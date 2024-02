Expliqué : Pourquoi l’Égypte et la Turquie mettent fin à une fracture qui dure depuis une décennie

Après près d’une décennie de relations tendues avec l’Égypte, le président turc Recep Tayyip Erdogan doit se rendre mercredi au Caire à l’invitation du président Abdel Fattah al-Sissi.

Les deux dirigeants se considéraient comme persona non grata depuis près d’une décennie, principalement en raison du coup d’État de Sissi en 2013 contre son prédécesseur Mohamed Morsi, un allié d’Erdogan.

Mais les relations se sont améliorées depuis 2021 après une période d’efforts diplomatiques en coulisses, les premiers signes de détente étant apparus lors de la Coupe du monde à Doha en 2022, lorsque Erdogan et Sissi se sont brièvement rencontrés pour la première fois.

Dernier signe d’une amélioration majeure des relations, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré la semaine dernière que la Turquie pourrait vendre des drones à l’Égypte. “Nous avons un accord pour fournir (à l’Egypte) des véhicules aériens sans pilote et d’autres technologies”, a déclaré Fidan. dit dans une interview télévisée, sans plus de détails.

Fidan, qui a effectué des navettes diplomatiques dans la région suite à l’attaque israélienne sur Gaza, voyagé au Caire en octobre et a rencontré de hauts responsables égyptiens, dont Sissi.

Mehmet Ozkan, professeur à l’Université de la Défense nationale en Turquie, considère la détente comme « un passage de l’entêtement stratégique aux relations stratégiques ».

«Après le Printemps arabe, il y a eu certaines questions que la Turquie et l’Égypte ont obstinément défendues. Cependant, les conditions changeantes font que cet entêtement est désormais relativement brisé », a-t-il déclaré.

“Bien sûr, il reste à voir à quel point les relations entre les deux pays seront dynamiques.”

La campagne de normalisation avec les puissances régionales fait partie des objectifs de politique étrangère du gouvernement actuel, élu en mai, a-t-il déclaré.

Fidan, le nouveau ministre des Affaires étrangères, s’efforce d’améliorer les relations avec d’autres pays depuis sa nomination, a ajouté Ozkan.

Par exemple, dans le cadre de sa politique étrangère post-électorale, la Turquie a finalement ratifié la candidature de la Suède à l’OTAN, a convenu avec les États-Unis de la vente d’avions de guerre F-16, a mené des négociations bilatérales avec la Grèce et a consolidé ses relations avec les Émirats arabes unis et Arabie Saoudite.

«Les récents pourparlers avec la Grèce et l’Irak en sont le signe. Le processus avec l’Égypte en fait également partie », a déclaré Özkan.

Mevlut Cavusoglu, alors ministre turc des Affaires étrangères, s’est rendu au Caire pour une visite officielle en mars 2023, lors de la première visite officielle d’un haut diplomate turc depuis que Sissi est devenu président. Cela a été suivi d’une visite réciproque du ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry à Ankara le mois suivant. Les ambassadeurs étaient alors mutuellement réaffecté.

Parallèlement, Ankara a pris un certain nombre de mesures pour réduire la présence des dirigeants des Frères musulmans en Turquie, l’une des plus grandes préoccupations de l’Égypte. La chaîne satellite Mekameleen, une chaîne anti-Sissi, a cessé d’émettre depuis la Turquie en 2021, et certains exilés éminents en Turquie ont été invités à réduire leurs critiques à l’égard du régime de Sissi.

Décennie de rupture

La Turquie et l’Égypte, qui ont eu des relations plutôt difficiles au cours du siècle dernier, atteint rapprochement significatif avec la signature d’un accord de libre-échange en 2005.

Quelques années plus tard, pendant et immédiatement après l’éviction de l’ancien président égyptien Hosni Moubarak en 2011, Ankara a apporté son plein soutien aux mesures de démocratisation du pays. Erdogan s’est rendu au Caire pendant le gouvernement de transition et a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme.

Après les élections de 2012, Mohamed Morsi, alors figure de proue des Frères musulmans, est devenu le premier président égyptien démocratiquement élu. La victoire de Morsi a conduit à une intensification des relations, en partie due aux affinités entre son parti et l’AKP d’Erdogan, tous deux ancrés dans l’idéologie politique islamique.

Toutefois, la présidence de Morsi n’a duré qu’un an.

Des partisans d’Erdogan font signer les « quatre doigts » de Rabaa à côté d’un portrait du président lors d’un rassemblement électoral à Istanbul, le 12 mai 2023 (AFP)

Les relations entre les deux pays ont atteint un point de rupture en 2013 lorsque Sissi, alors ministre de la Défense, avec le soutien des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite, a renversé le gouvernement de Morsi, tué plus d’un millier de manifestants et emprisonné des dizaines de milliers de dissidents.

Pour Erdogan, le coup d’État en Égypte a déclenché un mouvement politique intérieur, avec comme symbole le signe de la main de Rabaa à quatre doigts, tel qu’utilisé par le mouvement pro-démocratie après le massacre de centaines de personnes sur la place Rabaa en août 2013.

Le gouvernement de Sissi, de son côté, a mobilisé les médias et les personnalités publiques contre Erdogan et son soutien présumé aux Frères musulmans, que le Caire a interdits après le coup d’État. En outre, les désaccords sur un certain nombre de questions régionales, notamment la Libye et le plateau continental de la Méditerranée orientale, demeurent des obstacles à la réparation des relations.

Facteur régional

Les relations entre la Turquie et l’Égypte revêtent une importance cruciale non seulement pour les deux pays mais aussi pour la région, estiment les analystes.

Les pays du Golfe à la Libye, du Soudan à Israël et à la Palestine, sont directement touchés par le rapprochement des relations entre l’Égypte et la Turquie, a déclaré Giuseppe Dentice, chef du bureau Moyen-Orient et Afrique du Nord au Centre italien d’études internationales (CeSI).

Dans le processus qui a débuté avec le Printemps arabe, les pays du Golfe, à l’exception du Qatar, ont adopté une attitude très protectionniste et ont mis des obstacles aux efforts de démocratisation dans le monde arabe.

En Tunisie, Nahda, l’un des mouvements les plus établis du pays, a été écarté du jeu politique après l’arrivée au pouvoir de Kais Saied, tandis que des personnalités comme le général Hemeti au Soudan et Khalifa Haftar en Libye, qui ont utilisé le pouvoir de leur parti officieux, les armées, plutôt que la politique des partis, ont été soutenues.

De même, Sissi est arrivé au pouvoir avec le soutien financier des pays du Golfe, en s’appuyant sur la force brute de l’armée.

Contrairement aux pays du Golfe, la Turquie a soutenu de nouveaux acteurs démocratiquement élus dans ces pays. Elle a même soutenu militairement le gouvernement internationalement reconnu contre Haftar en Libye.

Mais cela a changé au cours de la dernière décennie.

La Turquie, les pays du Golfe et l’Égypte ont commencé à faire des compromis sur des questions insolubles qui provoquent des tensions, compte tenu notamment des difficultés économiques auxquelles l’Égypte et la Turquie sont confrontées.

En conséquence, la Turquie a également rétabli ses liens avec les Émirats arabes unis dans le but d’attirer les investissements de ce pays du Golfe riche en pétrole après des années de relations tendues en raison du soutien de la Turquie au Printemps arabe.

“Nous pourrions assister à une nouvelle ère fructueuse entre les deux pays, surtout compte tenu des problèmes socio-économiques internes communs”, a déclaré Dentice.

Selon Ozkan, le processus de normalisation entre la Turquie et l’Égypte doit être évalué dans le cadre de l’évolution des circonstances dans la région.

Dentice affirme également que la visite d’Erdogan est « une opportunité pour le discours de désescalade régional en cours ».

« De toute évidence, du point de vue égyptien, cette avancée constitue une situation très positive car elle pourrait lui apporter une certaine stabilité sur plusieurs questions nationales et régionales. »

Conflit israélo-palestinien

Le conflit israélo-palestinien, en particulier depuis le 7 octobre, est l’un des problèmes les plus importants affectant les relations turco-égyptiennes.

L’opération militaire israélienne à Gaza qui a suivi l’attaque du 7 octobre a jusqu’à présent tué plus de 28 000 Palestiniens et progresse vers Rafah, à la frontière nord-est de l’Égypte.

Plus de 1,4 million de Palestiniens se sont réfugiés à Rafah, la partie la plus méridionale de Gaza, après que la plupart d’entre eux aient été déplacés du nord et du centre de l’enclave pendant les hostilités. Le gouvernement israélien menace également d’invasion terrestre de la ville, ce que l’Égypte considère comme une escalade majeure.

Depuis le premier jour des attaques, les responsables israéliens discutent de la possibilité d’évacuer Gaza et de relocaliser les Palestiniens vers Sinaï, de l’autre côté de la frontière depuis Rafah. La partie égyptienne a rejeté avec véhémence cette proposition et est totalement impuissante face à la crise humanitaire qui se déroule juste à côté. La semaine dernière, Israël a également commencé à cibler les Palestiniens Rafahà quelques mètres de l’Egypte.

Selon Ozkan, après le 7 octobre, les acteurs régionaux ont réalisé qu’il y avait un « besoin de communication ».

“Inévitablement, un espace de communication s’est ouvert. Par conséquent, le processus de normalisation des relations entre la Turquie et l’Égypte s’est accéléré”, a-t-il déclaré.

Dentice estime également qu’outre d’autres facteurs, la situation à Gaza a ouvert la voie à la reprise des pourparlers entre les deux parties.

Détente prudente

Cependant, selon Ozkan, le Caire et Ankara se méfient l’un de l’autre.

« Il y a une grave crise de confiance qui s’est développée au cours des 10 dernières années. Les deux parties font des efforts pour surmonter cette crise », a-t-il déclaré.

“L’accord de la Turquie visant à fournir à l’Égypte des équipements et même des technologies pour l’industrie de défense fait partie d’un effort visant à briser cette méfiance.”

Dentice a fait valoir que la volonté politique est un facteur clé du rapprochement.

« Une grande partie de cette nouvelle réinitialisation potentielle dépendra de la volonté des dirigeants de résoudre les points critiques : le dossier libyen ; énergie et exploration en Méditerranée orientale; la question des Frères musulmans », a-t-il déclaré.