Exploitation des failles IP à des fins de divertissement

SJ Clarkson Madame Web est la dernière tentative de Sony pour conserver les droits sur les personnages Marvel achetés il y a des décennies. C’est un film si mal calculé, qui rappelle tellement l’ère pré-MCU du cinéma de bande dessinée, qu’il rappelle au public opposé aux univers cinématographiques Marvel et DC à quel point le genre était plus bâclé et abrutissant.

Les problèmes commencent par la décision d’adapter le personnage de Madame Web en premier lieu. Dans les bandes dessinées, Cassandra Web est une vieille femme aveugle et paralysée qui passe sa vie branchée à un système de survie, émettant des prédictions précognitives à Peter Parker et à ses alliés. Même dans le mini-univers étendu de Spider-Man, Cassandra est une réflexion après coup, au mieux un personnage de quatrième chaîne. Ce film réorganise complètement Cassandra, la transformant en Cassie (Dakota Johnson), une jeune ambulancière qui développe soudainement des capacités psychiques qui l’entraînent dans un monde avec des métahumains tous liés par des liens étonnamment ténus avec des araignées mutées.

Alors que Cassie commence à avoir des visions du futur, Madame Web se transforme en thriller paranoïaque. À son honneur, Clarkson n’est pas la proie du gonflement du récent cinéma de super-héros, gardant l’histoire relativement ancrée. La vétéran de la télévision s’appuie sur son expérience de travail sur Marvel’s Jessica Jones en mettant en avant la tension accrue entre Cassie et le méchant du film, un autre précog nommé Ezekiel Sims (Tahar Rahim), qui possède également des pouvoirs sur le thème des arachnides et est à la recherche d’un trio de jeunes femmes qui, selon lui, pourraient être destinées à le tuer. . Par coïncidence ou par hasard, Cassie se retrouve dans un wagon de métro avec les femmes en question : Mattie (Celester O’Connor), Julia (Sydney Sweeney) et Anya (Isabela Merced). Cassie parvient à mettre les filles en sécurité, ce qui oblige Ezekiel à redoubler d’efforts pour les retrouver.

Il y a ici le potentiel d’un film de poursuite tendu : Ezekiel poursuit les femmes alors que Cassie a du mal à anticiper ses actions. Cependant, presque immédiatement, Madame Web s’arrête alors qu’il s’enlise scène après scène de personnages, bons et mauvais, debout pour expliquer leurs antécédents, leurs blocages et leurs désirs. Toutes les quelques minutes, Cassie, la gardienne réticente, rappelle à tout le monde qu’elle a des visions, ou Ezekiel se monologue sur à quel point il a besoin de retrouver Mattie, Julia et Anya et de les tuer avant qu’ils ne puissent devenir des menaces pour son pouvoir. Finalement, le film révèle un lien qui lie Cassie et Ezekiel, auquel cas les deux ressassent également ce point de l’intrigue, individuellement et conjointement.

Personne ne peut rendre ce genre de dialogue naturel, mais encore moins Johnson, dont le point fort réside dans les jeunes femmes presque maladroitement détachées des autres, parfois même d’elles-mêmes. Cela sert initialement bien à Cassie dans les premières scènes qui l’établissent comme une introvertie inadaptée, mais devient incongru lorsqu’elle doit assumer le rôle d’un héros. Le film présente un arc de personnage clair pour que Cassie évolue d’une enfermée isolée à une protectrice vertueuse, mais Johnson ne donne jamais une seule fois le sentiment que Cassie a un intérêt lointain dans le bien-être de quelqu’un d’autre.

Dans les rares occasions où Madame Web daigne fournir n’importe quelle action, il se compose en grande partie d’éclats incohérents d’images superposées qui sont rendues d’autant plus absurdes par les mouvements de caméra qui renversent le cadre dans un reflet des pitreries d’Ezekiel à ramper sur les murs. Les tentatives du film pour contrer l’exposé fastidieux de l’histoire tournent également à l’absurde avec des zooms instantanés se produisant sur presque chaque coupe lors de conversations tendues. La chose la plus agréable que l’on puisse dire à propos de l’action est qu’elle atténue la surcharge CGI commune au cinéma de bande dessinée moderne, au moins jusqu’à l’acte final lorsque les choses atteignent leur paroxysme dans un point culminant si farfelu d’étincelles et d’explosions animées qui cela se déroule littéralement dans une usine de feux d’artifice abandonnée.

Madame WebL’ennui incessant de Sony n’est qu’exacerbé par le fait de devoir respecter les règles complexes dictant l’accord actuel de Sony avec Disney, dans lequel son entreprise autonome Vers d’araignée les films doivent largement s’inscrire dans les plans de Marvel pour Peter Parker mais ne peuvent jamais le montrer ni même le mentionner par son nom. C’est comme être à une fête où tout le monde a décidé d’éviter quelqu’un et où quelqu’un est l’hôte. Mais encore plus pathétiques sont certains des moments de placement de produit les plus flagrants de la mémoire cinématographique récente, avec des produits Pepsi montrés si fréquemment que la marque entre même en compte dans la finale du film. Tout sur Madame Web ça pue le cynisme, une collection d’exploitations d’échappatoires fiscales et de propriété intellectuelle déguisées en divertissement.

Score: Casting: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O’Connor, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts, Adam Scott Directeur: SJ Clarkson Scénariste : Matt Sazama, Burk Sharpless Distributeur: Photos de Colombie Durée : 116 minutes Notation: PG-13 Année: 2024