Expliqué: pourquoi la note de Rs 2 000 a été introduite et pourquoi elle est abandonnée

Le billet de banque de Rs 2 000 a été introduit en novembre 2016 en vertu de l’article 24 (1) de la loi RBI de 1934 – qui permet à la banque centrale d’émettre des billets de n’importe quelle valeur n’excédant pas Rs 10 000 – principalement pour répondre aux besoins en devises de l’économie » de manière rapide » après le grand exercice de démonétisation, au cours duquel le cours légal de tous les billets de Rs 500 et Rs 1 000 en circulation à l’époque a été retiré, a déclaré la Reserve Bank of India.

« Avec la réalisation de cet objectif et la disponibilité de billets de banque dans d’autres dénominations en quantités adéquates, l’impression de billets de Rs 2000 a été arrêtée en 2018-19 », a déclaré RBI.

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré aujourd’hui que l’exercice faisait partie du « système de gestion des devises » de la banque centrale, et a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de se précipiter vers les banques car les gens ont quatre mois pour changer ou déposer des billets de Rs 2 000.

M. Das a déclaré que la banque s’attend à ce que la plupart des billets reviennent. « Nous déciderons quoi faire ensuite après le 30 septembre. Mais cela continuera comme cours légal », a-t-il dit et assuré aux gens, même ceux vivant dans des pays étrangers, que la RBI sera sensible à tous leurs problèmes.

Rs 2 000 billets en chiffres

La majorité (89%) des billets de Rs 2 000 ont été émis avant mars 2017 et sont à la fin de leur durée de vie estimée de quatre à cinq ans, a ajouté la banque centrale, soulignant que les billets de Rs 2 000 ne sont pas couramment utilisés pour transactions.

« La valeur totale de ces billets en circulation est passée de Rs 6,73 lakh crore à son apogée au 31 mars 2018 (37,3% des billets en circulation) à Rs 3,62 lakh crore constituant seulement 10,8% des billets en circulation le 31 mars, 2023 », a déclaré RBI.

RBI dispose également d’un stock suffisant de billets de banque dans d’autres dénominations, a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que la « politique de note propre » ?

Des billets de Rs 2 000 ont été retirés dans le cadre de la « Clean Note Policy » de la banque centrale.

L’objectif de la « Clean Note Policy » de RBI, introduite en 1999, est de fournir des billets et des pièces de monnaie de bonne qualité pendant que les billets souillés sont retirés de la circulation. La Banque de réserve avait alors ordonné aux banques de n’émettre au public que des billets propres de bonne qualité et de s’abstenir de recycler les billets souillés qu’elles recevaient à leurs guichets.

Plusieurs autres mesures ont été prises, notamment en demandant aux banques de supprimer l’agrafage des paquets de billets et d’introduire le cerclage des paquets avec des bandes de papier/polyéthylène afin d’augmenter la durée de vie des billets de banque. Les gens ont également été exhortés à ne pas écrire sur les billets de banque et les banques ont reçu pour instruction de fournir des facilités illimitées pour l’échange de billets souillés et mutilés. Conformément aux instructions de la Banque de réserve, les succursales des coffres monétaires des banques doivent offrir, même aux non-clients, des billets et des pièces de bonne qualité en échange des billets souillés et mutilés.

Comment fonctionnera la facilité d’échange

La plus grande banque publique indienne, la State Bank of India, a précisé hier qu’aucun formulaire ou bordereau ne serait requis lors de l’échange ou du dépôt de billets de Rs 2 000.

Des sources gouvernementales ont déclaré que les gens peuvent échanger des billets de Rs 2 000 roupies jusqu’à Rs 20 000 n’importe quel nombre de fois par jour. Une personne doit faire la queue, et elle peut revenir et rester dans la même file d’attente après avoir échangé l’argent, ont-ils déclaré. La limite supérieure de Rs 20 000 est d’assurer la commodité opérationnelle et d’éviter la perturbation des activités régulières des succursales bancaires.

La facilité d’échange commence le 23 mai et se poursuivra jusqu’au 30 septembre. La RBI peut prolonger la date limite pour échanger ou déposer les billets à partir du 30 septembre si nécessaire, mais même si quelqu’un a un billet de Rs 2 000 après la date limite actuelle, il restera un offre valide, ont déclaré des sources à NDTV.

Concernant la décision de fixer le 30 septembre comme date limite, le gouverneur de la RBI a déclaré que les gens ne l’auraient pas pris au sérieux et échangé des notes s’ils n’avaient pas spécifié d’heure.

Il n’est pas nécessaire qu’une personne soit cliente d’une banque pour échanger avec elle la devise qui sera bientôt supprimée.

Instructions de RBI aux banques

La RBI a précisé que les gens n’ont pas à payer de frais pour bénéficier de la facilité de change. En outre, les banques ont été chargées de prendre des dispositions pour réduire les inconvénients pour les personnes âgées et les personnes handicapées qui souhaitent échanger ou déposer des billets de Rs 2 000.

Dans une nouvelle circulaire aux banques aujourd’hui, RBI leur a demandé de conserver des données quotidiennes sur les dépôts et l’échange de billets de Rs 2 000 dans un format simple et fixe. Il leur a également demandé de fournir des installations telles que des espaces d’attente ombragés et de l’eau potable aux clients, compte tenu de l’été.

RBI avait entrepris un retrait similaire des billets de circulation en 2013-2014.