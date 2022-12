Expliquer pourquoi la Suisse contre la Serbie lors d’une Coupe du monde est importante

La Suisse et la Serbie sont distantes de plus de 600 miles (environ 1 000 kilomètres) en Europe centrale, mais lorsque les deux équipes de football s’affrontent dans le groupe G pour tenter de s’assurer une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 Vendredi, ils relanceront également une rivalité improbable qui a débordé lors de la dernière Coupe du monde en 2018.

Lorsque les Suisses Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri ont marqué lors de la victoire 2-1 en 2018, ils ont tous deux célébré leurs buts en joignant leurs mains pour faire un signe d’aigle à deux têtes – les pouces représentent les têtes des deux aigles, tandis que le les doigts ressemblent à des plumes — une référence au drapeau de l’Albanie. C’était un acte controversé et une opinion polarisée. La FIFA a infligé une amende de 10 000 francs suisses chacun (environ 10 000 dollars) pour provocation politique, ainsi qu’une amende de 54 000 francs suisses (environ 57 000 dollars) à la fédération serbe pour banderoles et chants discriminatoires.

Interrogé sur sa célébration controversée après le match en 2018, Shaqiri, qui joue maintenant pour l’équipe MLS du Chicago Fire, a répondu: “Tout est dans l’excitation. … Les gens pourraient donner différentes interprétations à ma jubilation. Si ce geste pouvait blesser la sensibilité des gens qui ont regardé le match… Je suis désolé.”

Xhaka avait également des remords en disant: “Je suis désolé pour ce qui s’est passé et je serais stupide si je disais que je le ferais à nouveau. Cela ne se reproduira plus jamais.”

Des centaines d’Albanais de souche du Kosovo, dont un ministre du gouvernement, ont collecté suffisamment d’argent pour payer leurs amendes. Mais Xhaka et Shaqiri ne sont que quelques-uns des nombreux joueurs internationaux d’origine kosovaro-albanaise jouant pour d’autres équipes internationales. Adnan Januzaj, l’international belge, y a ses racines, tout comme l’ancien international suisse Valon Behrami.

Le Kosovo a sa propre jeune équipe nationale, qui espère se qualifier pour les tournois majeurs à l’avenir, mais pour l’instant, les supporters du pays seront à fond derrière la Suisse vendredi.

Granit Xhaka, à gauche, et Xherdan Shaqiri, au centre, seront la clé des espoirs de progression de la Suisse au tour suivant. Dan Mullan/Getty Images

Pour comprendre cette tension plus en profondeur, nous avons besoin d’une courte leçon d’histoire.

Les parents de Shaqiri et Xhaka sont originaires du Kosovo désormais indépendant, un État ethniquement albanais (92 % de la population est albanaise) qui a été impliqué dans les guerres yougoslaves des années 1990 – une série de conflits après lesquels l’ex-Yougoslavie a été divisée en deux parties indépendantes. pays gouvernés. Le dernier à avoir accédé à l’indépendance a été le Kosovo, qui était sous contrôle serbe, la guerre du Kosovo en 1998-1999 ayant coûté la vie à 12 000 Albanais du Kosovo et déplacé environ 1,5 million de personnes dans la région.

“Une guérilla a été organisée par l’Armée de libération du Kosovo contre l’armée et la police serbes, avant que l’OTAN ne lance des frappes aériennes contre ce qui était alors la Yougoslavie, qui s’est terminée par la libération du Kosovo et le départ de l’armée et de la police serbes”, explique le journaliste kosovar Xhemajl Rexha. “Le Kosovo était dirigé par une administration des Nations Unies jusqu’en 2008, après quoi il a déclaré son indépendance le 17 février 2008. Environ 4% de la population du Kosovo sont des Serbes de souche, qui refusent de reconnaître le Kosovo en tant qu’État et veulent qu’il revienne à la Serbie.”

Trois mois après que le père de Xhaka, Ragip, a rencontré sa future épouse, Elmaze. en 1986, il a été emprisonné pendant six ans pour avoir participé à des manifestations étudiantes contre le gouvernement alors yougoslave à Pristina. Dans une interview avec Blick plus tôt cette annéeRagip a parlé de l’épreuve, affirmant qu’il avait été torturé en l’espace de six mois, après avoir finalement purgé trois ans et demi de sa peine de prison jusqu’à ce qu’Amnesty International aide à obtenir sa libération aux côtés d’autres captifs.

Après avoir été libéré, Ragip a estimé qu’il était trop dangereux de rester, se dirigeant plutôt vers la Suisse en 1990 avec Elmaze. En 1991, le premier fils des Xhakas, Taulant, est né à Bâle, tandis que Granit a suivi 18 mois plus tard en 1992. Tous deux étaient des footballeurs talentueux : Granit a commencé sa carrière au FC Bâle mais a fini par se diriger vers la Bundesliga allemande avec le Borussia Mönchengladbach, puis Arsenal en Premier League et a choisi de jouer pour la Suisse; Taulant est resté dans la ligue suisse avec Bâle pendant toute sa carrière en club et a choisi de représenter l’Albanie au niveau international.

“S’il y a une équipe nationale [at the World Cup] qui unit les Albanais du Kosovo, c’est la Suisse, et c’est grâce à Shaqiri et Xhaka, nés au Kosovo”, a déclaré Rexha à ESPN. “Shaqiri est l’un des meilleurs de l’histoire de l’équipe nationale suisse, et c’est une source de fierté. ici. Tous deux sont très liés au Kosovo. Les bottes de Shaqiri incluent la plupart du temps un drapeau du Kosovo aux côtés de celui de la Suisse. Granit vient souvent au Kosovo, aidant les équipes de football locales avec différents dons. Granit publie souvent en albanais sur sa page Instagram, et c’est très apprécié ici, car eux aussi sont très fiers de leur héritage.”

Le match sera également un test décisif du tempérament et des compétences de leadership de Xhaka. Il y aura probablement des provocations de la part des supporters serbes dans les tribunes, mais vous pensez que cette version 2022 de Xhaka – sous la forme de sa vie pour Arsenal avant de se rendre au Qatar – le gérera mieux qu’il ne l’aurait fait en 2018.

En juillet 2022, Xhaka s’est entretenu avec ESPN dans une interview exclusive sur son parcours. Il a fait référence à la controverse autour de lui en octobre 2019 lorsque, en tant que capitaine d’Arsenal, il a dit “f — off” aux fans après avoir été remplacé contre Crystal Palace. Xhaka a été dépouillé du brassard et a failli quitter le club début 2020. En 2022, avec le recul, il voit ce moment comme “un gros malentendu à mon avis, de leur part, de ma part. Mais je joue au football parce que je avoir beaucoup de passion.”

L’arrivée de Mikel Arteta en tant que manager a persuadé Xhaka de rester et cette saison, il a été indispensable dans leur course vers le sommet de la Premier League. Le milieu de terrain a profité d’un rôle de milieu de terrain plus avancé avec les Gunners – jouant plus en tant que n ° 8 qu’en tant que n ° 6. – bien qu’il ait hésité à parler de sa propre forme.

Après avoir marqué le vainqueur contre le PSV en octobre, il a déclaré : “Je suis beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus, pas intelligent, parce que je ne veux pas me qualifier de stupide avant, mais avec les matchs, avec l’âge, avec tout ailleurs, vous devenez un joueur différent, une personne différente. Je suis tellement heureux que tout se passe comme j’en ai toujours rêvé.

Xhaka a été la voix mesurée de la Suisse au Qatar; diplomate en conférence de presse et présence sereine sur le terrain. Avant le match d’ouverture de la Suisse contre le Cameroun, Xhaka a de nouveau été interrogé sur son père, mais il a renvoyé la question à un porte-parole suisse. Lorsqu’on lui a demandé plus tard s’il s’attendait à ce que la Serbie rende une justice brutale, il a répondu : “Nous sommes tous des professionnels — chaque équipe veut gagner et c’est le plus important — nous sommes ici pour jouer au football et nous ne sommes pas ici pour éduquer qui que ce soit.”

Xhaka a de nouveau été interrogé sur la Serbie après le match contre le Cameroun. “La Serbie est une bonne équipe, ils ont de grands joueurs”, a-t-il répondu. “Peut-être que ce match sera décisif, peut-être pas, nous verrons ce qui se passera contre le Brésil, puis nous nous tournerons vers la Serbie.”

Pendant ce temps, après le match de la Serbie contre le Brésil, des photos ont émergé de leur vestiaire. Il y avait un drapeau serbe avec un contour du pays comprenant le Kosovo indépendant à l’intérieur de ses frontières, contenant le slogan: “Nous ne nous rendons pas”.

Hajrulla Ceku, ministre kosovare de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, a écrit sur Twitter en réponse : “Des images honteuses du vestiaire de la Serbie, affichant des messages haineux, xénophobes et génocidaires envers le Kosovo, tout en exploitant la plate-forme de la Coupe du Monde de la FIFA. Nous attendons des actions concrètes de la FIFA étant donné que la Fédération de football du Kosovo (FFK) est membre à part entière de la FIFA et de l’UEFA.” La FIFA a depuis ouvert une procédure disciplinaire contre la Serbie.

Granit Xhaka, centre, et Xherdan Shaqiri, invisible, ont suscité la controverse la dernière fois que les deux équipes ont joué. Laurent Gillieron/EPA

Avec le Brésil en toute sécurité avec six points, le vainqueur du dernier match de groupe de vendredi entre la Suisse et la Serbie prendra probablement la deuxième place (à moins que le Cameroun ne surprenne) et, quelle que soit la sous-intrigue supplémentaire, c’est un match énorme.

Les supporters suisses ont suivi de près la façon dont les quinze derniers jours et, en particulier, comment Xhaka a tout géré. “C’est notre héros, la légende de l’équipe, mais il sait que l’équipe est très importante en tant que capitaine”, a déclaré un fan suisse à ESPN lundi avant le match contre le Brésil. “Il a beaucoup mûri ces dernières années, plus ces cartons rouges que nous avons vus à Arsenal. Nous sommes très fiers de lui.

“Quand nous avons joué contre la Serbie en 2018, c’est devenu un gros problème politique. Je ne pense pas que Shaqiri et Xhaka aient compris à quel point c’était important ce qu’ils faisaient à l’époque, et ils ne feront plus la même erreur. Ils seront calmes.”

Mais il y aura des yeux sur le match depuis le Kosovo.

“La mairie de Pristina va organiser une grande projection, et des milliers de personnes doivent y assister”, a déclaré Rexha. “Le match sera surveillé de près dans tout le Kosovo, y compris le lieu de naissance de Shaqiri, Gjilan, où les drapeaux sont levés lorsqu’il joue.”

Mais lorsque le match débutera au Stadium 974, pour Xhaka et ses coéquipiers suisses, l’objectif sera uniquement d’atteindre les huitièmes de finale.

“Je pense que nous sommes bien préparés et qu’il est nécessaire de rassembler toutes nos forces pour pouvoir jouer contre la Serbie”, a déclaré le sélectionneur de la Suisse Murat Yakin. “Nous devons nous concentrer sur le football, juste sur le football. Pour les deux équipes, c’est un match décisif – et nous voulons nous concentrer sur le football, tout le reste dont je ne me soucie vraiment pas.”