Expliquer les mouvements volatils des actions et des obligations cette semaine suite à la mise à jour de la Fed

Les actions étaient mitigées dans le monde jeudi, tout comme les marchés obligataires. De nombreux produits ont été vendus. Le Nasdaq Composite était en hausse, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont glissé. La technologie a gagné et les actions cycliques ont chuté.

Le dollar a augmenté le plus en un an sur une période de deux jours contre un panier de devises.

Les stratèges affirment que le léger pas de la Fed vers une politique de resserrement n’a pas choqué les marchés mercredi, mais cela les rendra probablement volatiles à l’avenir. La Fed, en substance, reconnaît que la porte est désormais ouverte à de futures hausses de taux.

Il devrait faire une déclaration plus complète sur le programme d’obligations plus tard cette année, puis, dans quelques mois, commencer le lent processus visant à ramener à zéro 120 milliards de dollars d’achats par mois.

Les rendements des bons du Trésor à plus courte durée, comme le billet à 2 ans, ont augmenté. Les rendements à plus longue durée, tels que l’indice de référence à 10 ans, ont chuté. Ce soi-disant « aplatissement » est un échange incontournable lorsque les taux d’intérêt augmentent. La logique est que les rendements à long terme baissent puisque l’économie pourrait ne pas se porter aussi bien à l’avenir avec des taux d’intérêt plus élevés, et que les rendements à court terme augmentent pour refléter les attentes d’une hausse des taux de la Fed.

Les bons du Trésor américain à plus long terme, comme le 10 ans, ont été inférieurs à ce que de nombreux stratèges avaient prévu ces derniers temps. C’est en partie parce qu’ils sont très attrayants pour les acheteurs étrangers en raison des taux négatifs dans d’autres parties du monde et de la liquidité sur les marchés américains. Le rendement à 10 ans a atteint 1,59 % après l’annonce de la Fed, mais est retombé à 1,5 % jeudi après-midi. Les rendements évoluent à l’opposé du prix.

Les actions liées aux matières premières, comme les noms de l’énergie et les actions des matériaux, étaient en forte baisse jeudi après-midi. L’énergie a été le secteur le moins performant du S&P 500, en baisse de 3,5%. Les matériaux ont perdu 2,2 %.

« C’est un aplatissement massif de la courbe des taux. C’est un commerce de taux d’intérêt, et c’est la conviction que la Fed va ralentir la croissance », a déclaré Boockvar. « Alors vendez des matières premières, vendez des valeurs cycliques… et dans une économie à croissance lente, les gens veulent acheter de la croissance. Tout se passe en deux jours. C’est juste beaucoup de retours en arrière. »

Boockvar a déclaré que l’aplatissement de la courbe s’était également produit rapidement. Par exemple, l’écart entre le rendement des obligations à 5 ans et le rendement des obligations à 30 ans s’est rapidement réduit, passant de 140 points de base à 118 points de base en deux jours.

« Vous assistez à un incroyable déroulement du positionnement sur le marché obligataire. Je ne pense pas que les gens pensaient que la Fed le ferait », a déclaré le directeur informatique de BlackRock du revenu fixe mondial Rick Rieder.

« Nous avons pensé que l’aplatissement du commerce était la bonne décision lorsque nous avons vu certaines des nouvelles de la Fed. C’est quelque chose sur lequel nous avons sauté assez rapidement. Je dois dire que nous laissons certains bons du Trésor entrer dans ce rallye », a déclaré Rieder à CNBC .

Pour les investisseurs en actions, le changement des actions cycliques va à l’encontre d’un commerce qui a été populaire lors de la réouverture de l’économie. Les valeurs financières ont chuté sur la courbe des rendements plus plate, mais les FPI étaient légèrement plus élevées. Les valeurs technologiques ont augmenté de 1,2 % et les soins de santé de 0,8 %.

« L’implication est une volatilité plus élevée des marchés boursiers, ce que je pense que nous allons avoir et continuer d’avoir », a déclaré Julian Emanuel, responsable de la stratégie actions et dérivés de BTIG. « Hier a changé les choses. Toute cette idée de dépendance aux données – le marché va la négocier comme un fou, d’autant plus que la participation du public reste très élevée et que les actions qui intéressent le plus le public sont les actions à forte croissance multiple qui ont été en tête au cours des dernières semaines alors que le marché obligataire restait limité dans la fourchette. »

Même si Powell a reconnu que l’inflation était plus élevée que prévu par la Fed, la banque centrale a également insisté sur le fait que les pressions inflationnistes pourraient être temporaires. La Fed a relevé ses prévisions d’inflation sous-jacente à 3% pour cette année mais n’était qu’à 2,1% pour l’année prochaine, dans ses dernières projections. Powell a utilisé l’exemple de la hausse et de la baisse des prix du bois pour illustrer son opinion selon laquelle l’inflation ne sera pas durable.

Mais Emanuel a déclaré qu’il serait difficile de dire si l’inflation est éphémère et que l’émergence de l’économie de la pandémie a été difficile à prévoir. « Qu’il s’agisse de la Fed ou d’économistes rémunérés côté vente, ou d’économistes rémunérés côté achat, la capacité de mesurer ce qui se passe dans l’économie n’est vraiment rien de plus que … partout », a déclaré Emanuel, ajoutant que les chiffres de l’inflation étaient tous plus chauds que prévu.

Il s’attend à ce que le marché se négocie dans une fourchette pour le moment, avec le bas à 4 050 sur le S&P 500 et le haut à 4 250. Le S&P 500 a clôturé à 4 221 jeudi, en baisse de 1 point seulement. Le Dow Jones était de 0,6% à 33 823, et le Nasdaq a augmenté de 0,9% à 14 161.

La réunion de la Fed de fin juillet se profile désormais à l’horizon. Cela pourrait ajouter encore plus de volatilité alors que les investisseurs attendent de voir si la Fed fournira plus de détails sur la réduction après cette réunion. De nombreux économistes s’attendent à ce que la Fed utilise son symposium annuel de Jackson Hole fin août comme forum pour exposer son plan pour le programme obligataire.

Les achats d’obligations, ou assouplissements quantitatifs, ont été lancés l’année dernière comme un moyen de fournir des liquidités aux marchés pendant le ralentissement économique qui a commencé l’année dernière. La Fed achète pour 80 milliards de dollars de bons du Trésor et 40 milliards de dollars de titres hypothécaires chaque mois. Rieder s’attend à ce que la Fed puisse ralentir les achats de 20 milliards de dollars par mois une fois qu’elle commencera à diminuer. Une fois que la Fed atteindra zéro, elle pourrait alors envisager quand augmenter les taux d’intérêt.

Les attentes du marché concernant les hausses de taux ont progressé et le marché à terme euro-dollar connaît désormais quatre hausses de taux d’ici la fin de 2023, selon Marc Chandler de Bannockburn Global Forex. Avant l’annonce de la Fed mercredi, les contrats à terme affichaient des attentes d’environ 2,5 hausses de taux.

Le stratège s’attend à ce qu’une partie de la réaction de la Fed ne soit que temporaire et reflète les investisseurs qui étaient trop éloignés de certaines positions. « Je suis toujours un haussier des matières premières », a déclaré Boockvar. Les matières premières avaient déjà commencé à baisser avant l’annonce de la Fed, après que la Chine a annoncé son intention de libérer des réserves de métaux.

« La Fed devait régner sur l’histoire de l’inflation. Elle ne l’a fait que très très légèrement, mais au moins elle l’a fait, et elle a éliminé les anticipations d’inflation et elle a vu un recul », a-t-il déclaré. « La question est de savoir s’ils réussissent. Augmenter les taux en deux ans ou diminuer progressivement ne va pas le faire, mais au moins pendant deux jours, ils ont réussi à calmer les choses. »