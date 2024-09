Expliquer – et résoudre – la controverse face-à-face de l’IGN

Au cours des derniers jours, vous avez peut-être eu vent d’une controverse découlant du jeu communautaire de l’année d’IGN, Face-Off. C’est devenu un drame à part entière, avec des hauts et des bas, des rebondissements choquants et des accusations de vol déloyal. Il y a aussi pas mal de confusion, donc pour clarifier un peu les choses, je vais vous expliquer comment nous en sommes arrivés là et comment nous y parvenons.

Au début de cette année, IGN a déployé une nouvelle version de notre outil Face-Off, et c’est devenu un de mes projets favoris de l’utiliser pour amener notre communauté à créer des listes classées de jeux, de films, d’émissions de télévision et littéralement de tout ce que les gens ont. avis sur. Il fonctionne en vous montrant deux choses et en vous permettant de choisir celle qui, selon vous, devrait gagner, qu’il s’agisse de The Empire Strikes Back contre Attack of the Clones, ou de Call of Duty : Modern Warfare 3 (2011) contre Call of Duty : Modern Warfare 3 (2023). ). Il génère ensuite une liste de vos classements personnels, tout en mélangeant vos votes avec ceux de tous les autres pour créer un classement communautaire. C’est loin d’être parfait, et nous espérons y revenir afin que cela devienne une meilleure expérience qui crée une liste personnelle plus précise pour vous en moins de matchs. Malgré cela, cela a été très amusant de jouer avec et de trouver des façons intéressantes de l’utiliser – et de voir les gens agoniser face à des choix difficiles entre deux choses qu’ils aiment.

Le 22 février, après le lancement de quelques grands jeux de 2024, j’ai lancé la campagne Quel est votre jeu de l’année jusqu’à présent ? Face-Off comme une expérience pour voir à quoi ressemblerait le décompte si nous ajoutions de nouveaux jeux au fur et à mesure de leur sortie. Il est important de noter qu’il s’agissait d’un test informel qui posait une question informelle sur ce que ressentent les gens à ce moment-là, et il n’a jamais été présenté comme notre vote officiel de la communauté pour le jeu de l’année. Nous prévoyons toujours de le faire à l’ancienne plus tard cette année, et cela sera totalement distinct de celui-ci. (Pour répondre à la question fréquemment posée de savoir pourquoi Elden Ring : Shadow of the Erdtree est sur la liste alors qu’il s’agit d’une extension DLC et non d’un nouveau jeu complet : Parce qu’il n’y a pas de règles et je voulais voir ce qui se passerait ! Je vais mettre Starfield : Shattered Space sera également disponible la semaine prochaine.) Ce cas d’utilisation n’était techniquement pas celui pour lequel l’outil avait été conçu, mais je voulais voir s’il fonctionnerait – et les résultats ont été prometteurs.

Il s’agissait d’un test informel qui posait une question informelle.

L’évolution de la liste s’avère très intéressante car le classement de la communauté est basé sur le ratio victoires/défaites, plutôt que sur le nombre de votes reçus par un jeu. Cela signifie qu’une nouvelle entrée ajoutée en novembre peut surpasser quelque chose ajoutée en mai simplement parce qu’elle gagne plus souvent, plutôt que plus de fois. Par exemple, un objet choisi comme vainqueur dans 6 500 matchs sur 10 000 surpassera un autre élément qui remporte 60 000 matchs sur 100 000. (C’est très idiot quand vous ajoutez quelque chose de nouveau et qu’il est n°1 avec un taux de victoire de 100 % pendant un bref instant, mais cela s’équilibre rapidement.) Ainsi, même si la nouvelle nouveauté pourrait remporter beaucoup de victoires peu de temps après sa sortie, Après l’expiration de la période de lune de miel et que les gens passent à d’autres jeux, son classement pourrait chuter s’il s’agit plus d’un feu de paille que de quelque chose qui vous accompagne pendant longtemps, comme le font les jeux vraiment géniaux. Idéalement, les gens voteraient uniquement sur les jeux auxquels ils ont réellement joué et disqualifieraient les autres (en utilisant le petit X dans le coin de chaque carte) afin de ne pas voter contre quelque chose sur lequel ils n’ont pas d’opinion éclairée, mais de manière réaliste. Je sais que l’écrasante majorité ne le fera pas. Il s’agit simplement d’un concours de popularité.

Malgré tout, cela a été un régal de voir comment les choses se sont déroulées, et le classement qui en résulte est un mélange fascinant de milliers d’opinions différentes. Final Fantasy 7 Rebirth avait tenu une avance constante pendant la majeure partie de l’année, mais Shadow of the Erdtree le talonnait depuis des mois. (Vous voyez ? Les gens voulaient voter pour.) Lorsque Like a Dragon : Infinite Wealth, Helldivers 2, Space Marine 2, Astro Bot et Black Myth : Wukong, ainsi que d’autres jeux populaires sont sortis, ils ont grimpé dans la moitié supérieure du marché. la liste et se sont battus pour obtenir une position. Il n’y avait pas de règles strictes (encore une fois, les Face-Offs sont pour nous un territoire du Far West !) mais j’ai surtout ajouté des jeux qui obtenaient un score de 8 ou plus sur IGN ou qui s’étaient révélés populaires ou au moins intéressants ailleurs. Dans le même temps, j’ai périodiquement éliminé du bas du classement les jeux peu performants qui semblaient ne jamais pouvoir s’en remettre pour faire place à de nouvelles entrées et éviter que la liste des jeux ne devienne trop longue – Suicide Squad : Kill The Justice La Ligue n’a pas réussi, j’en ai peur.

Puis, à la fin de la semaine dernière, la situation a explosé de façon dramatique.

Jusqu’à récemment, le GOTY So Far Face-Off n’enflammait pas vraiment le monde en termes de trafic (peu de gens recherchent le contenu du Jeu de l’année en avril). Pourtant, il a bien fonctionné, accumulant des centaines de milliers de votes, et je pense qu’il y a beaucoup de potentiel pour l’avenir.

Puis, à la fin de la semaine dernière, cela a explosé de façon spectaculaire : le fandom de The Black Myth : Wukong a découvert la page Face-Off et, voyant que leur jeu préféré était à portée de main du haut de la liste, s’est rallié à elle. Nous avons constaté un afflux massif de trafic en provenance de sources chinoises et asiatiques vers cette page, et au cours du week-end, le pourcentage de victoires de Black Myth est passé d’un résultat très respectable dans les années 60 jusqu’à un chiffre absolument astronomique de 90,4 %, dépassant le relativement maigre de Rebirth. 72%. Nous n’avons jamais vu cela venir, et ce qui avait été une liste relativement stable a été bouleversé si rapidement que notre repromotion programmée sur les réseaux sociaux d’une playlist conçue pour refléter les meilleurs jeux – comme ils l’avaient été – a été prise au dépourvu et a provoqué une confusion majeure parce qu’elle n’avait pas été prise au dépourvu. n’a pas encore été mis à jour. Les Face-Off sont dynamiques et réagissent à la communauté ; Les listes de lecture ne sont pas et doivent être mises à jour manuellement. Nous en avons appris que les deux ne devraient probablement pas se mélanger !

Mis à part cette ride, cette réponse aux Face-Offs est exactement ce que j’espérais se produire… mais à un niveau d’intensité que je n’avais pas imaginé. Notre objectif est que les confrontations soient amusantes, et bon sang, les gens se sont vraiment amusés – certains ont même diffusé en direct tout en actualisant la page pour voir jusqu’où Black Myth pouvait aller ! Pour mémoire, nous ne considérons pas du tout qu’il s’agisse d’une triche pour les communautés de fans de défendre leur jeu et de le soutenir en votant, et il est en fait encouragé pour les gens de se présenter plusieurs fois. (Le système à double parenthèse que nous utilisons actuellement signifie qu’une seule exécution pourrait éventuellement éliminer un choix n°3 dès le début, et tout n’est pas comparé à tout, donc plus de données donnent une meilleure image de vos préférences.) Nous avons été ravis qu’un si grand nombre Les fans de Black Myth ont remarqué le Face-Off et ont participé en force, et nous aimerions rien de plus que que d’autres fandoms se joignent à la mêlée. Des rivalités amicales comme celle-ci seraient le meilleur des cas pour nous, et nous découvririons dans quels autres jeux ces groupes participent en voyant comment le reste de la liste se déroule. Au cours des derniers jours, nous avons obtenu près de deux fois plus de votes pour cette confrontation qu’au cours des six mois précédents.

Cette réponse aux Face-Offs est exactement ce que j’espérais se produire… mais à un niveau d’intensité que je n’avais pas imaginé.

Mais bien sûr, nous sommes ici sur Internet, et sur Internet nous connaissons certaines vérités immuables. La première est que les sondages en ligne ne sont pas sécurisés. À peu près tout peut être manipulé si quelqu’un y réfléchit, surtout si vous ne créez pas plusieurs niveaux de sécurité et de vérification d’identité pour le verrouiller. Les confrontations ne sont pas censées être prises très au sérieux, c’est pourquoi nous ne vous demandons même pas de créer un compte IGN pour participer – comme nous le faisons avec notre traditionnel vote du jeu communautaire de l’année – car nous voulons qu’autant de personnes les rejoignent. dans la mesure du possible. (Nous serions cependant ravis que vous créiez un compte – cela enregistrera votre progression lors d’une course et votre décompte personnel de votes si vous êtes connecté.)

Une autre vérité est que plus les gens prêtent attention à quelque chose, plus il est probable qu’un mauvais acteur tente de gâcher le plaisir. Dans ce cas, il semble que quelqu’un – probablement pleinement conscient de la façon dont cette page était surveillée de près – a trouvé un moyen de transférer rapidement des dizaines de milliers de votes contre Black Myth : Wukong dans le système, le ramenant ainsi dans les années 60. en quelques heures. Si troller la base de fans de Black Myth : Wukong pendant un moment de triomphe était l’objectif ici, cela s’est avéré extrêmement efficace. Nous avons vu beaucoup de colère et d’accusations de falsification des résultats nous être adressées, ce qui est décevant car encore une fois, tout cela était censé être pour s’amuser.

Tout cela était censé être pour s’amuser.

Pour être explicitement clair, personne à l’IGN n’a altéré les résultats de cette confrontation de quelque manière que ce soit durant cette période. Nous avons passé ces derniers jours à enquêter sur ce qui s’est passé et sur la façon dont nous pouvons faire en sorte que les confrontations rendent les gens heureux au lieu de les mettre en colère à l’avenir. Voici à quoi ressemblait l’activité de vote du 21 au 24 septembre, heure par heure, dans les principales régions où les gens participaient.

Vous pouvez constater l’afflux massif et soutenu d’électeurs pro-Black Myth : Wukong qui l’ont propulsé en tête de liste, suivi d’un pic court mais puissant. Cela correspond à la période où il est retombé.

Le fait que le total des votes de Black Myth ait si rapidement dépassé celui des jeux qui avaient accumulé des votes pendant des mois avant d’être ajouté à la liste des jeux suggère fortement que quelqu’un a exploité le système pour leur permettre de voter uniquement sur un jeu spécifique – ce qui est la randomisation. des matchs est destiné à empêcher. De même, ce système de brackets à double élimination signifie que vous ne devriez pouvoir voter contre un jeu que deux fois de suite avant qu’il ne cesse d’apparaître, car il ne serait clairement pas votre favori, mais cela semble également avoir été contourné. atteindre ce volume de pertes en si peu de temps.

Malheureusement, étant donné que les confrontations ne se limitent pas aux utilisateurs connectés, il n’est pas évident de savoir quels votes sont réels et lesquels sont faux, nous ne pouvons donc pas simplement supprimer le nombre exact de votes suspects. Cependant, dans un souci d’équité, nous avons décidé de supprimer tous les votes négatifs de la période que la communauté Black Myth : Wukong et nos ingénieurs ont identifiée comme la plus susceptible d’être frauduleuse, au cours de laquelle le pourcentage de victoires a chuté à Cela aurait dû être un taux impossible – un total de 46 000 pertes. Au moment d’écrire ces lignes, ce changement déplace Black Myth : Wukong à la première place de la listeavec un taux de victoire de 76 %. Il est regrettable de perdre des votes valables qui ont été pris dans le mélange, mais c’est la meilleure solution que nous ayons donnée d’après les informations disponibles.

Au cours des prochains mois, nous garderons un œil sur cette confrontation pour nous prémunir contre d’autres tentatives de manipulation des résultats. Étant donné l’existence d’Internet, il n’existe aucun moyen réaliste d’empêcher quelqu’un qui sait ce qu’il fait de jouer de sales tours lors d’un sondage en ligne anonyme, mais nous avons pris des mesures pour au moins atténuer leur efficacité à l’avenir, et nous espérons continuer à le faire. améliorez les confrontations de différentes manières pour les rendre encore plus amusantes. J’espère que vous continuerez à les apprécier !

En attendant, notre Quel est votre jeu de l’année jusqu’à présent ? Face-Off continue : hier, j’ai ajouté The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom (à la fois à ce Face-Off et à notre jeu spécifique à Zelda), donc si vous jouez et avez une idée de sa place par rapport aux autres jeux de 2024 , nous serions ravis d’avoir votre vote. Si vous êtes passionné de films ou d’émissions de télévision cette année, consultez également nos confrontations. Et partagez-les avec vos amis – j’essaie d’en faire une chose.

Dan Stapleton est le directeur des revues de l’IGN et autoproclamé Chief Face-Officer. Suivez-le sur Bluesky.