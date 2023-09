Explorer différentes tailles de matelas – Shaw Local

Lorsqu’il s’agit de choisir le bon matelas, la taille compte. La taille de votre matelas peut avoir un impact significatif sur la qualité de votre sommeil et votre confort général. Verlo Mattress Factory comprend l’importance de trouver l’ajustement parfait, c’est pourquoi nous proposons différentes tailles de matelas pour répondre aux besoins et préférences de chaque individu.

Les matelas Twin et Twin XL répondent aux besoins des dormeurs simples avec des préférences variables. Le matelas Twin 38″ x 75″ est excellent pour les espaces compacts comme les chambres d’enfants, les dortoirs ou les chambres d’amis. Le matelas Twin XL mesure 38″ x 80″, offrant une longueur supplémentaire pour les personnes de grande taille.

Les matelas Full (54″ x 75″) et Queen (60″ x 80″) s’adressent à différents dormeurs et sont souvent comparés en raison de leurs offres similaires. Le matelas Full est préféré pour les dormeurs seuls qui bénéficient de suffisamment d’espace ou pour les couples qui aiment se blottir ensemble. Le matelas Queen offre suffisamment d’espace pour deux personnes sans sacrifier le confort.

Les matelas King, California King et Split King offrent la détente ultime aux couples. Le matelas King de 76″ x 80″ est l’option la plus large disponible et offre un excellent espace pour que deux dormeurs puissent s’étendre. Le matelas California King mesure 72″ x 84″, ce qui le rend plus long que le King size traditionnel mais légèrement plus étroit.

Les Split Kings gagnent en popularité pour leur commodité. Avoir deux matelas jumeaux côte à côte offre aux couples le confort souhaité sans compromis. Ces matelas sont pratiques et faciles à retourner, à retourner ou à faire pivoter puisque chaque côté ne pèse que 80 à 100 lb. De plus, les Split Kings offrent la possibilité de sommiers réglables en dessous pour des positions de confort supplémentaires.

Chez Verlo Mattress Factory, nous nous efforçons de fournir aux clients des matelas de qualité adaptés à leurs besoins. Notre vaste sélection de tailles permet à chacun de trouver la solution idéale pour une meilleure nuit de sommeil. Visitez-nous dès aujourd’hui pour explorer nos tailles de matelas et trouver celui qui vous convient le mieux.

Usine de matelas Verlo

5150, autoroute Nord-Ouest.

Crystal Lake, Illinois 60014

815.455.2570

www.verlo.com