Exploit historique de Praggnanandhaa pour atteindre la finale de la Coupe du monde ; Sera testé par Carlsen : Anand à News18

Le grand maître indien R Praggnanandhaa a remporté lundi une superbe victoire sur le numéro 3 mondial Fabiano Caruana en demi-finale du tournoi d’échecs de la Coupe du monde FIDE en cours à Bakou, en Azerbaïdjan. Il affrontera Magnus Carlsen en finale du tournoi mardi. Avec la victoire de lundi, Praggnanandhaa n’est devenu que le deuxième joueur indien après le légendaire Viswanathan Anand à participer au choc au sommet du tournoi. Et dans une conversation exclusive avec CNN-News18, Anand l’a qualifié de « réalisation historique » de la jeune star.

« C’est le premier Indien à se qualifier pour une demi-finale de coupe du monde depuis moi. Gukesh a été le premier Indien à me dépasser dans la liste des classements après 37 ans et si Pragg gagne, il pourrait aller au-dessus. Et il est le premier après moi à jouer aux Candidats (tournoi). Donc, trois de mes records ont disparu en un seul tournoi ! dit Anand.

C’est la 20e fois que Praggnanandhaa affronte Carlsen, ce dernier détenant un léger avantage en tête-à-tête.

« Magnus essaie de remporter ce titre de coupe du monde pour la première fois, donc Pragg affrontera un Carlsen très motivé », a déclaré Anand à CNN-News18.

Vous ne gagnez pas seulement par les grands coups, a-t-il ajouté. « Vous gagnez par les jeux que vous ne perdez pas. Chaque demi-point cueilli ici et là est important. Pragg a très bien fait. Depuis juin, il joue contrairement au Pragg que nous connaissions auparavant, qui était déjà l’un des talents mondiaux les plus prometteurs. Mais Carlsen joue également à son meilleur », a déclaré Anand.

Praggnanandhaa a été à un niveau élevé avec ses compétences offensives et défensives, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il sera cependant mis à rude épreuve par Carlsen.

« Cela aiderait que Pragg ait gagné contre Carlsen dans le passé », a déclaré Anand à CNN-News18. « Il sait que c’est possible. Beaucoup de gens qui font face à Magnus ne sont même pas sûrs de ce qui est possible. Magnus Carlsen sera également méfiant à cause des matchs passés, a-t-il ajouté.

« Pragg et moi avons discuté de Carlsen à plusieurs reprises. Nous avons parlé quand j’étais à Bakou. Mais je l’ai laissé tranquille parce que c’est important pour lui d’être concentré », a déclaré Anand.

La différence ne sera pas uniquement technique, a-t-il déclaré. « Ce sera mental. Pragg peut-il être assez tenace ?

Les nerfs joueront un rôle important et il y aura plusieurs erreurs, a déclaré Anand.

L’ouverture sera la phase la plus difficile pour Praggnanandhaa contre Carlsen, a-t-il ajouté.

« Pragg a fait un énorme voyage. Les gens ont tendance à l’aimer. Quelques personnes ont plaisanté en disant qu’il était un nouvel Indien, mais il a toujours « Anand » dans son nom. Pragg est très populaire et la plupart des joueurs sont très chaleureux avec lui. Et vous n’avez qu’à regarder sa mère et sa sœur et vous enracinez pour toute la famille », a déclaré Anand.