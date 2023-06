Expliquer les frais de vente glissants de Tino Livramento : Combien Newcastle pourrait-il devoir payer ?

Le lundi soir, L’athlétisme a rapporté que Newcastle United était en pourparlers avec Southampton sur un déménagement pour Tino Livramento.

L’arrière droit de 20 ans est très bien noté, mais a raté presque toute la saison dernière après avoir subi une déchirure du LCA en avril 2022.

Cela ne devrait pas être une transaction facile, avec Chelsea, son ancien club, qui devait des frais de vente élevés dans tout accord – ce qui signifie que Southampton a besoin d’une grosse somme pour s’assurer un profit important pour lui-même. Brighton & Hove Albion conserve également un intérêt.

Ce sont les tenants et les aboutissants du déménagement potentiel.

Alors, quel est le contexte ici ?

Livramento a rejoint Southampton depuis Chelsea avant la saison 2021-22. Alors âgé de 19 ans, il n’avait jamais fait d’apparition senior pour Chelsea, malgré le fait qu’il ait remporté le titre de joueur de l’année de l’académie du club plus tôt cet été-là, voyant sa progression vers la première équipe bloquée par Reece James et Cesar Azpilicueta.

Les clubs de Premier League Arsenal, Manchester City, Aston Villa, Liverpool, Everton et Brighton avaient tous manifesté leur intérêt, certains faisant des offres, tandis qu’il attirait également l’attention de l’équipe allemande RB Leipzig et de Monaco de la Ligue 1 française.

Chelsea a inséré des clauses de rachat et de vente dans l’accord qui a amené Livramento sur la côte sud – plus sur celles-ci plus tard.

Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a immédiatement placé le jeune dans son onze de départ, remplaçant Kyle Walker-Peters, le désormais international anglais étant contraint de changer de camp pour jouer à l’arrière gauche.

Livramento s’est démarqué en étant élu homme du match contre Manchester United lors de son deuxième match senior seulement. Arrière droit offensif, il aime utiliser sa capacité de dribble et son physique pour faire progresser le ballon sur le terrain, avant d’atteindre la ligne de démarcation et de centrer.

18 – L’arrière latéral de 19 ans de Southampton, Valentino Livramento, est le premier adolescent à débuter chacun des 18 premiers matches de Premier League de son club en une saison depuis @MicahRichards l’a fait en 2006-07 pour Manchester City, âgé de 18 ans. Kicks. pic.twitter.com/6IzUybBddL – OptaJoe (@OptaJoe) 26 décembre 2021

Il a fait 25 départs en Premier League au cours de cette première saison, marquant une fois et réussissant deux passes décisives. Cependant, sa campagne s’est terminée en avril lorsqu’il s’est déchiré le LCA gauche lors d’un affrontement inoffensif avec le milieu de terrain de Brighton Enock Mwepu. Ce n’est que le 21 mai de cette année qu’il a fait son retour à Southampton – 392 jours après sa dernière apparition pour le club, et également à Brighton.

La relégation de Southampton signifie que l’intérêt pour leurs joueurs est désormais élevé – y compris les milieux de terrain de James Ward-Prowse et Romeo Lavia – mais ils leur facturent une prime alors qu’ils cherchent à revenir en Premier League à la première tentative.

Livramento est toujours en train de se remettre au goût du jour après plus d’un an d’absence avec cette blessure initiale au LCA et les problèmes ultérieurs aux ischio-jambiers qui ont encore retardé son retour. Toujours à seulement 20 ans, l’objectif était de faire en sorte qu’un défenseur avec 25 sélections dans le groupe d’âge anglais joue à nouveau régulièrement pour la première équipe, après avoir apprécié le travail accompli par le personnel médical de Southampton pour le ramener sur le terrain.

L’arrière droit est-il une position prioritaire pour Newcastle?

Pas particulièrement. Ils étaient à la recherche d’un arrière gauche de qualité de départ, mais semblaient avoir abordé leur planification de succession à long terme à l’arrière droit en signant Harrison Ashby, 21 ans, de West Ham United en janvier.

Cependant, le club a été opportuniste dans les fenêtres récentes – comme l’exploitation des problèmes financiers d’Everton pour signer l’objectif à long terme Anthony Gordon le même mois, une décision qui avait initialement été encerclée pour cet été.

Le football de la Ligue des champions étant assuré pour la saison prochaine, il est reconnu que Kieran Trippier, qui aura 33 ans en septembre, ne peut pas jouer tous les matchs de Premier League et d’Europe. Javier Manquillo ne fait pas partie des plans à long terme de l’entraîneur-chef Eddie Howe, Emil Krafth se remet de sa propre blessure au LCA subie en août dernier et Ashby ayant joué six minutes de football en Premier League il y a plus d’un an, apporter des renforts supplémentaires est logique – si c’était le bon joueur.

Le directeur sportif Dan Ashworth avait tenu à signer Livramento alors qu’il occupait le même poste à Brighton – qui s’intéresse à nouveau au joueur maintenant.

Le plafond de Livramento est considéré comme extrêmement élevé – un joueur qui peut à la fois contribuer à son nouveau club immédiatement et encore se développer à l’avenir. La pierre d’achoppement, cependant, est la redevance…



En compétition avec Bruno Guimaraes en mars 2022 (Photo : Mike Hewitt/Getty Images)

D’accord, alors comment fonctionnent ces frais de vente ?

Il est entendu que la clause de vente de Chelsea concerne tout profit fabriqué par Southampton à partir de la vente de Livramento. Ils ont payé 4 millions de livres sterling pour lui, ce qui a effectivement exonéré ce montant de la clause. La part des bénéfices de Chelsea existe alors sur une échelle mobile – plus le prix total est élevé, plus la part qu’ils en reçoivent est importante. En conséquence, Southampton obtient un pourcentage plus faible s’il accepte des frais plus élevés.

Par exemple, si le package convenu était de 30 millions de livres sterling (38,2 millions de dollars), Southampton en conserverait environ 60% (environ 18 millions de livres sterling) – mais s’il montait à 50 millions de livres sterling, ils gagneraient environ 28 millions de livres sterling (dans la région de 56 millions de dollars). pour cent).

Quels frais ont été discutés jusqu’à présent?

Southampton cherche à gagner au moins 25 à 30 millions de livres sterling à partir de tout accord, ce qui valorise le package total à près de 50 millions de livres sterling. Il est entendu que lorsque Newcastle s’est renseigné sur la disponibilité de Livramento, c’est le montant qui leur a été cité, Southampton étant conscient de sa forme avant la blessure.

Newcastle n’est pas disposé à dépenser autant d’argent pour un poste non prioritaire, surtout compte tenu des 70 millions d’euros (60 millions de livres sterling / 76,6 millions de dollars) qu’ils sont sur le point de dépenser pour l’AC Milan et le milieu de terrain italien Sandro Tonali. Cependant, ils ont soumis une contre-offre d’environ 23 millions de livres sterling, soit un peu moins de la moitié du prix demandé par Southampton. Le club de championnat recevrait environ 15 millions de livres sterling s’il acceptait cette offre.

ALLER PLUS LOIN Bruno Guimaraes doit-il être un 8 ou un 6, ou les deux, à l’arrivée de Sandro Tonali ?

Il est entendu que les clubs sont encore loin d’un accord, bien qu’il y ait un optimisme qu’un accord puisse être conclu. Newcastle envisage d’améliorer son offre, même si elle ne dépassera pas une dépense totale de 30 millions de livres sterling.

Qu’en est-il du rachat de Chelsea ?

Chelsea est toujours admiratif de son ancien jeune joueur, et il est entendu que sa clause de rachat entre en vigueur pour la première fois cet été. On pense que ce nombre est d’environ 50 millions de livres sterling – mais en raison de la clause de vente, ils n’auraient finalement qu’à payer environ 35 à 38 millions de livres sterling pour récupérer Livramento.

Newcastle est-il intéressé par d’autres joueurs de Southampton ?

Livramento est peut-être une cible de Newcastle plus inattendue parmi leur équipe, bien qu’il ait été surveillé à St Mary’s par des éclaireurs après son retour à la fin de la saison dernière.

Newcastle a également étudié Walker-Peters, qui aiderait à remplir son quota local et peut jouer les deux postes d’arrière latéral, ce qui en fait une proposition attrayante pour les clubs de Premier League lors des compétitions européennes de la saison prochaine.

Walker-Peters, 26 ans, n’est pas un attaquant aussi accompli que Livramento mais est extrêmement solide défensivement, suivant le modèle de l’arrière gauche actuel de 31 ans de Newcastle, Dan Burn, qui a joué une grande partie de sa carrière en tant que joueur central. défenseur.

Bien que Newcastle soit toujours à la recherche d’un autre milieu de terrain – de préférence un n ° 6 – Ward-Prowse et Lavia ne sont pas des cibles principales, surtout compte tenu de leur coût probable. Lavia intéresse également Chelsea, Arsenal et Liverpool.

ALLER PLUS LOIN Tino Livramento est demandé depuis des années – il était destiné au sommet dès son plus jeune âge

(Photo du haut : Matt Watson/Southampton FC via Getty Images)