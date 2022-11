Expliquer les mi-mandats 2022 : Retrouvez vos informations ici

Une élection est une chose complexe – et encore plus lorsqu’elle est multipliée par 50 États, comme l’est le système de vote américain. Il y a beaucoup à expliquer.

Vous trouverez ici des liens vers certains des travaux effectués par l’Associated Press avant les élections de mi-mandat de 2022 qui expliquent le fonctionnement du processus électoral. Et avec eux, nous l’espérons, l’image du vote de cette année deviendra plus nette.

___

Les gagnants pourraient ou non être déclarés dans les heures suivant la clôture des sondages le jour du scrutin, mais une chose est certaine : l’Associated Press comptera tous les votes et déclarera les gagnants de milliers de courses à travers les États-Unis. Pourquoi l’Associated Press comptabilise-t-elle les votes et déclare-t-elle les vainqueurs des élections américaines depuis le milieu du 19e siècle ? Parce que les fondateurs de la nation n’ont établi aucune entité unique pour tout additionner. Comment fait AP ? Avec les efforts de milliers de journalistes, de chercheurs et d’appelants de course.

Malgré les théories du complot sur la fraude électorale et l’échec des machines à voter après l’élection présidentielle de 2020 – des affirmations sans fondement qui ont rendu une partie du peuple américain nerveux quant à la véracité des résultats des élections – il n’y a aucune preuve pour soutenir autre chose que des résultats de vote valides. Les machines fonctionnaient.

Les bulletins de vote par correspondance et par correspondance sont étroitement surveillés et protégés.

Les lois sur le vote par correspondance sont si spécifiques que même les règles déterminant qui peut déposer un bulletin de vote pour vous sont codifiées. C’est différent d’un état à l’autre.

Les bulletins de vote endommagés sont examinés et réparés – s’ils le peuvent. Vous souvenez-vous des « chads suspendus » de la Floride lors de l’élection présidentielle de 2000 ? Chaque État a des méthodes pour s’assurer que chaque vote qui peut être compté est compté.

Les fausses affirmations électorales de Trump ont suscité de fervents partisans et cela pourrait avoir un effet dans les bureaux de vote du pays. Si vous n’avez pas encore voté, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre le jour du scrutin.

Quant à la soirée électorale, voici comment cela pourrait se dérouler dans chacun des 50 États.

___

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022. Et suivez la couverture des élections de mi-mandat par l’AP sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

The Associated Press