aux pêches et aux myrtilles. avec de la glace de chez Honeycone Craft Ice Cream voisin.

“La plus grande partie est la contagiosité de cela”, déclare M. Gargano à propos de l’appétit pour une cuisine plus raffinée et créative que lui et d’autres chefs constatent. “Il y a quatre ans, nous ne vendions pas autant de menus de dégustation et c’est vraiment excitant.”

Maintenant la question est : la même magie se produira-t-elle ailleurs ? Plus tard ce mois-ci, Sift ouvrira ses portes à Niantic, à mi-chemin entre Mystic et Old Saybrook et les villes fluviales. Ce sera dans un nouveau bâtiment, abritant d’autres restaurants.