Expliquer le déclin de la flotte du service d’incendie de Sterling

17 octobre — STERLING — Après un rapport qui donne à réfléchir sur l’état des appareils du service d’incendie de Sterling, beaucoup se sont demandés : « Comment en sommes-nous arrivés là ?

Comment le ministère s’est-il retrouvé avec un camion aérien hors service depuis 10 mois ? Pourquoi y a-t-il deux véhicules de pompiers qui ont besoin de tant de réparations, laissant aux pompiers un seul véhicule de pompiers fiable ? Quel est le projet de renforcement de la flotte ?

Pour répondre à ces questions, il faut remonter quelques années en arrière.

La situation des pompiers semble refléter un problème à l’échelle nationale qui se résume à des changements dans les exigences de l’Agence de protection de l’environnement et à des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement liés au COVID-19.

« Il s’agit d’un problème qui touche les services d’incendie de tout le pays », a déclaré Kerry Federer, secrétaire-trésorier de l’Association des pompiers de l’Illinois. « Une partie du problème vient du changement des exigences de l’EPA qui a causé des problèmes pour obtenir un châssis. Si vous ne pouvez pas obtenir un châssis, vous ne pouvez pas construire un camion de pompiers. Je pense que c’est aussi là que certains des retards ont commencé. «

Le 5 août 2021, l’EPA a lancé un plan triennal visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques des poids lourds grâce à une série de règles progressives. Le Plan Camions Propres s’est achevé en mars, avec la signature des deux dernières règles axées sur les gaz à effet de serre pour les moteurs lourds et les normes d’émissions pour les véhicules légers et moyens.

Le chef des pompiers de Sterling, Forrest Reeder, a déclaré que les problèmes de chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19 ont également contribué à un arriéré de commandes d’appareils qui a augmenté les temps d’attente pour ces véhicules.

« Je suis là depuis un certain temps maintenant, et lorsque j’ai démarré l’entreprise, vous pouviez obtenir un moteur en moins d’un an », a déclaré Reeder. « Maintenant, c’est deux ans pour un moteur et jusqu’à trois ans pour un camion équipé d’une échelle aérienne. »

Reeder a déclaré que sa présentation d’octobre au conseil municipal de Sterling, détaillant les besoins de la flotte, était destinée à servir d’outil de budgétisation pour aider la ville.

« Le conseil, le maire et le directeur municipal ont été extrêmement réceptifs aux besoins du service d’incendie », a déclaré Reeder. « Parce qu’il existe un potentiel de dépenses en capital assez importantes à l’avenir, peut-être pas aujourd’hui, peut-être pas demain, [but] certainement dans un avenir proche, nous voulions les préparer au moment où ils commenceront à réfléchir au budget de l’année prochaine.

Selon la présentation de Reeder lors de la réunion du conseil municipal, voici comment se présente la liste des transports du service d’incendie :

Camion/Tour 4

Le seul camion du ministère doté d’une échelle aérienne a été acheté en mai 2021 pour 319 000 $. Sa première réparation importante a eu lieu un peu plus d’un an plus tard, en août 2022, au coût de 9 200 $, et d’autres réparations importantes n’ont suivi qu’un an plus tard. Le camion a coûté au ministère plus de 200 000 $ en réparations depuis son achat.

« Les jumeaux »

Ces deux véhicules de pompiers ont été surnommés à juste titre par SFD pour partager bon nombre des mêmes problèmes de réparation.

Le moteur 3 a été acheté en décembre 2021 pour 150 000 $. Sa première réparation majeure a suivi près d’un an plus tard, avec une facture de réparation de près de 28 000 $. Depuis son achat, il a coûté au ministère plus de 75 000 $ en réparations.

Le moteur 5 a été acheté quelques semaines plus tard, en janvier 2022, pour 150 000 $. Il avait également besoin de sa première réparation importante un an après son achat, au coût de 28 000 $. Le ministère a dépensé un peu plus de 119 000 $ pour réparer le moteur depuis son achat.

Aller de l’avant

« Peu importe comment nous en sommes arrivés là, nous sommes responsables du maintien de la flotte en mouvement, et c’est notre objectif », a déclaré Reeder. « Nous espérons que cette semaine nous aurons de bonnes nouvelles de la part des deux fournisseurs qui travaillent à la fois sur la Tour 4 et sur le Moteur 3. Nous avons pleinement l’intention de les faire fonctionner et de les remettre en service. »

Reeder a déclaré qu’il espère que les réparations sur la tour 4 et le moteur 3 permettront au département et à la ville de gagner du temps pendant qu’ils élaborent un plan pour remplacer les deux véhicules.

« Nous espérons que le moteur 3 nous reviendra dans un avenir très proche avec la nouvelle transmission et quelques autres éléments qui ont dû être réparés, et cela nous donnera encore trois à cinq années supplémentaires de bon service fiable », a déclaré Reeder. dit. « Même chose avec la Tour 4. Cela demande beaucoup de travail pour passer les certifications et rester fiable. »

Le ministère travaille sur un échéancier qui propose quand ses différents appareils devraient passer du statut de première ligne au statut de réserve, ainsi que quand ils devraient être remplacés.

Le calendrier de remplacement initial que Reeder a partagé lors de la réunion du conseil proposait que la tour 4 aurait dû être déplacée vers le statut de réserve en 2022 et remplacée d’ici 2032, mais comme il s’agit du seul camion du département doté d’une échelle aérienne, cela n’a pas été une option. Cette proposition suggérait également de placer les moteurs 3 et 5 au statut de réserve d’ici 2026, puis de les remplacer une décennie plus tard.

Reeder a déclaré qu’il existe plusieurs options à envisager pour aller de l’avant, notamment des réductions pour le paiement anticipé d’un nouvel appareil ou des plans de paiement couvrant la construction du véhicule. Il explore également les subventions étatiques et fédérales.

« La subvention d’aide aux pompiers est accordée chaque année et finance des programmes d’achat d’immobilisations tels que des camions de pompiers, des Air-Paks, du matériel de pompier, des véhicules de sauvetage, des ambulances et toutes sortes de choses », a déclaré Reeder. « Il s’agit d’un processus compétitif qui est examiné par un groupe de pairs. »

La maire Diana Merdian a déclaré que la ville travaillait avec le SFD pour élaborer un plan et étudiait ses options.