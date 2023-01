Expliquer les raisons – Shaw Local

Pour l’éditeur:

À 7 ou 8 miles de Yorkville, North Aurora possède un certain nombre de grands départements de service de concessionnaires d’automobiles et de camions. Pourraient-ils être une meilleure source d’entretien que de dépenser un million et quart de dollars pour acheter et réparer l’ancienne caserne de pompiers du centre-ville de Yorkville ? (Dossier, 8 décembre 2022, p. 5).

L’État et de nombreuses municipalités garent les véhicules à l’extérieur et font tourner les diesels au ralenti par temps très froid si cela s’avère nécessaire. Cinq baies sont capables d’économiser un quart de million de dollars chacune en garant un camion ? Si une réparation est proposée, le comté peut-il payer les frais d’embauche d’employés d’entretien ? Les jitneys que le comté gère sont-ils à perte pour être ainsi entretenus ? Peut-être que le journaliste du Record pourrait creuser plus profondément.

L’épidémie de COVID-19 a indiqué que l’espace du coroner était insuffisant ? Les salons funéraires peuvent-ils aider? À quelles «autres fins» l’espace au deuxième étage occupé par le greffier du comté a-t-il besoin, de sorte qu’un nouveau bâtiment de 2 à 3 millions de dollars doit être construit pour elle? Peut-être acheter le bâtiment de la banque à Van Emmon et la route 47 de Yorkville pour elle ?

Peut-être que le conseil du comté pourrait expliquer les raisons pour lesquelles ces millions devraient être dépensés en bâtiments pour l’expansion de la main-d’œuvre coûtant des millions supplémentaires.

Alphonse I. Johnson

Lisbonne