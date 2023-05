Exploiter la transformation technologique à l’ère du changement climatique

La dépendance multisectorielle à l’industrie technologique peut illustrer jusqu’où nos efforts peuvent aller pour avoir un impact sur le commerce. Le marché des technologies vertes et de la durabilité est actuellement évalué entre 10 et 17 milliards de dollars et devrait atteindre 74,6 milliards de dollars en 2030. De nouvelles estimations révèlent que les technologies numériques, à grande échelle, peuvent permettre une réduction jusqu’à 20% d’ici 2050 dans les trois secteurs les plus émetteurs : énergie, mobilité, matériaux. En adoptant les technologies numériques, ces industries peuvent réduire leurs émissions de 4 % à 10 %.

Chez Kyndryl, notre plateforme de développement durable s’inspire des principes de Klaus Schwab prémisse de la quatrième révolution industrielle, que l’évolution technologique rapide doit servir de catalyseur pour le bien. Les innovations dans les domaines de la robotique et de l’automatisation, de l’intelligence artificielle et de l’Internet des objets (IoT) ont accéléré notre dépendance à l’égard de la technologie, entraînant une augmentation de la consommation d’énergie et des émissions de carbone, en particulier dans les secteurs de la fabrication, des transports et de l’énergie. Dans l’économie d’aujourd’hui, chaque industrie se trouve à l’intersection de la technologie, par conséquent, l’avance de notre industrie en matière de durabilité est primordiale.

Au cours de notre première année d’activité, Kyndryl s’est fixé pour objectif d’atteindre Net zéro d’ici 2040. Avec plus de 240 centres de données dans le monde et un programme Green IT, nous avons réduit la consommation d’énergie de notre centre de données de plus de 40 100 MWh depuis 2021 en utilisant des programmes d’amélioration de l’efficacité énergétique, en consolidant et en modernisant nos installations et en mettant en œuvre un programme d’énergie renouvelable qui permet la production annuelle de 18 000 MWh d’énergie solaire.

En tant que l’une des plus grandes sociétés d’infrastructure informatique au monde, nos solutions technologiques d’IA et d’analyse de données, de migration vers le cloud, de réseau 5G et de solutions de travail numérique aident notre clientèle de plus de 4 000 à mettre en œuvre des solutions durables qui peuvent évoluer. Cela inclut le travail que nous effectuons avec nos partenaires de l’alliancetels que Microsoft, Google et AWS, pour migrer nos clients vers le cloud, réduisant ainsi la consommation d’énergie jusqu’à 85% et la réduction des émissions grâce à l’utilisation par le cloud d’une énergie jusqu’à 100 % renouvelable.

Grâce à des initiatives vertes telles que des centres de données écoénergétiques, le développement de logiciels qui réduisent la consommation d’énergie et la transformation numérique, y compris l’automatisation et l’exploitation des mégadonnées pour réduire les émissions de carbone, nous pouvons mettre en œuvre les meilleures pratiques qui traitent directement du changement climatique et transforment les marchés. Chez Kyndryl, nous avons mis en place une série de meilleures pratiques qui peuvent être appliquées dans tous les secteurs, notamment :

Établir une stratégie de développement durable claire : Développez une stratégie de développement durable qui définit les priorités sociales et environnementales de votre organisation et comment vous les alignerez sur vos opérations. Kyndryl l’a fait dans la première année en définissant quatre priorités stratégiques de durabilité se concentrer sur la quantification et la gestion de notre impact environnemental, rendre compte et communiquer nos efforts, éduquer et impliquer nos parties prenantes et favoriser la différenciation sur le marché.

Identifier les produits et services durables: Identifiez des alternatives durables à vos produits et services, dans la mesure du possible. Cela pourrait inclure le passage à des sources d’énergie renouvelables, la réduction des déchets grâce à la réutilisation des matériaux ou le recyclage du matériel en fin de vie. Kyndryl dispose d’un processus de gestion robuste pour détourner les produits en fin de vie de la décharge, atteignant un taux de détournement supérieur à 96 % en 2022.

Impliquer les fournisseurs et les partenaires: Collaborez avec vos fournisseurs et partenaires pour encourager des pratiques plus durables tout au long de votre chaîne d’approvisionnement. Cela implique de fixer des objectifs de durabilité et de travailler ensemble pour les atteindre. Kyndryl s’est associé à la Responsible Business Alliance pour gérer et développer notre programme de fournisseurs en utilisant les meilleures pratiques de l’industrie.