Expliquer la récente panique de l’IA et les inégalités numériques aux États-Unis

Qui a peur des gros méchants bots ? Beaucoup de monde, semble-t-il. Des centaines de scientifiques, de chefs d’entreprise et de décideurs ont récemment fait des déclarations publiques ou signé des lettres ouvertes avertissant des dangers catastrophiques de l’intelligence artificielle, du pionnier de l’apprentissage en profondeur Geoffrey Hinton au membre du Congrès californien Ted Lieu.

Nous sommes déjà venus ici : le destin de l’IA suit le battage médiatique de l’IA. Mais cette fois, c’est différent. Ce qui était autrefois des opinions extrêmes sont désormais des sujets de discussion dominants, attirant non seulement les gros titres, mais aussi l’attention des dirigeants mondiaux.

L’IA est-elle vraiment devenue (plus) dangereuse ? Et pourquoi les personnes qui ont introduit cette technologie sont-elles maintenant celles qui sonnent l’alarme ? Ou le spectre imminent de la réglementation est-il à blâmer ? Lire l’histoire complète.

—Will Douglas paradis

Si vous souhaitez en savoir plus sur le risque existentiel de l’IA, consultez l’édition la plus récente de L’algorithmenotre newsletter hebdomadaire sur l’IA rédigée par Melissa Heikkilä, et n’oubliez pas de s’inscrire pour le recevoir dans votre boîte de réception tous les lundis.

Comment la vulnérabilité climatique et la fracture numérique sont liées

En se promenant dans les quartiers à faible revenu des États-Unis, Monica Sanders a remarqué une tendance. Le professeur auxiliaire de droit à l’Université de Georgetown mesure les vitesses Wi-Fi dans le cadre d’un projet établissant des liens entre une multitude d’indicateurs à l’intersection de la disponibilité d’Internet, des risques environnementaux et des inégalités raciales historiques.