Expliqué: scénario des éliminatoires IPL 2023 pour RCB, MI et RR

Les éliminatoires de la Premier League indienne (IPL) 2023 sont presque fixées, les Titans du Gujarat, les Super Kings de Chennai et les Super Giants de Lucknow étant déjà assurés d’une place au prochain tour. La quatrième place est toujours à gagner, avec des joueurs comme Royal Challengers Bangalore, Mumbai Indians et Rajasthan Royals dans la mêlée. Quant à RCB et MI, leur destin est entre leurs mains, avec un résultat précis qui leur vaut la dernière place dans les KO. Mais, pour que RR passe au tour suivant, RCB et MI devraient perdre leurs matchs respectifs d’une certaine manière.

Scénario de qualification pour les éliminatoires des Royal Challengers Bangalore :

Avec le meilleur Net Run Rate des trois équipes en lice, la franchise dirigée par la Faf du Plessis est dans la position la plus prometteuse pour passer au tour suivant. Une victoire sur les champions en titre et les titans du Gujarat leur suffirait à naviguer à moins que la marge de victoire des Indiens de Mumbai contre Sunrisers Hyderabad ne soit telle que le NRR de l’équipe de Rohit Sharma l’emporte sur RCB.

NRR pour RCB : +0,180

NRR pour MI : -0,128

Avec Mumbai jouant d’abord son dernier match de la campagne de championnat, l’équipe de Bengaluru aura un net avantage de savoir de quel type de résultat ils auraient besoin contre GT pour se qualifier.

Scénario de qualification pour les éliminatoires des Indians de Mumbai :

Gagner contre les Sunrisers d’Hyderabad au bas de la table serait suffisant pour les Indiens de Mumbai si les Royal Challengers de Bangalore subissaient une défaite contre les Titans du Gujarat lors de leur dernier match plus tard dans la journée. Si RCB continuait à battre GT, alors la situation arriverait au Net Run Rate, où MI n’est pas dans la position la plus prometteuse.

Pour que Mumbai devance le NRR actuel de Bengaluru, ils devraient battre Hyderabad par une énorme marge. Mais même dans ce cas, les choses pourraient changer si RCB continue à battre GT par une marge qui les aide à dépasser MI sur NRR.

Dans l’ensemble, les espoirs des séries éliminatoires de MI reposent entre les mains de GT même s’ils gagnent contre SRH.

Scénario de qualification pour les éliminatoires des Royals du Rajasthan :

Pas tous hors course, mais les Royals n’ont pas leur destin entre leurs mains. Pour que l’équipe dirigée par Sanju Samson se qualifie pour les séries éliminatoires, le RCB et le MI devraient subir des défaites lors de leurs derniers matches de championnat respectifs. RR est assis sur 14 points à l’heure actuelle et si RCB et MI perdent, il y aura trois équipes sur 14 points chacune.

RCB RNR : +0,180

RR NRR : +0,148

Étant donné que le NRR du Rajasthan est meilleur que celui du MI, ils le feraient, le seul obstacle devant eux serait les Royal Challengers. Mais, si l’équipe menée par la Faf du Plessis perd avec une marge raisonnable, puisque la différence de NRR entre les deux équipes n’est pas grande, les Royals passeront.