Expliquer l’engouement pour le gegenpressing – World Soccer Talk

Est-il trop tôt pour appeler Manchester City contre Liverpool la meilleure rivalité sur Terre ?

Il n’a peut-être pas la qualité du Real vs Barca de 2010, ni l’énergie de l’AC Milan contre l’Inter. Il n’a pas la violence et l’effusion de sang de Red Star et Partizan.

Pourtant, il peut avoir les deux managers les plus brillants en vie à Pep Guardiola et Jurgen Klopp.

Guardiola contre Klopp

Guardiola, qui a dirigé Barcelone, le Bayern et City, a souvent affronté Klopp, manager de Mayence, Dortmund et Liverpool.

“Il y a des managers, Jürgen en fait partie, pour vous mettre au défi de faire un pas en avant”, a confié Guardiola avant un match à Anfield il y a un an. Les deux ont façonné ce que nous pensons du football aujourd’hui avec leurs stratégies innovantes.

L’un de leurs plus grands succès a été la renaissance du gegenpressing dans le football moderne. Ils ont tous deux utilisé la tactique, et avec un succès significatif. Les idéaux de la gegenpress ont été largement utilisés, des ligues récréatives locales à la Coupe du monde.

Beaucoup, beaucoup de course

Le gegenpress peut être réduit à courir. Beaucoup, beaucoup de course. Le nom gegenpress, ou contre-presse en allemand, emprunte son nom aux idéologies de la stratégie ; à la pression. Il essaie principalement de le faire en envoyant un ou plusieurs joueurs conserver le ballon après avoir récupéré le ballon.

Bien que vous puissiez certainement lier le gegenpressing à Klopp et Guardiola, les principes de base de l’idée ont commencé dans les années 1960 avec les Pays-Bas et l’Italie.

Les équipes de « Total Football » des années 60 ont popularisé le pressing lorsque l’adversaire était vulnérable aux attaques entrantes. Des équipes italiennes comme le Milan d’Arrigo Sacchi, qui luttaient pour marquer sur une attaque conservatrice et lente, pressaient les équipes sans arrêt, surtout lorsque les attaques étaient proches du but.

Ces deux anciens styles de football, combinés au style de jeu tiki-taka au Barca et en Espagne, ont conduit Klopp à devenir le pionnier de la gegenpress à Mayence.

Cela a conduit à un succès quasi immédiat, Mayence remportant la promotion en Bundesliga et se qualifiant pour la Coupe UEFA.

Non seulement l’adoption de la gegenpress par Klopp a directement conduit à une ère dorée du football pour Mayence, mais cela lui a également valu des emplois à Dortmund et à Liverpool.

Avec différents gestionnaires viennent différentes variantes de gegenpressing. Là où Klopp aime lancer autant de joueurs que possible après avoir perdu le ballon, Guardiola aime bloquer les autres joueurs proches de la personne avec le ballon et converger lentement vers le joueur.

Klopp aime contre-attaquer immédiatement après avoir récupéré le ballon, mettant encore plus la pression sur la défense déjà faible. Mais Guardiola aime forcer un gros dégagement et jouer à l’arrière grâce à son expérience avec le tiki-taka.

Le bon

La bonne partie de la gegenpress est qu’elle prend les gens au dépourvu, physiquement et mentalement. En envahissant un joueur qui vient tout juste de récupérer le ballon, vous le laissez désorienté et dépassé, ce qui entraîne non seulement une perte de possession, mais également une chance de contre-attaquer depuis un bon endroit.

Le deuxième but de City lors de sa victoire 3-1 contre Leeds est un bon exemple des avantages de la pression élevée. Après que deux attaquants de City aient pressé Pascal Struijk, Struijk doit le rejouer à Liam Cooper. Erling Haaland presse Cooper et bloque la seule voie de dépassement disponible, forçant Cooper à une erreur.

Non seulement un gegenpress réussi se traduit par une bonne chance en haut du terrain, mais il étouffe l’attaque adverse. En envahissant la défense, la presse devrait couper la ligne arrière du milieu de terrain, ce qui signifie que la défense n’a nulle part où envoyer le ballon mais à l’extérieur.

C’est la raison pour laquelle City et Liverpool sont premier et deuxième (respectivement) pour le nombre total de touches et le pourcentage moyen de possession.

Vous ne comptez pas non plus autant sur un meneur de jeu central avec le gegenpress.

Bien qu’il soit agréable d’avoir un De Bruyne ou un Saka dans votre équipe pour créer des buts, vous n’avez pas besoin qu’ils créent des opportunités si vous avez déjà le ballon dans une excellente position.

Gegenpressing vous permet de récupérer le ballon plus près du but. Ce n’est qu’à une passe d’une très bonne opportunité. Aucun meneur de jeu au monde ne peut être aussi bon qu’une bonne situation de gegenpressing, et c’est pourquoi c’est si important. Jurgen Klopp parle des avantages du gegenpressing.

Le mauvais

Certaines parties européennes n’aiment pas la gegenpress malgré ses avantages évidents ; et pour une bonne raison. Le gegenpress a un impact physique sur les joueurs. Chaque joueur ; non seulement les attaquants doivent être en forme.

Lorsque vous appuyez si agressivement, cela laisse des trous dans une formation autrement solide qui doit être bouchée. Il y a donc beaucoup de pièces mobiles qui doivent s’emboîter pour que la gegenpress fonctionne.

Non seulement cela, mais les joueurs doivent être coordonnés et tactiquement intelligents pour que cela fonctionne. Les joueurs doivent savoir quand appuyer sur les meilleurs moments ; une mauvaise touche, une passe en retrait tremblante, un joueur forcé sur son pied faible. Si tout n’est pas synchronisé, la ligne arrière peut battre la presse, avec des effets désastreux.

Un bon exemple de la presse élevée qui a mal tourné est la contre-attaque que Brentford a lancée contre les Spurs lors de leur match nul 2-2 le lendemain de Noël.

Après que Ben Mee ait trouvé l’espace pour envoyer un long ballon à Ivan Toney tout en combattant la haute ligne de front de Tottenham, Toney peut trouver Bryan Mbeumo sur des courses qui se chevauchent. Les contre-attaques à 4 contre 5 aboutissent à Mbeumo trouvant Mathias Jensen au deuxième poteau.

Fraser Forster sauve le tir de Jensen, mais Vitaly Janelt convertit le rebond pour donner à Brentford le premier match.

Comment le gegenpress aidera les équipes en 2023

Dans la plupart des 5 meilleures ligues, il y a une poignée d’équipes qui cherchent à utiliser le gegenpress pour monter un défi de titre. En Ligue 1, les champions éternels du PSG sont la seule équipe en lice qui utilise systématiquement le gegenpress, bien que Lyon (8e), Lille (6e) et Toulouse (13e) utilisent également la tactique.

Le Bayern est la principale équipe de gegenpressing de la Bundesliga, évidemment inspirée par les anciens managers pressés de Pep Guardiola et Hansi Flick. Francfort (4e), Werder Brême (9e), Bochum (17e) sont également des équipes pressées, qui ont utilisé la ligne haute avec des niveaux de succès différents.

La Serie A a vu les leaders de la ligue Napoli adopter la tactique de gegenpressing, ainsi que des équipes comme la Fiorentina (10e), Cremonese (17e) et Bologne (11e) faisant également pression sur les gens en haut du terrain.

L’approche plus conservatrice de la Liga envers la gegenpress a vu des équipes comme l’Athletic Club (5e), ​​l’Espanyol (16e) et les leaders de la ligue Barcelone être plus agressifs.

En Premier League, où vous pouvez trouver des éléments de la gegenpress de chaque côté, vous pouvez trouver la gegenpress avec des équipes comme City, Liverpool, Spurs, Southampton et Leeds, toujours inspirées par la légende du club Marcelo Bielsa.

Les positions de ligue des différentes équipes de gegenpressing montrent que le gegenpress n’est pas un code de triche automatique. C’est un témoignage de l’ingéniosité tactique de Pep, Klopp, Ralf Rangnick et bien d’autres qu’ils ont pu élever leurs équipes à des niveaux supérieurs.

Crédit photo : IMAGO / Colorsport